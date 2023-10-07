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Британская русофобия ударила по арабском шейху. У Мансура хотят отжать «Ман Сити»

Он поднимал «горожан» из руин 15 последних лет.
Британская русофобия ударила по арабском шейху. У Мансура хотят отжать «Ман Сити»
07 октября 2023 13:15
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Можно сколько угодно отрицать влияние ближневосточных денег на современный европейский футбол, однако невозможно не принять тот факт, что покупка «Манчестер Сити» арабским Шейхом Мансуром стала одним из самых «переворотных» моментов в истории данного вида спорта. После приобретения клуба в 2008 году коллектив предстал перед конкурентами как одна из самых лучших мире.

Четко выстроенная система и успешные решения позволили манчестерскому клубу стать одним из самых лучших в мире и сделать то, о чем болельщики «горожан» практически никогда не мечтали - навязать конкуренцию вечному врагу, «Манчестер Юнайтед», а победа в Лиге чемпионов стала венцом кропотливого труда арабского шейха и его помощников.

Источник фото: Getty Images

По сути, покупка британского клуба стала «фундаментом» для построения одного из самых крупнейших и успешных спортивных холдингов в истории — City Football Group. Четко выстроенная бизнес-модель позволила превратить футбольные команды в высокоприбыльные активы, что позволяет арабским предпринимателям расширить своё влияние не только на европейском поприщем: в состав City Football Group входят такие клубы, как «Нью-Йорк Сити» (США), «Жирона» (Испания), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и многие другие коллективы с разных континентов.

Однако теперь долгие старания арабских бизнесменов могут обрушить британские власти: в их праве лишить Шейха Мансура права на владение «Манчестер Сити». Один из самых влиятельных людей в британском спорте попал под следствие из-за связей с Россией: как сообщает издание Goal.com инициатором процесса стал Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Во избежание сомнений, мы не выдвигаем никаких обвинений касательно каких-либо конкретных действий шейха Мансура. Тем не менее, в свете множества имеющихся в открытом доступе доказательств, которые, как правило, связывают шейха Мансура с богатыми россиянами, мы со всем уважением предполагаем, что у правительства Великобритании есть веские основания для проведения расследования, отметил в письме Клеверли.

После начала СВО, в Английской премьер-лиге появилось правило, по которому владельцы клубов могут быть отстранены, если будет доказана их причастность к уголовным преступлениям или нарушениям прав человека. В данном случае, чиновник полагает, что Шейх Мансур с 2022 года активно помогал российским бизнесменам выводить деньги из Великобритании в ОАЭ.

Источник фото: Getty Images

Возможно, в скором времени мы станем свидетелями одного из крупнейших дел не только в истории спорта, но и политики. Эта участь уже постигла Романа Абрамовича, однако он - российский предприниматель, а теперь «чистка» в высших кругах может затронуть человека, оказавшего громадное влияние на развитие британского футбола. В 2022 году активно распространялись слухи о том, что владельцы City Football Group намереваются приобрести московский «Спартак». И если у Шейха Мансура все-таки «отберут» «Манчестер Сити», будет ли хорошим решением снова обратить взор в сторону Российской Премьер-Лиги?

источник: «Советский спорт»
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