А теперь – битва за золото. Семак – Мусаев: взвесим козыри

Футбол 04 декабря 2018 00:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – о главном сюжетном повороте сезона после поражения Питера в Туле.

Как я и предсказывал два тура назад, расстояние между «Зенитом» и «Краснодаром» сократилось. Дистанционная скорость – а в легкоатлетическом беге, как мы знаем, различают скорость стартовую и дистанционную – у команды Мурада Мусаева ощутимо выше.

Положение в самом верху таблицы, заметим, удивительное. Потому что и Семак, и Мусаев проводят с топ-клубами РПЛ первый свой тренерский сезон. Правда, Мурад Олегович захватил концовку предыдущего чемпионата. И как раз эта деталь и обратила его козыри, если угодно, в старшие по сравнению с теми картами, которые на руках у Семака.

Вот когда сказалась четкая структура управления в «Краснодаре»! Избавленная от внутренних распрей, шараханий при выборе очередного тренера и, соответственно, стилевых и тактических раскачиваний из стороны в сторону. Мусаев принял от Игоря Шалимова команду, чью игру требовалось всего лишь отредактировать умелой рукой. Где-то подвинтить, где-то поднажать. И как раз Мусаев, досконально знавший всю колоритную специфику клуба, оказался идеальной фигурой для выполнения этой задачи. Сложно сравнивать его тренерский арсенал с тем, которым располагал и пользовался Шалимов. Но одно различие надо отметить обязательно: Мурад Олегович гораздо сильнее вовлечен в процесс. Проще говоря, он работает с большим интересом и пристрастием, не ленясь шлифовать детали до блеска. У Шалимова даже внешний вид во время матчей «Краснодара» выдавал толику то раздражения, то скепсиса – а то и другое не лучшие помощники в тренерском деле.

Притом Мусаев принял вполне сбитую команду приличного качества. Тогда как Семак летом в ускоренном режиме проводил расширенные смотрины, собрав игроков «Зенита» из многочисленных аренд. Иными словами – у Мусаева была несравнимо более выгодная стартовая позиция.

Что произошло дальше? «Зенит» со старта сразу оторвался от «Краснодара». Наверное, штаб команды был вынужден форсировать подготовку. Во-первых, Семаку важно было с первых матчей веско заявить о себе, так как сомневающихся в его кандидатуре в зенитовских верхах хватало. Во-вторых, Питеру нужно было гораздо раньше «Краснодара» начинать кампанию в Лиге Европы.

Это потом и аукнулось. «Зенит» больше пострадал от травматизма. «Зениту» приходилось прилагать более трудоемкие усилия, чтобы обернуть ход матчей к своей выгоде. У «Зенита», попросту говоря, оказалась хуже поставлена игра, чем у «Краснодара».

Но это замечание – шпилька отнюдь не в адрес Семака. А в адрес тех клубных доброхотов, кто зазывал под знамена «Зенита» всех, кто им в голову взбредал. И потому Семак, даже проведя отбор и сократив на треть изначальный список из 33 штатных единиц, все равно получил под свое начало сборную солянку, в разительное отличие от Мусаева.

Такие персонажи, как Эрнани и Краневиттер, остались инородными телами для «Зенита». Представить же хоть кого-то инородного не только в основном составе «Краснодаре», но и под основой – практически невозможно. Почувствуйте разницу.

На сегодня у Семака лишь одно видимое и ощутимое тренерское преимущество перед Мусаевым. «Зенит» умеет крепче зажать игру в кулак. Но это ему удается только в отдельных матчах особой важности. После такой образцовой игры следующий матч обычно проводится уже на полуусилии, а то и (в последнее время) в разобранном состоянии.

Тогда как «Краснодар», являя собой отличника функциональной подготовки – вот уж сюрприз от Мусаева! – и вдобавок яркий пример художественного воплощения тактических идей, играет себе с неумолимостью метронома.

Поэтому на сегодня – 60 против 40 за Мусаева и «Краснодар». Но «Зенит» способен перебить этот прогноз зимней селекцией и тренингом.

Будет интересно! А Москва пусть пока покурит в сторонке.