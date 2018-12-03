Модрич? Мбаппе? Гризманн? Месси? Роналду? Сегодня вручается «Золотой мяч»

Футбол 03 декабря 2018 18:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Никита Загребельный

Все, что нужно знать о сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча».

Поздно вечером в понедельник в Париже будет объявлено имя нового обладателя приза "Золотой мяч" от еженедельника France Football.

Фаворитами голосования считаются хорват Лука Модрич и французы Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Кто-то из них, скорее всего, станет первым обладателем "Золотого мяча", прервавшим правление Криштиану Роналду и Лионеля Месси, разыгрывавших этот приз только между собой в течение последних 10 лет - с момента, когда Роналду выиграл "Золотой мяч" 2008 года каждый из них завоевывал трофей по пять раз.

В октябре France Football огласил список номинантов, за которых предлагалось голсовать экспертам.

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj — #ballondor (@francefootball) 8 октября 2018 г.

Спустя месяц появились первые сообщения о том, что в голосовании лидируют Модрич, Мбаппе и Гризманн. Американский Fox Sport первым сообщил об этом, отметив, что Месси и Роналду не попали в число фаворитом, хотя оба лидируют в списках самых результативных игроков - оба забили по 45 голов. Причем, Месси добавил к этому еще 24 передачи, и в целом набирал за игру 1,3 очка по системе "гол плюс пас" - это лучший показатель среди всех номинантов. У Роналду 12 результативных передач, но выше средняя результативность - свои 45 голов он забил за 47 матчей (у Месси 50). Однако, несмотря на эти феноменальные результаты (а Роналдо еще и выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", а Мессии - чемпионат Испании с "Барселоной"), фаворитами голосования стали другие.

Не все с этим согласны. Бывший тренер "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что не понимает, как в топ-листе не может быть Леонеля Месси и добавил, что голосование за лучшего игрока мира, в котором нет Месси, просто не имеет смысла.

Vicente del Bosque can't believe Lionel Messi is not one of the favourites for this year's Ballon d'Or. pic.twitter.com/CjQ6khnaRx — ESPN FC (@ESPNFC) 1 декабря 2018 г.

С тренером не согласился участвующий в опросе обозреватель "Евроспорта", который объяснил, как хорват Лука Модрич мог стать фаворитом голсоования:

"Если бы все сводилось к вопросу, кто лучший футболист, то мы бы вручали приз Месси каждый год, пока он не закончит карьеру. Но Модрич выиграл ЛЧ и довел сборную такой маленькой страны как Хорватия до финала чемпионата мира. Он лучший кандидат".

if it's about who's the best football player we can give the price to Messi every year until he retires. Modric won the CL and was influential in that. He took a minor nation ~* Croatia to the World Cup-final and eventually lost that one. He's the best candidate — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) 1 ноября 2018 г.

Напомним, что Модрич уже получил приз "Футболист года" от ФИФА . Международная федерация считает свой приз аналогом "Золотого мяча" (до недавнего времени эти премии были объединены).

Мбаппе и Гризманн в этом году забили по четыре гола за сборную Франции и помогли ей выиграть чемпионат мира в России. Всего Мбаппе в 2018 году забил за "ПСЖ" и сборную 32 гола, и Гризманн - 36 за сборную и "Атлетико" (Мадрид).

Криштиану Роналду был лидером "Реала", выигравшего Лигу чемпионов. На его счету 45 голов за "реал", "Ювентус" и сборную Португалии.

При этом "Советский спорт " подсчитал статистические показатели номинантов и выяснил, что если ориентироваться только на результаты, то приз должен достаться вовсе не хорвату.

Коллеги тут серьезно заморочились и подсчитали, кто из номинантов "Золотого мяча" чего добился в 2018 году. Модрич в таком рейтинге совсем не лидерhttps://t.co/QKGnugmHeu pic.twitter.com/sK4yzeKIaI — Футбол (@soccer_sovsport) 3 декабря 2018 г.

Также France Football впервые в истории присудит приз лучшей футболистке мира. Номинантки были представлены специальным роликом.

For the first time in history, France Football will reward the Women's Ballon d'Or! Here are the nominees for our 2018 edition... #ballondor pic.twitter.com/nM3slgQihC — #ballondor (@francefootball) 8 октября 2018 г.

В этом опросе доминируют представительницы французского "Лиона", который в этом году выиграл чемпионат страны и женскую Лигу чемпионов. "Лион" представляют 7 из 15 номинанток на приз, в том числе главные звезды этой команды - Люси Бронз, Ада Хегерберг и Дженифер Марожан, которых считают фаворитами опроса. Роль Месси и Роналду (то есть, зваезд, которых все знают, но которые , вероятнее всего, проиграют в конкурсе) в женской номинации досталась Орландо Прайд и Марте, награжденной призом ФИФА.