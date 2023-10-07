Пять причин, почему «Спартак» проиграет в дерби ЦСКА. Абаскалю стоит задуматься

Матч между «Спартаком» и ЦСКА смело можно назвать главным противостоянием в российском футболе. Ажиотаж перед этой игрой просто невероятный. Неважно, в каком ранге или на каком месте находятся команды перед этой встречей – всегда будет какое-то шоу. Это самое непредсказуемое состязание в российском футболе. Конкретно к грядущей игре в ранге фаворита к матчу походит ЦСКА. В материале «Советского спорта» – пять причин, почему армейцы переиграют в дерби московский «Спартак».

Ужасная игра в последних матчах

«Спартак» проиграл два последних матча с общим счётом 0:7. Сначала команда влетела в игре чемпионата России с «Крыльями Советов» на 0:4. Тогда «Спартак» играл бесхозно и в атаке, и в обороне. Хотя обойма позволяет набрать «Спартаку» чуть ли не три состава. Самарцы, стоимость которых в 2,5 раза меньше, не заметили красно-белых на поле и забили четыре безответных мяча.

А следом была игра с «Динамо» в рамках Кубка России. До этого красно-белые два раза переигрывали соперников в текущем сезоне. Сначала разгром нанесли москвичам со счётом 4:1, а затем минимально обыграли соперников со счётом 1:0 в рамках национального первенства. В этот раз команды поменялись ролями и «Спартак» был в ранге мальчика для битья. Динамовцы полностью владели преимуществом и могли забить больше голов, чем три. И даже дебютант Иван Зазвонкин отличился в первом матче за клуб.

Источник фото: ФК «Динамо»

А до этого красно-белые радовали только в Кубке России. Там команда шла без поражений. Но в чемпионате одержала два минимальных выигрыша и сразу пошли разговоры о том, что команда Абаскаля возвращается на вершину. Но эти слова были явно преждевременны.

Обстановка в команде

Готова ли команда биться за своего тренера? Не уверен. Ротация в клубе бесконечная. Каждый игрок узнаёт о своём попадании в состав лишь за полтора часа до матча. А как в таких условиях настроиться на важнейшую игру, когда ты даже не знаешь, получишь ли игровое время? Из основы выпал капитан и главный лидер на поле Георгий Джикия. Нет основного костяка у команды. Комментатор Дмитрий Шнякин рассказывал, что столь плотную ротацию со стороны Абаскаля игроки клуба сами не понимают.

Нет форварда на дерби

Ещё банду Абаскаля подставил перед матчем нападающий Александр Соболев. Форвард получил в абсолютно провальном матче с «Крыльями» очередную жёлтую карточку. Таким образом, он пропустит дерби с ЦСКА. На его счету четыре предупреждения, а это значит, что он будет дисквалифицирован на одну встречу. И в этот раз на его долю выпал ЦСКА.

Источник фото: РИА Новости

Теперь в команде лишь один молодой нападающий Павел Мелёшин. Он вышел в старте на игру с «Динамо», но проявить себя абсолютно никаким образом у него не вышло. Он ещё молод, да и игровой практики у него почти нет. И в том, что клуб остался без опытного форварда на столь значимый матч тоже вина Абаскаля. Именно по его решению клуб покинули и Шамар Николсон, и Кейта Бальде. Дефицит форвардов в команде когда-то должен был проявиться наружу.

Ключевая атакующая сила не в форме

Не радует в последнее время своими выступлениями и форвард «Спартака» Квинси Промес. Именно ему, скорее всего, придётся выйти не на свою позицию в матче 11-го тура с ЦСКА, заменяя страйкера. Но и на родном месте Промес был не столь полезен как раньше. Это любимец Абаскаля, он называл голландца лучшим игроком в России, но в Самаре не выдержал и заменил Промеса уже на 60-й минуте. Ранее Промеса оставляли до последнего.

Слишком большое давление на тренера

Источник фото: РИА Новости

Вокруг Абаскаля ходят не просто разговоры об отставке, а уже и конкретные новые имена для клуба обсуждаются. Это не может не давить на испанца. Он понимает, что ему кровь из носу нужно побеждать в грядущем принципиальном матче. Такое обильное давление может сломить наставника, он может с ним просто не справиться. Столь больших клубов с такой армией фанатов в его карьере ещё не было.