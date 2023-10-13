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Россия вернулась на международную арену с флагом и гимном. В УЕФА скромно помалкивают

В Москве был настоящий праздник футбола. И парням из Камеруна дела нет до санкций.
Россия вернулась на международную арену с флагом и гимном. В УЕФА скромно помалкивают
13 октября 2023 13:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Сборная России вернулась! Казалось бы, обычный товарищеский матч. В прошлых реалиях на такую игру и полного стадиона могло не собраться. Но сейчас сражение с Камеруном для нас – это топ-встреча. И мы имеем на это все основания.

Атмосфера на такой игре была просто потрясающей. Футбол наконец-то принёс праздник в Россию. И казалось, что ни болельщики, ни игроки не относятся к игре, как к товарищеской. Даже камерунцы, у которых на днях официальная встреча с другой командой, всё равно бегали и выжимали все силы из себя, чтобы продемонстрировать уровень.

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Но гораздо важнее тот факт, что мы наконец-то услышали гимн, увидели флаг России на международном матче. Ну какое же счастье и гордость. Значит, это же возможно. Значит, дальше – больше? Я так и думаю. Приезд столь сильной и титулованной сборной в Россию не может пройти мимо международной арены. Это определённая «галочка» в нашу сторону. Другие посмотрят на пример Камеруна и убедятся, что в России всё хорошо. И всё хорошо у нас не только с безопасностью (передаю привет Маттиасу Норманну), но и организацией. Просто посмотрите какое шоу организовало РФС для этой встречи: куча приглашённых гостей, большое количество активностей и для детей, и для взрослых, яркая анимация и удобство для каждого болельщика. Удалось собрать в четверг почти полный стадион в Москве. А ведь это был будний день – людям завтра на работу.

Тот фактор, что такое большое количество звёзд приехали в Россию, не побоялись и дали бой – тоже нам на руку. Счастливый Андре Онана ходил улыбался и дивился масштабу мероприятия, грозный форварда Винсан Абубакар вышел с капитанской повязкой и отдал все силы. Теперь и у них останутся в памяти лишь приятное воспоминание о России. Это тоже значимо.

Да и стоит отдельно отметить уровень нашей национальной команды, которая продемонстрировала желание и страсть к победе от начала до конца матча. Наши игроки переиграли мировых звёзд. И ими заслуженно нужно гордиться. Совсем молодые парни, но играли как опытные ветераны. Такая команда при возвращении на международный уровень не затерялась бы.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Такая организация и игра позволят России принимать у себя всё более именитых соперников. Наша молодёжная команда уже отправилась в сборы в Бразилию и проводит там большие матчи с местными командами. Это хороший знак и для основной сборной, которая в матче с Камеруном, лишь подтвердила свой статус. В этом мире у России много друзей и совсем скоро мы будем их с радостью принимать у себя и приезжать в гости к ним. Впереди – много классного и международного футбола.

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источник: «Советский спорт»
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