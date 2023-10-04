0:7 за два матча. «Спартак» тонет, руководство отмалчивается

«Динамо» в этом сезоне в матчах со «Спартаком» было тяжело. Обе встречи и в чемпионате, и в Кубке бело-голубые проиграли. В рамках второго по значимости турнира в России динамовцы вовсе уступили разгромно, пропустив за первые 25 минут аж четыре мяча.

Для обоих тренеров эта встреча несла принципиальный характер. Марцелу Личке нужно было брать реванш у соперника, а вот Гильермо Абачкалю нужна была победа после разгрома от «Крыльев Советов» в РПЛ. Коллектив испанца пропустил в Самаре четырёх безответных гола. И вот именно после этого поражения пошли разговоры о возможной отставке тренера. Уже говорят и о Валерии Карпине, и о Станиславе Черчесове. Даже, по информации СМИ, Владимир Ивич из «Краснодара» или Игорь Осинькин из «Крыльев» могут сменить Абаскаля.

«Спартак» деклассирован в Самаре. Команда Абаскаля наиграла на 0:4

Первый удар в матче был за «Динамо». Да и вообще очень бойко начали обе команды, показывали хороший быстрый темп. И если «Спартак» в основном атаковал через левый фланг, где руководили Антон Зиньковский и Олег Рябчук, то «Динамо» использовало контратаки.

Один из таких быстрых выпадов бело-голубых закончился падением бразильца Битело в чужой штрафной. Момент вышел спорным, но так и не принёс «Динамо» одиннадцатиметровый удар. А до этого с латиноамериканцем произошёл ещё один интересный эпизод. Ему пришлось выйти за пределы поля из-за его аксессуара. Судья попросил бразильца снять браслет. В Бразилии, видимо, таких правил не было.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Отметить стоит и особую организацию Кубка России в этом году. Теперь корреспонденты главного вещателя турнира могут брать флэш-интервью с игроками прямо во время матча. Голосом бело-голубых выступил полузащитник Луис Чавес, который прокомментировал и спорный эпизод в штрафной «Спартака», и запал на борьбу перед этим матчем.

«Показалось что толчок Битело в штрафной «Спартака» был, но судье виднее. А тренер нас настраивал на победу в этой встрече, как и в любой другой. Мы очень хотим взять реванш», – заявил мексиканец.

К 35-й минуте у «Спартака» не было ни одного удара в створ. А вот у «Динамо» набралось сразу четыре. Но ни одного прям голевого момента не было. Тем не менее, спустя восемь минут счёт всё-таки был открыт. Автором гола стал Битело. Но принёс забитый мяч команде форвард Фёдор Смолов. Он совершил и забег, и ключевой удар, а мяч предательски для «Спартака» рикошетом от бразильца отправился в ворота.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Второй гол не заставил себя долго ждать. Спустя всего две минуты Даниил Фомин удвоил преимущество хозяев. Он после проникающей передачи Смолова попытался переправить мяч в ворота, но в этот раз Максименко был на месте, а вот со вторым ударом голкипер уже не справился.

Результат тренера гостей явно не устраивал, поэтому в перерыве произошли сразу две замены. Роман Зобнин и Тео Бонгонда поменяли Павла Маслова и Антона Зиньковского. А на форварда сместился вместо Павла Мелёшина Михаил Игнатов. Но и такое сочетание не понравилось Абаскалю. Спустя десять минут Квинси Промес заменил Игнатова. И сразу же голландец пошёл на позицию страйкера.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Такие перестановки главного тренера «Спартака» связаны с дисквалификацией единственного основного форварда Александра Соболева на следующий матч чемпионата России. Так что сразу трёх разных нападающих «Спартак» использовал в этом матче. Но не один из них не создавал нужной опасности.

Во втором тайме красно-белые уверенно владели мячом, контролировали ход матча. Но к голам владение так и не привело. К концу игры xG команды составлял «0,15». А вот «Динамо» удалось даже один раз выйти один на один с вратарём. Смолов мог записать гол и на свой счёт. Но крупную победу оформил не он, а дебютант Иван Зазвонкин. В этот раз голкипер «Спартака» хоть и дотянулся до мяча после прострела, но выручить свою команду не смог. После последнего забитого мяча прозвучал финальный свисток.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Никакого турнирного значения игра вовсе не имела для «Спартака». Команда уже точно вышла в плей-офф Кубка с первого места. «Динамо» же утвердило свою позицию. Клуб занимает второе место после пяти туров, заработав 8 очков. А вот лимит доверия Абаскаля постепенно иссекает. Вечные перестановки, непонятная схема, второй разгром подряд и невнятная игра вряд ли приведут испанца к долгой работе в столице России.

Смородская считает, что Абаскаль находится в шаге от увольнения из «Спартака»