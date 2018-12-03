Модрич? Мбаппе? Гризманн? Месси? Роналду? Сегодня вручается «Золотой мяч» - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 18:36Источник: «Советский спорт»Автор: Никита Загребельный

    Модрич? Мбаппе? Гризманн? Месси? Роналду? Сегодня вручается «Золотой мяч»

    Все, что нужно знать о сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча».

    Поздно вечером в понедельник в Париже будет объявлено имя нового обладателя приза "Золотой мяч" от еженедельника France Football.

    Фаворитами голосования считаются хорват Лука Модрич и французы Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Кто-то из них, скорее всего, станет первым обладателем "Золотого мяча", прервавшим правление Криштиану Роналду и Лионеля Месси, разыгрывавших этот приз только между собой в течение последних 10 лет - с момента, когда Роналду выиграл "Золотой мяч" 2008 года каждый из них завоевывал трофей по пять раз.

    В октябре France Football огласил список номинантов, за которых предлагалось голсовать экспертам.

    Спустя месяц появились первые сообщения о том, что в голосовании лидируют Модрич, Мбаппе и Гризманн. Американский Fox Sport первым сообщил об этом, отметив, что Месси и Роналду не попали в число фаворитом, хотя оба лидируют в списках самых результативных игроков - оба забили по 45 голов. Причем, Месси добавил к этому еще 24 передачи, и в целом набирал за игру 1,3 очка по системе "гол плюс пас" - это лучший показатель среди всех номинантов. У Роналду 12 результативных передач, но выше средняя результативность - свои 45 голов он забил за 47 матчей (у Месси 50). Однако, несмотря на эти феноменальные результаты (а Роналдо еще и выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", а Мессии - чемпионат Испании с "Барселоной"), фаворитами голосования стали другие.

    Не все с этим согласны. Бывший тренер "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что не понимает, как в топ-листе не может быть Леонеля Месси и добавил, что голосование за лучшего игрока мира, в котором нет Месси, просто не имеет смысла.

    С тренером не согласился участвующий в опросе обозреватель "Евроспорта", который объяснил, как хорват Лука Модрич мог стать фаворитом голсоования:

    "Если бы все сводилось к вопросу, кто лучший футболист, то мы бы вручали приз Месси каждый год, пока он не закончит карьеру. Но Модрич выиграл ЛЧ и довел сборную такой маленькой страны как Хорватия до финала чемпионата мира. Он лучший кандидат".

    Напомним, что Модрич уже получил приз "Футболист года" от ФИФА . Международная федерация считает свой приз аналогом "Золотого мяча" (до недавнего времени эти премии были объединены).

    Мбаппе и Гризманн в этом году забили по четыре гола за сборную Франции и помогли ей выиграть чемпионат мира в России. Всего Мбаппе в 2018 году забил за "ПСЖ" и сборную 32 гола, и Гризманн - 36 за сборную и "Атлетико" (Мадрид).

    Криштиану Роналду был лидером "Реала", выигравшего Лигу чемпионов. На его счету 45 голов за "реал", "Ювентус" и сборную Португалии.

    При этом "Советский спорт " подсчитал статистические показатели номинантов и выяснил, что если ориентироваться только на результаты, то приз должен достаться вовсе не хорвату.

    Также France Football впервые в истории присудит приз лучшей футболистке мира. Номинантки были представлены специальным роликом.

    В этом опросе доминируют представительницы французского "Лиона", который в этом году выиграл чемпионат страны и женскую Лигу чемпионов. "Лион" представляют 7 из 15 номинанток на приз, в том числе главные звезды этой команды - Люси Бронз, Ада Хегерберг и Дженифер Марожан, которых считают фаворитами опроса. Роль Месси и Роналду (то есть, зваезд, которых все знают, но которые , вероятнее всего, проиграют в конкурсе) в женской номинации досталась Орландо Прайд и Марте, награжденной призом ФИФА.

    #золотой мяч#france football#месси лионель#мбаппе килиан#гризманн антуан#роналду криштиану#модрич лука
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