ВАР стал врагом футбола. Система помощи арбитрам умрёт едва родившись?

Возможно, нынче в одной из лучших европейских футбольных происходят революционные события. В недавнем матче между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» из-за ошибки ВАР не был засчитан абсолютно правильный гол Луиса Диаса. Судьи зафиксировали офсайд, а его в реальности не было. После игры судейский комитет (IFAB) в Англии признал ошибку. Чуть позже выяснилось, что ВАР не вмешался в отмене забитого мяча, потому что арбитры сами приняли решение засчитать гол.

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После этого скандала в английской лиге начала бурно обсуждаться тема по изменению протоколов ВАР. IFAB хочет рассмотреть возможность внесения изменений пункта протокола, который запрещает ВАР вмешиваться в игру после ее возобновления. Из-за него судьи уже ничего не могли сделать с незасчитанным голом Диаса.

Пункт могут обновить так, чтобы судьи имели возможность исправлять возникшие спорные ситуации после явных ошибок, если с момента возобновления игры не произошло существенных событий, которые могут сильно повлиять на игру.

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Т.е. можно представить себе гипотетическую ситуацию, когда после спорного момента футболисты рьяно атакуют судью, которому придётся тратить уйму времени на разбирательства. Более того, и что мы уже могли наблюдать даже в полуфинале Лиги Чемпионов, решения ранее могли пересматриваться с помощью ВАР и после финального свистка. Нынче, судьи и после вмешательства ВАР будут иметь возможность поменять решение.

Вопрос только в том, а не внесёт ли это изменение в протоколы ВАР ещё большую сумятицу в мировой футбол. Ситуация и так весьма нервная. Чуть ли не в каждом матче происходят спорные ситуации. Иной раз арбитры бегают к монитору по несколько раз за игру. А теперь и искомый монитор не панацея. Вдруг сверху, уже после просмотра эпизода, прилетит уточнение. И, вновь, бедному судье предстоит идти к монитору и заново просматривать эпизод, судорожно принимая хоть какое-то решение.

РИА Новости

До сих не доведено до идеала общение судьи в поле с арбитрами ВАР. До сих пор они не могут, порой, прийти к единому знаменателю. Иногда последнее слово за ВАР, а случается и за арбитром. Толком разъяснить эти моменты и щепетильные вопросы некому. Сами рефери теряются в формулировках, что слышно, когда РПЛ выкладывает переговоры арбитров.

Что касается РПЛ, то скандалы с судейством возникают чуть ли не каждый тур. Если судьи минут через 5-10 после возобновления игры будут менять свои решения, есть вероятность, что это приведёт не только к бурлению масс, а ещё и к натуральному мордобою. Слишком много поставлено на карту у владельцев больших клубов и слишком сильно может ударить по карману руководителя изменённое впопыхах решение. Да и кто отменял вариант, при котором ангажированный арбитр не поменяет мнение в нужную ему сторону в самый ответственный момент?