72 минуты в РПЛ за сентябрь. Состав сборной России – троллинг Карпина?

Сборная России, мягко говоря, не впечатлила своей игрой на сборе команды в сентябре. Да и вообще это было что-то странное, непонятное в исполнении РФС. Понятное дело, соперников искать очень трудно. Но основа так-то провела лишь один выездной матч. Зато была олимпийская команда, хотя все её называли всё равно сборной России. В октябре же мы увидим два полноценных матча национальной команды.

Первая игра будет со сборной Камеруна. Она пройдёт в родных стенах, об этом уже объявили официально. 12 октября на стадионе московского «Динамо» россияне смогут насладиться игрой лучших футболистов страны. А вот второй матч пройдёт на нейтральном поле. А точнее, на поле отеля. Такой опыт у России будет впервые. Но таковы наши реалии. С Кенией матч пройдёт в Турции.

Также был оглашён и список нашей сборной. В этот раз обошлись без расширенной команды. Главный тренер Валерий Карпин вызвал 29 футболистов. Но с оговоркой. Впереди матч Кубка России и местного чемпионата, а значит, кто-то может выпасть из строя из-за повреждения. Все поражались выбору 49 игроков в команду в прошлый раз. Но и в этот без удивлений не обойтись. Выбор тренерского штаба вызывает большое количество вопросов. Давайте по порядку.

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Хотя бы вратарей в этот раз не вызывали целую орду, а обошлись только тремя основными кандидатами: Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»). Другие голкиперы, пожалуй, на это место и не наиграли.

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А вот в защите есть удивительные имена. Неожиданно такое писать в контексте этого футболиста, но Георгий Джикия своей игрой в последнее время вызова в главную команду страны не заслужил. У защитника 72 минуты в чемпионате России в сентябре (травм не было). За весь месяц он отыграл чуть более часа. Но всё равно получил вызов в сборную. За прошлые заслуги? Тогда почему по такой логике Александра Мостового не вызвали? 69 минут после травмы сыграл и подопечный Карпина из «Ростова» Максим Осипенко. Он пропустил два месяца, но всё равно попал в список лучших. Хотя при нём команда пропустила два необязательных гола с «Уралом». Вернулись в состав национальной команды Арсен Адамов и Роман Евгегьев. А дебютирует среди защитников Юрий Горшков, забивший два гола в ворота «Спартака» на прошлом уикенде.

Среди полузащитников стоит отметить дебют в списке Евгения Харина из «Ахмата». Но разочаровывает попадание в состав Алексея Миранчука из «Аталанты». Игрок глубокого запаса всё равно вызывается в сборную России. Для Карпина важен статус. Если ты в Европе, то больших успехов для попадания в сборную тебе не нужно. Вернулся в команду Даниил Уткин из «Ростова» и Далер Кузяев из «Гавра», который успешно начал сезон. Форварда всего три: Фёдор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак») и Иван Сергеев («Зенит»).

РИА Новости

Удивляет, что для того, чтобы попасть в команду Карпина, много играть не нужно. Важно, чтобы Карпин помнил, что ты хороший футболист. А подтверждать свои заслуги, как оказалось, необязательно.

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