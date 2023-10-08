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«Спартак» спас бывший игрок ЦСКА. В дерби всея Руси был колхозный футбол

Голы сербского защитника и шедевр Промеса не скрасили главный матч тура.
«Спартак» спас бывший игрок ЦСКА. В дерби всея Руси был колхозный футбол
08 октября 2023 22:52
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Прошедшее дерби надолго запомнится болельщикам двух непримиримых коллективов. Но абстрагируясь от эмоций можно резюмировать, что при всей страсти, которая свойственна таким играм, нельзя сказать, что это матч отличался высоким качеством футбола. У команд было достаточно много брака, особенно при завершении атак, иначе ЦСКА мог не только выиграть у красно-белых, но ещё и с крупным счётом.

РИА Новости

На что стоит обратить особое внимание - сербский защитник армейцев Милан Гайич впервые в карьере не только забил принципиальному сопернику, но ещё и сделал дубль. «Спартаку» второй тур подряд не привыкать пропускать дуплетом именно от игроков обороны соперника.

Медина - спаситель Абаскаля! «Спартак» на последних секундах унёс ноги от ЦСКА

В Самаре красно-белых дважды наказал Юрий Горшков, для которого эта двушка тоже оказалась первой в карьере. Кстати, Гайич встал в один ряд с Олегом Карнауховым и Сергеем Игнашевичем в плане дублей за один матч. Правда, Игнашевич отмечался подобным достижением дважды - в 2009 и в 2011 годах. При всей депрессивности игры хозяев поля, в матчах с армейцами они не проигрывают в течение 9 последних дерби в РПЛ. За последние пять сезонов «Спартак» вообще уступил лишь один раз во всех 15 домашних московских дерби.

РИА Новости

Ну и в целом, можно сказать, что дерби удалось. Хотя признаки того, что в этом матче решается судьба Гильермо Абаскаля витали в воздухе. Испанец вновь перетасовал состав. Команды вышла на поле без номинального форварда, которым стал Квинси Промес. Нидерландец, конечно, молодец, сравнял счёт в первом тайме, но в целом - центральная часть нападения не его позиция. Получается, что отсутствие дисквалифицированного Соболева могло стать фатальным для хозяев. Нет доверия от Гильермо второму габаритному нападающему Павлу Мелёшину, отсюда и такой скудный выбор впереди.

РИА Новости

Есть вероятность, что ЦСКА подобное развитие главного матча тура не принесёт нужных дивидендов, а «Спартаку» наоборот, добавит прыти. Армейцы имели все шансы на победу и должны были её одерживать, но бич красно-синих в том, что они немного ещё сырые и до сих пор не научились вытягивать игры на жилах. В конце не хватило концентрации спастись от достаточно примитивного навала красно-белых. Фактор Хесуса Медины, бывшего игрока армейского клуба сработал ровно тогда, когда это было наиболее необходимо. Парагваец вообще первый игрок, который напрямую перешёл из ЦСКА в стан «Спартака», да ещё и забил решающий гол в ворота своего бывшего клуба.

источник: «Советский спорт»
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