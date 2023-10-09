Глава Премьер-лиги резко критикует ЭСК. Карпин тоже в бешенстве от действий судейской комиссии

Сколько лет в России уже недовольны судейством? Кажется, что работа данной структуры никогда уже не наладится. Но критиковать публично этот орган в РПЛ раньше не осмеливались. В основном свое искреннее мнение высказывали журналисты и болельщики. Но всему когда-то приходит конец. Терпения не хватило уже и у президента чемпионата России Александра Алаева. Он публично высказал критику в адрес членов Экспертно-судейской комиссии.

«Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Гончаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю...

... Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти...

Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Михаил Шапаев / РФС

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После этой игры Виктор Гончаренко выразил протест необычным способом. Журналист задавал вопросы, а наставник красноречиво молчал. И Алаев это поведение не поддержал, но выразил слова понимания стороне «Урала».

Но ещё сильнее удивляет, что не дождавшись решения ЭСК, было принято решение судейским корпусом назначить того же арбитра на матч Кубка России уже спустя три дни. И ведь действительно, как же так? А для чего тогда ЭСК? Кто вообще разбирает спорные судейские решения, и влияют ли на что-то вердикты, которые выносятся по тем или иным ошибкам? Вопросов много, но ответов на них ЭСК не даёт. И сейчас эту организацию публично подверг обструкции Алаев. И у него были на это все основания.

Но не только он в этот день высказался о некомпетентности Экспертно-судейской комиссии. Неожиданно для всех главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сделал заявления с критикой в адрес организации. Ради этого он даже вернулся в свой телеграм-канал, в котором не отмечался почти год. Ему же оказался непонятен третий гол «Краснодара» в ворота его команды в прошедшем туре. На приведённом Карпиным скриншоте видно, что в момент атаки «быков» один из футболистов находился в положении вне игры.

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В следующих публикациях тренер спрашивает у поклонников, а нужно ли вообще обращаться в ЭСК или это бесполезно. Фанаты в комментариях поддержали позицию Карпина. ЭСК ещё досталось и от болельщиков. Но на мнения главы РПЛ, главного тренера России и фанатов в ЭСК, видимо всё равно. Глава судейского комитета Павел Каманцев заявил, что у них всё хорошо.

«На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим», – заявил «Матч ТВ» руководитель судейского комитета Павел Каманцев.

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