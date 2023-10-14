Забивали сколько хотели. Молодёжка с хоккейным счётом прихлопнула «Сантос» 

В продолжение турне российской футбольной молодёжки по Бразилии, нашу сборную ожидал интересный соперник - один из самых популярных клубов в стране пентакампеонов «Сантос». Правда, не оригинальная версия, а юная поросль бразильского клуба. Впрочем, когда наша сборная не участвует ни в одном международном турнире, то и юные последователи «короля футбола» Пеле - за радость.

Матч российской молодёжки с «Палмейрасом» закончился дракой. Бразилец возомнил себя боксёром

Первая игра южноамериканского путешествия была с молодёжкой «Палмейраса». Россияне одержали трудную минимальную победу 2:1. Сама игра была омрачена потасовкой, после того, как разгорячённый бразилец врезал кулаком футболисту российской сборной.

Игра с «Сантосом» и вовсе превратилась в карнавал. Хозяйскую истину о том, что «вы забьёте сколько сможете, а мы сколько захотим» повторили именно футболисты отечественной молодёжки. В дебюте матча счёт открыл нападающий Иван Зазвонкин, выведя сборную России вперёд.

Но бразильская команда смогла достаточно быстро отыграться — уже на 21-й минуте полузащитник Хуан сравнял счёт. Тут же хозяева вышли вперёд. Под конец первого тайма сборная России опомнилась, что они здесь более старшие ребятки — самарский талант Никита Салтыков успешно реализовал пенальти и счёт вновь стал равным.

РФС

Юные бразильцы окончательно разозлились. Начало второго тайма вышло для россиян совсем грустным. Максим Шнапцев оказался на пути мяча, который пустил в ворота бразильский нападающий. В итоге, ни два - ни полтора, т.е. помешать сопернику Максим не смог, да ещё и срезал мяч в свои ворота. Обидный автогол мог сломить команду, но сколько таких командировок будет в жизни наших ребят? Надо было брать своё здесь и сейчас, попутно напоминая всему миру, что футбол в нашей стране вполне себе жив и почти здоров.

Через пятнадцать минут россияне отыгрались. Иван Иванов махнул мимо вратаря в угол из пределов штрафной, а уже через две минуты этот натуральный «хоккей» продолжил Кирилл Никишин ( у него даже фамилия, как у игрока хоккейного СКА). Никишин забил четвёртый, а потом и пятый мяч, которые должны были совсем погасить пыл местных горячих парней. Однако бразильцы в футболе, что канадцы в хоккее - играют до последних минут. За несколько минут до финального свистка юный Бернардо сократил разницу до минимума, но наши парни ещё разок напряглись и вколотили в добавленное время шестой снаряд во ворота «Сантоса». Игра и правда была похожа на ледового родственника. Счёт на табло и развитие событий прямо об этом говорило. Не хватало третьего периода и потасовки. Но наши насытились этим в прошлой игре, на этот раз они просто радовались своей игре и победе. Заключительный матч в Бразилии российская молодёжь сыграет со сверстниками из Сан-Пауло. Ну, чем не суперсерия?

Россия вернулась на международную арену с флагом и гимном. В УЕФА скромно помалкивают