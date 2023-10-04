0:7 за два матча. «Спартак» тонет, руководство отмалчивается

«Динамо» в этом сезоне в матчах со «Спартаком» было тяжело. Обе встречи и в чемпионате, и в Кубке бело-голубые проиграли. В рамках второго по значимости турнира в России динамовцы вовсе уступили разгромно, пропустив за первые 25 минут аж четыре мяча.
Для обоих тренеров эта встреча несла принципиальный характер. Марцелу Личке нужно было брать реванш у соперника, а вот Гильермо Абачкалю нужна была победа после разгрома от «Крыльев Советов» в РПЛ. Коллектив испанца пропустил в Самаре четырёх безответных гола. И вот именно после этого поражения пошли разговоры о возможной отставке тренера. Уже говорят и о Валерии Карпине, и о Станиславе Черчесове. Даже, по информации СМИ, Владимир Ивич из «Краснодара» или Игорь Осинькин из «Крыльев» могут сменить Абаскаля.
«Спартак» деклассирован в Самаре. Команда Абаскаля наиграла на 0:4
Первый удар в матче был за «Динамо». Да и вообще очень бойко начали обе команды, показывали хороший быстрый темп. И если «Спартак» в основном атаковал через левый фланг, где руководили Антон Зиньковский и Олег Рябчук, то «Динамо» использовало контратаки.
Один из таких быстрых выпадов бело-голубых закончился падением бразильца Битело в чужой штрафной. Момент вышел спорным, но так и не принёс «Динамо» одиннадцатиметровый удар. А до этого с латиноамериканцем произошёл ещё один интересный эпизод. Ему пришлось выйти за пределы поля из-за его аксессуара. Судья попросил бразильца снять браслет. В Бразилии, видимо, таких правил не было.
Отметить стоит и особую организацию Кубка России в этом году. Теперь корреспонденты главного вещателя турнира могут брать флэш-интервью с игроками прямо во время матча. Голосом бело-голубых выступил полузащитник Луис Чавес, который прокомментировал и спорный эпизод в штрафной «Спартака», и запал на борьбу перед этим матчем.
«Показалось что толчок Битело в штрафной «Спартака» был, но судье виднее. А тренер нас настраивал на победу в этой встрече, как и в любой другой. Мы очень хотим взять реванш», – заявил мексиканец.
К 35-й минуте у «Спартака» не было ни одного удара в створ. А вот у «Динамо» набралось сразу четыре. Но ни одного прям голевого момента не было. Тем не менее, спустя восемь минут счёт всё-таки был открыт. Автором гола стал Битело. Но принёс забитый мяч команде форвард Фёдор Смолов. Он совершил и забег, и ключевой удар, а мяч предательски для «Спартака» рикошетом от бразильца отправился в ворота.
Второй гол не заставил себя долго ждать. Спустя всего две минуты Даниил Фомин удвоил преимущество хозяев. Он после проникающей передачи Смолова попытался переправить мяч в ворота, но в этот раз Максименко был на месте, а вот со вторым ударом голкипер уже не справился.
Результат тренера гостей явно не устраивал, поэтому в перерыве произошли сразу две замены. Роман Зобнин и Тео Бонгонда поменяли Павла Маслова и Антона Зиньковского. А на форварда сместился вместо Павла Мелёшина Михаил Игнатов. Но и такое сочетание не понравилось Абаскалю. Спустя десять минут Квинси Промес заменил Игнатова. И сразу же голландец пошёл на позицию страйкера.
Такие перестановки главного тренера «Спартака» связаны с дисквалификацией единственного основного форварда Александра Соболева на следующий матч чемпионата России. Так что сразу трёх разных нападающих «Спартак» использовал в этом матче. Но не один из них не создавал нужной опасности.
Во втором тайме красно-белые уверенно владели мячом, контролировали ход матча. Но к голам владение так и не привело. К концу игры xG команды составлял «0,15». А вот «Динамо» удалось даже один раз выйти один на один с вратарём. Смолов мог записать гол и на свой счёт. Но крупную победу оформил не он, а дебютант Иван Зазвонкин. В этот раз голкипер «Спартака» хоть и дотянулся до мяча после прострела, но выручить свою команду не смог. После последнего забитого мяча прозвучал финальный свисток.
Никакого турнирного значения игра вовсе не имела для «Спартака». Команда уже точно вышла в плей-офф Кубка с первого места. «Динамо» же утвердило свою позицию. Клуб занимает второе место после пяти туров, заработав 8 очков. А вот лимит доверия Абаскаля постепенно иссекает. Вечные перестановки, непонятная схема, второй разгром подряд и невнятная игра вряд ли приведут испанца к долгой работе в столице России.
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