Жизнь воспитанника «Амкара» забрало ДТП. Его одноклубник находится в коме

Страшное ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург в ночь на 12 октября. Пострадали в происшествии сразу четыре футболиста. Трагически погиб центральный защитник команды «Уралец-ТС» Евгений Ситников. Ему было всего 33 года. И, что самое страшное, без отца остался несовершеннолетний сын Евгения, и овдовела его супруга.

Выступал Ситников во Второй лиге. Искромётной игрой не блистал, но был стабильным «ветераном» команды, который мог выйти и наладить игру в обороне. Для молодого коллектива это был опытный старший товарищ. В текущем сезоне у него три матча и 265 сыгранных минут. Также на его счету одна кубковая встреча. Сам Евгений – воспитанник пермского футбола. Свою юность он провёл в «Амкаре». Тогда ещё команда выступала в Премьер-лиге. Также в его карьере была местная «Звезда», «Октан» и «Рубин» из Ялты. Так что далеко от дома он уезжал всего один раз за свой футбольный путь.

Источник фото: ФК «Уралец ТС»

У Ситникова будто и не было шанса не стать футболистом. Его семья – самая что ни на есть футбольная. Любовь к игре с мячом идёт из поколения в поколение. Дедушка Борис Ситников был голкипером лысьвенского «Металлурга», отец выступал за цвета пермской «Звезды» – он тоже был защитником.

Помимо Евгения, в машине находились ещё три его одноклубника. Кирилл Кочетов, который выступает на правах аренды за «Уралец», сейчас находится в реанимации, он в состоянии комы. А вот воспитанники пермского футбола Кирилл Мельников и Денис Федорычев столь серьёзных травм избежали. По состоянию здоровья каждого дала свой комментарий пресс-служба клуба.

«В машине, попавшей сегодня ночью в аварию, находились еще трое наших футболистов — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести», – приводит слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

К счастью, здоровью молодых игроков ничего не угрожает и они смогут продолжить свою футбольную деятельность. А вот что будет дальше с карьерой Кирилла Кочетова – непонятно. 21-летний нападающий регулярно выходил на поле и помогал своей команде добиваться результата. На его счету один гол в местном первенстве.

«Амкар» – родная команда для каждого из пострадавших футболистов. Все они были разных возрастов, но выросли в одном клубе. Их коллеги из этой команды рассказали, что футболисты ехали ночью на машине домой. Им были предоставлены дни отдыха, которые игроки планировали провести со своими семьями.

Источник фото: ФК «Уралец ТС»

В ГИБДД же начали проверку этого дела и уже сообщили, что сама авария произошла на границе Свердловской области, на 25-м километре трассы, а передвигались игроки на машине «Лада Приора». За рулём был футболист 2000 года рождения Федорычев, который выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». После самой аварии он был в шоковом состоянии, даже не смог внятно рассказать, что же произошло.

«Я пока не понимаю, что происходит. Не знаю, какие травмы получил, сейчас еду в больницу. Я плохо всё помню. Я был за рулём», – приводит слова игрока «360».

Хочется верить, что Кочетов выйдет из комы и сможет пережить такую трагедию. Молодым парням тоже не позавидуешь. Даже трудно представить, что они пережили. А родным и близким Ситникова хочется выразить соболезнования. К сожалению, автомобиль – самый опасный вид транспорта – сколько уже достойнейших людей мы потеряли из-за ДТП.