Сафонов и Дзюба — лучшие! Сборная месяца в РПЛ

«Советский спорт» и РУСТАТ продолжают знакомить вас с лучшими игроками чемпионата России. На этот раз пришла очередь присмотреться к лучшим в сентябре, составившим символическую сборную прошедшего месяца.

Сборная месяца основана на индексе РУСТАТ футболистов РПЛ за отчётный период. Индекс рассчитывается на основе технико-тактических действий игроков в зависимости от позиции и отражает качество игры в конкретном матче.

Источник фото: «Советский спорт»

ВРАТАРЬ: Матвей Сафонов, «Краснодар»

Южане провели сильный месяц, потеряв очки только в матче с «Ахматом». В тот вечер Матвей пропустил единственный в сентябре мяч, засушив «Спартак», «Урал» и «Рубин». Основной вратарь сборной России остаётся ключевым звеном обороны лидера РПЛ. Самую высокую оценку он получил как раз за игру против красно-белых, в которой отразил четыре удара. В том туре краснодарец стал лучшим вратарём выходных.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: Дуглас Сантос, «Зенит»

Бразильский защитник – постоянный участник сборных тура и месяца. Равных ему на дистанции в нашем первенстве действительно нет. Сантос стабильно держал высокий уровень, но особенно сильно ему удались матчи с ЦСКА и «Локомотивом». Против армейцев он нанёс три удара (его лучший показатель в сезоне) и спас команду от поражения на 88-й минуте.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: Нуралы Алип, «Зенит»

Самая удивительная фигура нашей сборной, ведь питерцы пропустили в четырёх турах шесть мячей. Тем ценнее тот факт, что по индексу «производительности» Алип превзошёл всех конкурентов. Особенно ему удались матчи с «Рубином» и «Ахматом». В последнем случае он был очень полезен при организации атак – сделал шесть продвигающих передач, пять длинных и три – в финальную треть.

Первый пас вообще его сильная сторона. Например, против «Локо» он выдал невероятные 15 продвигающих передач.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: Келлвен, ЦСКА

Армейцев в сборной представляют сразу два новичка, что само по себе уже показатель работы на трансферном рынке. Наиболее ярко бразилец проявил себя в матчах с «Ростовом» (гол+пас) и «Балтикой» (создал два голевых момента и отдал 65 передач с точностью 80%).

Источник фото: РИА Новости

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Жоао Батчи, «Краснодар»

Мощно бороздил левый фланг и, хотя не отметился результативными действиями, играл качественно и достаточно эффективно. Его отличает универсальность: с «Уралом» выдал 11 продвигающих передач, со «Спартаком» регулярно шёл в обводку (семь раз), а против «Ахмата» создал два момента и трижды пробил сам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Даниил Уткин, «Ростов»

Наконец лидер жёлто-синих стал набирать форму и к сентябрю вышел на производственные мощности. «Балтике», например, забил, а в игре с «Уралом» контролировал зону перед штрафной соперника, откуда создавал момент за моментом (в сумме пять) и нанёс шесть ударов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Вильмар Барриос, «Зенит»

Источник фото: РИА Новости

Опорного полузащитника питерской команды отличает высочайшая стабильность. Это утверждение не станет ложным даже с учётом того факта, что с «Локомотивом» он допустил результативную ошибку. Зато во всех остальных играх он был предельно надёжен и очень много подчищал за партнёрами.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Николай Рассказов, «Крылья Советов»

Самарский универсал пробился в сборную месяца благодаря впечатляющему голу в ворота ЦСКА и результативной передаче в матче с «Факелом». Был как всегда подвижен, активен на чужой половине и временами ловил кураж. А против армейцев ещё и выдал 12 продвигающих передач.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА

Едва ли не главное открытие сентября. Поначалу новичок армейцев получал мало времени, но быстро завоевал место в основе и стал поражать сочетанием высокого интеллекта и техники. В матче с «Крыльями» вышел в перерыве, помог вернуть контроль над мячом и переломил ход неудачно складывавшегося матча (на 75-й минуте ассистировал Фёдору Чалову), а спустя неделю сам установил окончательный счёт в Ростове. В сумме за два с половиной этих матча нанёс аж 11 ударов, так что ждём от него ещё более высокой результативности.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ: Джон Кордоба, «Краснодар»

Без голевых подвигов колумбийца «быки» сейчас о первой строчке и не мечтали бы. В матче со «Спартаком» он проявил великолепную эффективность, забив победный мяч в первом же голевом эпизоде, а в Казани оказался причастен к обоим голам «горожан» – забил сам и ассистировал Олакунле Олусегуну. Пожалуй, на сегодня это сильнейший форвард РПЛ. Во всех смыслах.

Источник фото: РИА Новости

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ: Артём Дзюба, «Локомотив»

В отличие от колумбийского страйкера, россиянин уже не так хорош в завершении, о чём свидетельствует всего один забитый в сентябре мяч («Балтике»). Зато он берёт другими качествами, например опытом и «щедростью». Он активно собирал на себе нарушения, зарабатывая для команды стандарты, и очень много играл на товарищей – аж 100 передач в четырёх матчах.