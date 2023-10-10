Иван, родства не помнящий. Вратарь «Лацио» отказался играть за сборную России

Одним из главных героев первого тура Лиги чемпионов этого сезона стал вратарь «Лацио» Иван Проведель, Голкипер римлян прибежал в чужую штрафную на последних секундах встречи с «Атлетико» и точным ударом спас команду от поражения. Так что разговоров о Проведеле в последнее время было немало.

Источник фото: Getty Images

При этом у Ивана не просто русские корни в каком-то из отдалённых поколений. Его мать — москвичка Елена Калинина, а её родители были знакомы со Львом Яшиным. Так что разговор о возможном привлечении голкипера в сборную нашей страны немало говорилось и ранее. Более того, сам Проведель ранее заявлял, что получить вызов в национальную команду нашей страны было бы честью для него.

Попытка договориться с Проведелем была предпринята в преддверии товарищеских матчей против Камеруна и Кении. Но неожиданно тренерский штаб сборной России столкнулся с резким непониманием со стороны вратаря и его представителя. По словам тренера вратарей нашей национальной команды Виталия Кафанова, Иван отказался от общения и вообще не пожелал говорить о России. Добавил масла в огонь и агент футболиста, заявивший, что с тем же успехом можно было попробовать отправить приглашение Криштиану Роналду.

Источник фото: РИА Новости

Причин этому сразу несколько. Первая — и, пожалуй, самая главная — текущая политическая ситуация, под влиянием которой меняют свой взгляд на подход к командам из нашей страны даже такие могущественные в футбольном отношении организации как УЕФА. К тому же, Иван, возможно, ещё лелеет надежду на попадание в сборную Италии, куда он уже вызывался, но так не провёл на поле ни одной минуты.

Понять позицию Ивана вполне можно. Но нужно ли проявлять столь явное неуважение к стране, о тёплом отношении к которой говорилось совсем недавно? К тому же, если разбираться в в вопросе детальнее, острой необходимости в укреплении вратарской линии у сборной России сейчас нет и в ближайшее время не предвидится.

Источник фото: Getty Images

Списки кандидатов, вызываемых в последнее время в национальную команду, многие и так называли не просто расширенными, а откровенно раздутыми. Да и сам Валерий Карпин, говоря о потенциальном вызове новых игроков в сборную России, упомянул, что большое количество футболистов нужно только на случай возможных травм. Вратарская линия — самая малочисленная в команде, Поэтому смысла приглашать на короткий сбор пять-шесть голкиперов, чтобы в лучшем случае дать им сыграть по полчаса, действительно мало.

72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России — троллинг Карпина?

Кроме того, опыт приглашения игроков с русскими корнями, проведших большую часть в жизни в странах с другим менталитетом, уже был — достаточно вспомнить Романа Нойштедтера. Но незаменимым игроком обоймы он так и не стал. Да и Леон Классен пока весьма далёк от того, чтобы заиграть за национальную команду.

Поэтому сильно расстраиваться тому факту, что Иван Проведель не хочет играть за сборную России, вряд ли стоит. Русская пословица «Насильно мил не будешь» как нельзя лучше подходит к этой ситуации. Вот только самому Ивану стоит впредь думать о том, что он говорит в рамках общения с журналистами, чтобы потом не оказываться в двусмысленных ситуациях.