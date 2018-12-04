«Спартак» опять переплачивает за бразильца. Его продают за долги

Футбол 04 декабря 2018 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Левый защитник бразильского «Флуминенсе» Айртон Лукас в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр в Италии.

Еще даже матчи в чемпионате России не закончились, а слухи вокруг трансферов «Спартака» уже во всю гуляют по спортивным СМИ. Самые настойчивые прилетели к нам из-за Атлантического океана – с жарких пляжей Бразилии, где только-только завершился внутренний чемпионат, который выиграл «Палмейрас».

Опять переплата?

Красно-белые якобы заскаутили игрока футбольного клуба «Флуминенсе», финишировавшего на 12-й строчке. Парнишку зовут Айртон Лукас и ему летом исполнился 21 год. Он играет на позиции левого защитника, на которой в «Спартаке» чаще всего выходит Дмитрий Комбаров.

По версии авторитетного ресурса Transfermarkt.de, футболист оценивается в 1,5 млн евро – ровно в ту сумму, в которую в свое время этот же ресурс оценивал Педро Рошу, приехавшего в «Спартак» 31 августа 2017 года за 12 млн евро. За Айртона просят меньше, но ненамного. «Флу» хочет получить за него 9 млн евро, а «Спартак» торгуется. В итоге ожидается, что сумма трансфера составит порядка 7 млн евро – в 4,5 раза больше оценочной стоимости.

За меньшие деньги бразильцы футболиста вряд ли отпустят. По старой бразильской традиции права на игрока принадлежат клубу всего наполовину. Остальная половина вроде как принадлежит представителю игрока бизнесмену Карлосу Лейте. То есть, продав игрока за 7 млн евро, клуб получит всего 3,5 млн евро.

Есть еще один подводный камень. Чуть ранее, когда «Флуминенсе» столкнулся с финансовыми проблемами, все тот же Лейте ссудил команде 5 млн бразильских реалов, порядка 1 млн евро. Клуб пообещал отдать деньги, заработав на продаже футболиста. Получается, от сделки со «Спартаком» команда получит всего 2,5 млн евро, а бизнесмен – 4,5 – очередная достаточно сомнительная схема, в которую ввязывается красно-белый клуб.

Как Комбаров, только техничный

От финансов перейдем к тому, что Айртон показывает на поле – используем статистику портала WhoScored. Предлагаем сразу сравнить бразильца с Комбаровым, с которым ему предстоит конкурировать за место в основном составе.

Начнем, пожалуй, с оборонительных показателей. Бразилец делает на 0,4 отбора больше, чем Комбаров – 1,9 против 1,5. Не ахти какой результат, но для флангового защитника сойдет. По перехватам у игроков паритет – по 1,7 за игру. Комбаров чуть чаще фолит – 1,4 против 1,1, а также чуть чаще оказывается в офсайде – 0,5 против 0,1. Все остальные показатели, либо идентичны, либо максимально близки друг к другу.

В атакующих действиях парни играют немного в разных направлениях. Айртон чаще использует обводку – 2,6 раза за игру. Он входит по этому показателю в десятку лучших дриблеров чемпионата Бразилии. Вот только в России это умение не ценится. Скорее всего его быстро отучат водиться, как это уже ни раз бывало. Комбаров прибегает к дриблингу всего 0,5 раза за игру. Отсюда и меньшее количество потерь 0,7 против 1,9 у бразильца, а также меньше случаем, когда у него отбирают мяч – 0,5 против 0,7 у Айртона. Пойти в атаку – хорошо, но в последних матчах Олег Кононов выстраивает команду по схеме 4-4-2, где у фланговых игроков свободы гораздо меньше и на первый план выходят защитные качества.

Учитывая количество передач, которое за игру выполняет Комбаров (59,3) он играет важную роль в общекомандной тактике, иногда даже оказываясь самым пасующим игроком клуба. При этом Дмитрий держит достаточно высокий уровень точности передач (80,4%), учитывая высокое количество длинных пасов – по 2,3 за игру. У Айртона все по-другому. За игру он делает заметно меньше передач (38,8). Точность примерно такая же, как и у Комбарова (80%), но длинных передач меньше – всего 1,1 за игру. Все это, конечно, может быть следствием разницы в тактике двух клубов, но может быть и другая причина.

В общем, пока что мы имеем практически полный клон Комбарова, который чаще идет в обводку, но и чаще теряет мяч, не всегда успевая возвращаться. Учитывая, что Комбарова в свое время купили за 4 млн евро, когда он оценивался в 5, то кандидатура Айртона за 7 млн евро при оценочной стоимости в 1,5 достаточно спорна, как в свое время была спорной и кандидатура Роши. С тех пор прошло уже полгода, а мы все ждем, когда же он хотя бы начнет появляться в основном составе.