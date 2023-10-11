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Евро обрёл дом. Стали известны хозяева турнира в 2028 и 2032 годах

Чемпионат Европы через пять лет вернёт футбол на родину – в Великобританию, а ещё через четыре года турнир примут Италия с Турцией.
Евро обрёл дом. Стали известны хозяева турнира в 2028 и 2032 годах
11 октября 2023 12:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

УЕФА объявил о том, где пройдут два следующих чемпионата Европы. После того, как юбилейный Евро прошёл сразу на всём континенте, следующие турниры начали получать, скажем так, классические футбольные страны – Германия, а теперь и Англия с Италией. Правда, в отличие от немцев, они примут турнир не в одиночку, а в компании ещё нескольких стран.

Изначально наибольший интерес вызвал турнир 2028 года, так как на 2032 год в итоговый список попала только одна заявка – как раз Италии и Турции. Причём оформлена она оказалась с размахом: в предварительный список попали 20 стадионов, по десять от каждой страны. От Италии это Рим, Милан (именно «Сан-Сиро», а никакой не будущий стадион), Турин, Верона, Генуя, Болонья, Флоренция, Неаполь, Бари, Кальяри, а от Турции Стамбул (три стадиона – «Ататюрк» и арены «Галатасарая» с «Фенербахче»), Анкара, Бурса, Конья, Трабзон, Анталья, Эскишехир и Газиантеп.

Источник фото: Getty Images

Интересно, что турки уже очень давно хотели принять чемпионат Европы – подавали заявки на семь турниров подряд. А вот Италия решила всерьёз взяться за вопрос только после победы на Евро-2020, который и подтолкнул руководителей местной федерации к тому, что стоит принять столь значимое событие, которое поможет обновить инфраструктуру и стадионы.

Любопытно, что Италия с Турцией изначально претендовали и на континентальное первенство 2028 года, но после заявления об объединении усилий, решили снять свою кандидатуру и сосредоточиться на следующем розыгрыше, который им и достался.

Три другие совместные заявки были озвучены, но в итоге так и не зарегистрированы. Португалия и Испания считались серьёзными претендентами, но в итоге этим странам достанется чемпионат мира как раз между этими двумя Евро. Ещё две заявки были составлены из очень большого количества стран: одна скандинавская – Дания, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, другая из Центральной Европы – Румыния, Греция, Болгария, Сербия.

По плану, турнир должны принять Лондон (два стадиона – «Уэмбли» и «Тоттенхэм Стэдиум»), Кардифф, Глазго, Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл-апон-Тайн, Бирмингем, Дублин и Белфаст. В изначальный список также были внесены «Олимпийский» стадион в Лондоне и «Олд Траффорд», но в итоговой заявке их уже не оказалось. А вот «Энфилд» вообще не считался кандидатом ни на одном из этапов.

Источник фото: Getty Images

Кстати, вы же помните, что на оба турнира заявку подавала Россия? Причём собиралась претендовать уже даже после СВО, так как 23 марта все желающие должны были подтвердить заявку. Однако 2 мая УЕФА отказал нашей стране из-за сложившейся ситуации.

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