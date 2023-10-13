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«Игра не была сложной, но побегать пришлось». Малафеев — о победе сборной России над Камеруном:

Матч принесет команде рейтинговые очки ФИФА.
13 октября 2023 09:17
автор: Александр Поволоцкий

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев высказался относительно победы команды над Камеруном в товарищеском матче.

Напомним, что встреча в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Сборная Камеруна, как минимум, наиболее скоростной соперник, по сравнению с прошлыми сборными. С точки зрения физики, они выглядели лучше. Не сказать, что игра была сложной, но побегать нашим пришлось», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Малафеева.

Добавим, что сборная России проведет следующий матч 16 октября. В Турции команда Карпина сыграет с Кенией.

источник: «Спорт-Экспресс»
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