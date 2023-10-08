Медина - спаситель Абаскаля! «Спартак» на последних секундах унёс ноги от ЦСКА

Обычно перед дерби «Спартак» - ЦСКА все говорят о его непредсказуемости, какие бы команды не занимали места перед отчётной встречей. Однако, в этот раз всё было не так однозначно, как раньше. Красно-белые потерпели подряд два чувствительных сухих поражения от «Крылья Советов» и Кубке России от «Динамо».

МАТЧ ГОДА ДЛЯ АБАСКАЛЯ

Под Гильермо Абаскалем капитально зашаталось кресло. Настолько сильно усложнилось положение испанского специалиста, что медиа не стесняясь начали тасовать претендентов на место будущее вакантное место. Таким образом, для рулевого «Спартака» принципиальная игра была ещё и определяющей в плане продолжения карьеры в московском клубе. Всё осложнялось дисквалификацией на игру Александра Соболева, т.е. красно-белые остались без центрфорварда.

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У столичных армейцев ситуация была не многим лучше. Даже несмотря на то, что в последнем туре ЦСКА натужно дожал «Балтику». До игры с калининградцами подопечные Владимира Федотова не могли выиграть пять матчей подряд. И игра со «Спартаком» должна была задать вектор движения команды - либо нижняя часть и рутинная возня в середине таблице, либо эмоциональная победа и резкий взлёт в лидирующую группу. Иного не дано.

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ДАЙ ВПЕРЁД

Судя по первым минутам матча, хозяева поля совершенно иначе, чем обычно выстроили тактику на матч. Долгие, можно сказать, нудные розыгрыши мяча от вратаря Максименко и длинные передачи из глубины на ход быстроногим Бонгонде и Промесу - удивление для подопечных Федотова. В подобном стиле, вероятно продиктованным отсутствием номинального центрфорварда «Спартак», красно-белые не играли очень давно. Для ЦСКА в первой трети игры это стало настоящей проблемой.

ГАЙИЧНЫЙ КЛЮЧ

Армейцы ответили на это массированным наступлением, дирижировал которым молодой узбекский джокер Абос Файзуллаев. Он уже не первую игру, как взял на себя диспетчерские функции в составе ЦСКА , являясь настоящим открытием нынешнего сезона. Именно его удар из-за пределов штрафной стал самым опасным моментов в первые полчаса игры для гостей. Ровно на тридцатой минуте подопечные Федотова открыли счёт. Обляков, устоял на ногах в борьбе с Рябчуком и продолжил движение мяча на Гайича. У серба получился прекрасный удар точно в правый угол ворот Максименко, а у вратаря хозяев - 8 пропущенных мячей за три последних матча.

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НЕ НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

«Спартак» не стал долго ждать, увеличил скорость атак, включил игру в одно касание и Промес положил в ворота Акинфеева маленький шедевр, закрутив мяч с левого флангу точно в девятку ворот гостей. Ничего не предвещало такого развития событий, хотя точка для Квинси была коронная. Не забивавший 7 матчей лидер красно-белых расчехлили свою пушку в самый нужный момент.

ФК "Спартак"

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Первый тайм промчался незаметно. Обе команды дали жару, всем своим видом показывая, что дерби получалось вполне соответствующим статусу игры непримиримых соперников. У ЦСКА было преимущество в количестве острых контратака, «Спартак» почти ничего не создал, но волшебник из Нидерландов не впервые спасал хозяев от фиаско.

ГАЙИЧНЫЙ КЛЮЧ НА ДВА

Армейцы начали второй тайм гораздо активнее подопечных Абаскаля. Больше было конкретики в перемещениям и распасовке, да и движение вперёд более слаженным. Красно-белые на фоне такого ЦСКА выглядели как-то пресно и расхлябанно. Хозяева тоже выходили в атаки, но они захлёбывались даже не у штрафной Акинфеева, а гораздо раньше.

Прорвало защитника Гайича в этой игре. Вновь левый фланг «Спартака» и очередные непонятные действия обороны красно-белых. Милану давали свободно наносить удары и он не промахивался, нанося удары без всякого сопротивления. Правда, полёт мяча чуть подкорректировал Денисов. А хозяева были полностью без атакующих действий. И даже выход на поле Литвинова и Игнатова не меняли ситуации на поле. Оборона спартаковцев полностью развалилась после пропущенного мяча. Раз за разом в свободные зону проникал Чалов, оставалось уповать только на спасения Максименко.

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БЕЗЗУБАЯ АТАКА

Минут за пятнадцать до конца основного времени, «Спартак» взвинтил темп и пошёл большими силами вперёд. В отличие от армейцев, атаки красно-белых выглядели какими-то не до конца продуманными и не проработанными. Слишком много было хаоса и случайных передач, из-за чего невозможно было создавать мало-мальски опасные эпизоды.

Тем не менее, даже такое чуть бесшабашное давление или навал всё больше намекали на то, что если ЦСКА не отодвинет игру от своих ворот, то проблем не миновать. И армейцы, поняв эту истину, завладели мячом и старались больше не давать красно-белым возможностей для широкого наступления. Но расплата пришла от бывшего армейского игрока Хесуса Медины, который головой переправил мяч в ворота на последних секундах матча и шквал оваций «Открытие Банк Арене».