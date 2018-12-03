Евгений Ловчев: «Зенит» замерз. Даром, что клуб из Северной столицы

Футбол 03 декабря 2018 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об итогах 16-го тура РПЛ.

"СПАРТАК" – "ЛОКОМОТИВ" – 2:1

Глушаков, Комбаров и Ханни играют сердцем

«Спартак» потихоньку возвращается духом. Команда сейчас хорошо заряжена. Луис Адриано рвет и мечет на футбольном поле, прибавил и Денис Глушаков. Он впервые забил за последний год, и это тоже очень важно. Парень, который выбежал на футбольное поле, поддержал Глушакова. Я сейчас говорил с Денисом, и он сказал, что парень только хотел сказать, что он не из тех, кто свистит и прочее. Это уже меняет отношение.

Вера Кононова в ветеранов поправила психологическое состояние команды. Конечно, они не безгрешны, но сейчас Глушаков, Дмитрий Комбаров, Софьян Ханни, который почти не выходил на поле, играют сердцем, а это бесследно не останется. Все очень старательны, но если говорить о самом футболе, то, конечно, пока еще много ошибок.

Ключевым эпизодом встречи стал не реализованный Федором Смоловым пенальти. Он вообще в «Локомотиве» подсел психологически, хотя сам «Локо» играл не хуже и не заслуживал поражения. Удаление Николая Рассказова было по делу: ему не хватило опыта в данном эпизоде, ведь попытка убрать его на замахе читалась – Артем Ребров закрывал ближний угол. В остальном защитник сыграл уверенно и довольно хорошо.

Пока стиль игры «Спартака» не соответствует ожиданиям Кононова, и это нормально, ведь у него было очень мало времени, чтобы что-то принципиально изменить. У красно-белых немало взрослых сложившихся футболистов, особенно в нападении. Надо использовать их сильные стороны, такие как высокий рост, умение побороться за верховой мяч. Если бы форварды были маленькие, как в «Краснодаре», была бы другая игра.

Если Фернандо все-таки выбыл на какое-то время, это неприятность, потому что Артем Тимофеев по вчерашней игре не впечатлил. Но у Кононова есть варианты – он может сыграть в три центральных защитника или выпустить в опорную зону Сальваторе Боккетти.

"РОСТОВ" – ЦСКА – 0:0

С момента появления Акинфеева он номер один в стране

ЦСКА с его обилием молодежи не выглядел бы таким конкурентоспособным, как сейчас, если бы не селекционная удача с Влашичем, о котором практически ничего не знали, а теперь он играет в сборной Хорватии. Но ему тяжело – команда только строится, молодым футболистам свойственна нестабильность. Случаются и травмы, а скамейка запасных в команде небольшая. Ломается центральный защитник, и на этой позиции выходит Кирилл Набабкин.

У «Ростова» опытный состав и довольно добротная команда. Тимофей Калачев, Александр Гацкан выступали за сборные, поиграли немного в еврокубках, то же можно сказать об Артуре Юсупове, Сергее Паршивлюке и других. Нужно был только зажечь их. Карпин зажег, и против ЦСКА они играют на равных.

300-й сухой матч Игоря Акинфеева? Вратари всегда устанавливают какие-то рекорды или антирекорды. Болельщики все время ведут подсчет какому-нибудь рекорду. Недоброжелатели – считали матчи в Лиге чемпионов, а фанаты армейцев будут наверняка вспоминать этот рекорд. Но для меня с того момента, как он появился в воротах ЦСКА, он номер один в стране.

"КРАСНОДАР" – "УРАЛ" – 2:0

Сулейманов и Игнатьев – не пасынки Ари

У «Краснодара», играющего весело и ярко, наверняка есть чемпионские амбиции. Это результат работы Сергея Галицкого, ведь у «быков» молодой клуб. Когда им удалось закрепиться в РПЛ, Галицкий в интервью рассказывал о том, что никуда не торопится – сначала надо построить стадион, академию и прочую сопутствующую инфраструктуру. Когда-то на его слова о том, что он хочет, чтобы в клубе играли едва ли не только клубные воспитанники, я ответил, что это утопия – приедут скауты из Москвы, предложат родителям квартиру, машину, и молодое дарование уедет в столицу. Но сейчас эта утопия в какой-то своей части все-таки уже реализуется.

Молодые нападающие Шапи-Магомед Сулейманов и Иван Игнатьев сумели раскрыться, потому что не чувствуют угнетения более опытными и мастеровитыми игроками. Все-таки работают под руководством своего тренера Мурада Мусаева, под чьим руководством воспитывались и раскрепощались во второй команде. Тем более, что атакующий стиль игры не изменился. Эти ребята на равных с Ари, а не его пасынки, но при этом он выходит в основе, а они – на замену. И это правильно. Неизвестно, что будет, если они прямо сейчас возьмут на себя бремя лидерства.

«Чистая» работа Мусаева? Едва ли не в каждом клубе РПЛ что-то происходит – тут тренера пьяным за рулем поймают, там игроки бузоторят, там восемь человек основы сменились. А в «Краснодаре» ничего этого нет. Думаю, это плоды работы руководства. У нас два таких президента – Галицкий и Гинер. В их клубах ничто не вываливается наружу, все процессы замены игроков или сдачи в аренду прозначны и настроены. Неслучайно Ари, когда уходил в «Локомотив», слова плохого о клубе не сказал. То же и Роман Широков. Это потому что «чистый» клуб», а не «чистая» работа тренера.

«Краснодар» часто добывает победы во вторых таймах. Это связано с тем, что очень сложно на протяжении всех 90 минут выдерживать такое давление и головокружительные атаки со стеночками, кружевами, броуновским движением и прочим. Мне это очень напоминает романцевский «Спартак».

"ОРЕНБУРГ" – "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" – ПЕРЕНЕСЕН

Инспекторы руководствуются только показателем на градуснике

Футбол играется для зрителей на нормальных полях, а не для того, чтобы потратить деньги на перелет. Вопрос переноса заключается только в регламенте, где все четко прописано. Была ведь история, когда Роман Павлюченко, нападающий сборной, в Новосибирске в 17-градусный мороз получил травму. Потому что судьи и инспекторы руководствуются только показателем на градуснике, а не целесообразностью проведения матча, здоровьем футболистов и зрителей или еще чем-то.

Мы живем в северной стране, тут вопросов нет. В мое время мы первые игры сезона (по системе «весна – осень») проводили в южных городах Тбилиси, Ташкент, Алма-Ата, Кутаиси. И сейчас можно было бы вернуться к этой практике. Почему бы «Ахмату», игравшему в Красноярске, было не сыграть там, где это возможно? Поменялись бы кругами, что в этом такого? Можно в регламенте прописать, что в таких-то обстоятельствах перенос осуществляется автоматически.

"АРСЕНАЛ" – "ЗЕНИТ" – 4:2

«Арсенал» жег, а «Зенит» замерз

Я давно в футболе, и мне доводилось завершать сезон по снегу, но таких ярких и упорных матчей, как в последнее время, по такой погоде не помню. Потому что у нас появились поля, пригодные для футбола.

Мысли о возможной неудаче питерцев по тому, как команда выглядит в последнее время, были. «Зенит» хотя и из Северной столицы, сейчас какой-то замерзший. А туляки, напротив, были очень быстрыми и заряженными на игру. Горячими, я бы сказал. В своих предыдущих командах они звезд с неба не хватали, и сейчас упиваются тем, что наконец получают кайф от футбола. Да, тот же Мирзов и раньше периодически шел в обводку, но против «Зенита» многие брали игру на себя. Потому что кайфовали. Им бы сейчас играть и играть.

Когда Бакаев забрасывал мяч Кангва убегал с центра поля после шикарного выреза Бакаева, он оторвался от оппонентов на трехметровой дистанции. И так было почти везде. И я начинаю задумываться о том, что в «Зените» много опытных игроков и аргентинцев. Их зимним футболом не «поджечь». Их может «поджечь» зеленая травка, хорошая погода, зрители на трибунах.

Помню, как после крупного поражения от «Зенита» тогда еще главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов сказал: «Мы получили мастер-класс». А сегодня «Зенит» получил мастер-класс от туляков. Игорь Черевченко отлично подготовил команду, хотя думаю, что эта игра все еще результат работы Олега Кононова. Думаю, он порадовался успеху «канониров».