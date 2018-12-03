Владимир Федотов: Новый турнир УЕФА – шанс для «Оренбурга»

Футбол 03 декабря 2018 18:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Главный тренер ФК «Оренбург» рассказал корреспонденту «Советского спорта» о переносе игры с «Крыльями Советов», тренерских суевериях и новых возможностях российских середняков в связи с появлением UEL2, нового клубного турнира УЕФА.

В БУТСАХ НОГИ МЕРЗНУТ, ФУТБОЛИСТЫ КАК БОСИКОМ БЕГАЮТ

- В субботу из-за мороза был перенесен матч «Оренбург» - «Крылья Советов», который должен был пройти на вашем поле. Как проходит этот процесс?

- Команды приезжают на стадион, составляется протокол. Но все зависит от температуры воздуха. За три часа до матча было 16 градусов мороза, а за час – уже минус 18. Можно сказать, температура падала достаточно резко. По регламенту, если она ниже 15 градусов, и и одна из команд отказывается играть, матч переносят.

- Кто отказался?

- Гости. Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович накануне сказал, что не будет жертвовать здоровьем своих футболистов. Мы были готовы играть.

- Лично вы ехали на матч, захватив самый толстый пуховик или теплую шубу?

- Нет, обыкновенную клубную куртку. Даже не знаю: на пуху она или на синтепоне. Мне сильно теплая куртка не нужна – мы же по тренерской зоне носимся, ни секунды не стоим на месте. А еще все тренеры – люди суеверные. Помните Курбана Бердыева в знаменитом пиджаке?

- За два дня до матча с «Крыльями Советов» вы проводили кубковую встречу с «Арсеналом» и уступили 2:4. А соперник планомерно готовился целую неделю. Получается, вам перенос пошел на пользу?

- В атаке с «Арсеналом» мы сыграли хорошо, но сзади наделали результативных ошибок. Конечно, два дня на отдых – маловато. А еще выбыли из строя Сергей Терехов и Даниел Мишкич. Получается, для «Оренбурга» хорошо, что матч перенесли. Наверное, как и для «Крыльев Советов». Все, что не делается – к лучшему.

- Кстати, почему кубковую игру с «Арсеналом» вы проводили не 5 декабря, как все четвертьфиналисты, а 28 ноября?

- У них матч чемпионата с «Зенитом» 3 декабря, поэтому 5 декабря они играть не могли. Был вариант провести встречу на следующий день, но потом у нас игра чемпионата с «Локомотивом» 8 декабря. Поэтому нас просто поставили перед фактом.

- Есть шансы пройти дальше после домашнего поражения 2:4?

- Мы точно не сдаемся и будем стараться.

- Утром в день встречи с «Крыльями Советов» предполагали, что ее отменят?

- Конечно, знали прогноз погоды. Но ведь и он порой ошибается. Поэтому старались не расслабляться.

- Накануне матча команда тренировалась на свежем воздухе?

- Да, ребята побегали.

- Какая была температура?

- Минус 12 градусов.

- Футболисты на холод жаловались?

- Нет. Они же постоянно двигались. После занятия говорили, что у всех замерзли ноги. Сейчас бутсы очень тонкие и из синтетических материалов. Можно сказать, почти босиком бегают.

- На какое число перенесли игру?

- В четверг будет заседание и нам скажут. Знаю, что есть только один резервный день для таких форс-мажоров – 22 мая.

- На начало марта «Оренбурга» в первом после перерыва туре должен принимать «Анжи». Не боитесь повторения истории с переносом?

- В это время года бывает холодно. Даже очень. Но обычно морозы в марте в ночное время, а днем – около минус 10 градусов.

НЕ ИГРАЛИ, НО В ТАБЛИЦЕ ПОДНЯЛИСЬ

- Как расцениваете седьмое место «Оренбурга» после 16 туров?

- Мы довольны. Ребята хорошо поработали на предсезонных сборах и неплохо проявляют себя в играх. Вот перед 16-м туром мы находились на девятом месте. «Спартак» победил, мы не играли и переместились на седьмое. Я с таким первый раз сталкиваюсь!

- Вашего полузащитника Алексея Сутормина называют открытием первого круга. Согласны?

- Если я соглашусь, большие клубы сразу постараются у нас его перехватить (смеется). Поэтому не буду этого делать. Если серьезно, во многих матчах Алексей выглядел неплохо, но ему еще расти и расти.

- Выделить кого-то хотите?

- Мы сильны командой.

- «Оренбург» завершает первую часть сезона гостевой встречей с «Локомотивом». Чего ждете от нее?

- Железнодорожники проиграли два матча подряд и будут похожи на раненого зверя. Чтобы зацепить очки, нам нужно сыграть не на сто а на двести процентов. К этому будем и стремиться.

- У игроков нет предотпускного настроения?

- Есть, наверное, но мы стараемся вести беседы, напоминать, что они – профессионалы. Занимаемся профилактикой.

- Слышали про новый клубный турнир УЕФА UEL2?

- Да, сразу в воскресенье стал интересоваться регламентом, возможностями.

- Это – шанс для «Оренбурга» попасть в еврокубки?

- Да и для таких, как мы середняков, которые пока не дотягивают до попадания в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это – новые возможности и для игроков и тренерами, и для зрителей, и для клубов в плане привлечения финансов. Международный опыт никому не помешает.

- Но есть пример «Уфы», которая после участия в отборе в Лигу Европы никак не может выправить положение в чемпионате России.

- И это может быть. Я в бытность игроком «Уралмаша» с таким сталкивался. Просто не хватало людских ресурсов. Вроде игроки в «Уфе» остались те же, но очки набирает с большим трудом. Зато игроки, тренеры и клуб в целом приобрели колоссальный опыт.