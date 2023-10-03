ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России – троллинг Карпина?

Россияне сыграют два матча с африканскими командами на сборе в октябре.
72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России – троллинг Карпина?
03 октября 2023 11:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: РИА Новости

Сборная России, мягко говоря, не впечатлила своей игрой на сборе команды в сентябре. Да и вообще это было что-то странное, непонятное в исполнении РФС. Понятное дело, соперников искать очень трудно. Но основа так-то провела лишь один выездной матч. Зато была олимпийская команда, хотя все её называли всё равно сборной России. В октябре же мы увидим два полноценных матча национальной команды.

Первая игра будет со сборной Камеруна. Она пройдёт в родных стенах, об этом уже объявили официально. 12 октября на стадионе московского «Динамо» россияне смогут насладиться игрой лучших футболистов страны. А вот второй матч пройдёт на нейтральном поле. А точнее, на поле отеля. Такой опыт у России будет впервые. Но таковы наши реалии. С Кенией матч пройдёт в Турции.

Также был оглашён и список нашей сборной. В этот раз обошлись без расширенной команды. Главный тренер Валерий Карпин вызвал 29 футболистов. Но с оговоркой. Впереди матч Кубка России и местного чемпионата, а значит, кто-то может выпасть из строя из-за повреждения. Все поражались выбору 49 игроков в команду в прошлый раз. Но и в этот без удивлений не обойтись. Выбор тренерского штаба вызывает большое количество вопросов. Давайте по порядку.

Алексей Миранчук и Далер Кузяев вошли в состав сборной России на сборы перед матчем с Камеруном

Хотя бы вратарей в этот раз не вызывали целую орду, а обошлись только тремя основными кандидатами: Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»). Другие голкиперы, пожалуй, на это место и не наиграли.

РИА Новости

А вот в защите есть удивительные имена. Неожиданно такое писать в контексте этого футболиста, но Георгий Джикия своей игрой в последнее время вызова в главную команду страны не заслужил. У защитника 72 минуты в чемпионате России в сентябре (травм не было). За весь месяц он отыграл чуть более часа. Но всё равно получил вызов в сборную. За прошлые заслуги? Тогда почему по такой логике Александра Мостового не вызвали? 69 минут после травмы сыграл и подопечный Карпина из «Ростова» Максим Осипенко. Он пропустил два месяца, но всё равно попал в список лучших. Хотя при нём команда пропустила два необязательных гола с «Уралом». Вернулись в состав национальной команды Арсен Адамов и Роман Евгегьев. А дебютирует среди защитников Юрий Горшков, забивший два гола в ворота «Спартака» на прошлом уикенде.

Среди полузащитников стоит отметить дебют в списке Евгения Харина из «Ахмата». Но разочаровывает попадание в состав Алексея Миранчука из «Аталанты». Игрок глубокого запаса всё равно вызывается в сборную России. Для Карпина важен статус. Если ты в Европе, то больших успехов для попадания в сборную тебе не нужно. Вернулся в команду Даниил Уткин из «Ростова» и Далер Кузяев из «Гавра», который успешно начал сезон. Форварда всего три: Фёдор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак») и Иван Сергеев («Зенит»).

РИА Новости

Удивляет, что для того, чтобы попасть в команду Карпина, много играть не нужно. Важно, чтобы Карпин помнил, что ты хороший футболист. А подтверждать свои заслуги, как оказалось, необязательно.

Колосков считает оптимальным состав сборной России на матч с Камеруном

источник: «Советский спорт»
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
УЕФА может провести ещё одну реформу еврокубков. Призрак Суперлиги не даёт Чеферину покоя
Главные клубные турниры Старого Света предлагают разделить на дивизионы.
02.10.2023 19:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
ВАР — не бойня для рефери. Дайте ему микрофон, пусть обоснует
ВАР — не бойня для рефери. Дайте ему микрофон, пусть обоснует
Самый скандальный судья чемпионата мира в Катаре озвучил предложения по улучшению работы системы ВАР.
02.10.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Соболев рушит коллектив своим поведением. Его выходки просто достали болельщиков «Спартака»
Соболев рушит коллектив своим поведением. Его выходки просто достали болельщиков «Спартака»
Форвард получил жёлтую карточку и теперь пропустит дерби с ЦСКА.
02.10.2023 13:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Ликуют «Крылья» и «Оренбург». Сборная 10-го тура РПЛ
Ликуют «Крылья» и «Оренбург». Сборная 10-го тура РПЛ
«Советский Спорт» и «Рустат» составили список очередных 11 лучших футболистов уик-энда.
02.10.2023 09:15
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Спартаковцы, хватит паниковать. Всё хорошее слишком быстро забывается
Спартаковцы, хватит паниковать. Всё хорошее слишком быстро забывается
«Спартак» хоть и был разгромлен «Крыльями Советов», но до этого выиграл три матча подряд с сухим счётом.
01.10.2023 22:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Принципиальная дуэль бывших. Горшков и Шитов раскатали «Спартак»
Принципиальная дуэль бывших. Горшков и Шитов раскатали «Спартак»
Красно-белые больше владели мячом, «Крылья» были лучше в микродуэлях.
01.10.2023 21:03
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Спартак» деклассирован в Самаре. Команда Абаскаля наиграла на 0:4
«Спартак» деклассирован в Самаре. Команда Абаскаля наиграла на 0:4
«Крылья Советов» укрепились на втором месте и продолжают погоню за «Краснодаром».
01.10.2023 18:39
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Краснодар» разучился проигрывать. «Быки» разрывают за мечту Галицкого
«Краснодар» разучился проигрывать. «Быки» разрывают за мечту Галицкого
У лидера РПЛ есть всё для борьбы за чемпионство. Кроме опыта турнирных побед.
01.10.2023 12:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.