Модрич? Мбаппе? Гризманн? Месси? Роналду? Сегодня вручается «Золотой мяч»

Поздно вечером в понедельник в Париже будет объявлено имя нового обладателя приза "Золотой мяч" от еженедельника France Football.

Фаворитами голосования считаются хорват Лука Модрич и французы Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Кто-то из них, скорее всего, станет первым обладателем "Золотого мяча", прервавшим правление Криштиану Роналду и Лионеля Месси, разыгрывавших этот приз только между собой в течение последних 10 лет - с момента, когда Роналду выиграл "Золотой мяч" 2008 года каждый из них завоевывал трофей по пять раз.

В октябре France Football огласил список номинантов, за которых предлагалось голсовать экспертам.

Спустя месяц появились первые сообщения о том, что в голосовании лидируют Модрич, Мбаппе и Гризманн. Американский Fox Sport первым сообщил об этом, отметив, что Месси и Роналду не попали в число фаворитом, хотя оба лидируют в списках самых результативных игроков - оба забили по 45 голов. Причем, Месси добавил к этому еще 24 передачи, и в целом набирал за игру 1,3 очка по системе "гол плюс пас" - это лучший показатель среди всех номинантов. У Роналду 12 результативных передач, но выше средняя результативность - свои 45 голов он забил за 47 матчей (у Месси 50). Однако, несмотря на эти феноменальные результаты (а Роналдо еще и выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", а Мессии - чемпионат Испании с "Барселоной"), фаворитами голосования стали другие.

Не все с этим согласны. Бывший тренер "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что не понимает, как в топ-листе не может быть Леонеля Месси и добавил, что голосование за лучшего игрока мира, в котором нет Месси, просто не имеет смысла.

С тренером не согласился участвующий в опросе обозреватель "Евроспорта", который объяснил, как хорват Лука Модрич мог стать фаворитом голсоования:

"Если бы все сводилось к вопросу, кто лучший футболист, то мы бы вручали приз Месси каждый год, пока он не закончит карьеру. Но Модрич выиграл ЛЧ и довел сборную такой маленькой страны как Хорватия до финала чемпионата мира. Он лучший кандидат".

if it's about who's the best football player we can give the price to Messi every year until he retires. Modric won the CL and was influential in that. He took a minor nation ~* Croatia to the World Cup-final and eventually lost that one. He's the best candidate