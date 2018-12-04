В английском футболе не любят женщин? Из-за травм футболисток выгоняют из клуба! - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 17:10Источник: «Советский спорт»Автор: Анисимов Вадим

    В английском футболе не любят женщин? Из-за травм футболисток выгоняют из клуба!

    Football Leaks продолжают свою серию разоблачений в мировом футболе. Дошло дело и до женского футбола.

    Если вы думаете, что в английском футболе женщины имеют такие же права, как и мужчины, то глубоко ошибаетесь. Также ошибался и я, пока Football Leaks не обнародовали свежие факты.

    Давайте для начала просто вспомним, как Илкай Гюндоган переходил из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити» в 2016 году. А переезжал в Англию он просто – с травмой колена. Немец подлечился, сыграл в чемпионате, но на него свалилось другое несчастье: разрыв крестообразных связок. Травма очень серьезная и требующая длительного восстановления. Одновременно с этим, такое повреждение футболисты получают довольно часто. Чтобы из-за этого вылететь на долгий срок вам даже не нужен соперник – травмироваться можно фактически на ровном месте. От этого не застрахован никто.

    Что происходило с карьерой Гюндогана, пока он лечил ногу? Ровным счетом ничего. Он также получал свою законную зарплату, а в «Манчестер Сити» ждал возвращения немецкого турка в строй.

    Типичное лояльное отношение к футболисту, не правда ли? Но дело в том, что такие взаимоотношения клуба и игрока не распространяются на женский футбол. Как это происходит в других странах – Football Leaks не сообщают, но в Англии футболистки-женщины вынуждены трудиться в настоящих сексистских условиях! И все это происходит в стране, где футбол принято считать спортом «номер один». Именно в Англии игра находится на максимально высоком уровне организации.

    Итак, к делу. В статьях с 38 по 41 стандартного контракта футболистки описывается понятие «Разрыв соглашения из-за длительной травмы». Если игрок получил повреждение, не может выступать в официальных матчах или тренироваться на протяжении трех и более месяцев, то клуб имеет полное право на расторжение контракта. Какой цинизм!

    Тут же вспоминаем Гюндогана, который лечил разрыв крестообразных связок 18 месяцев, или, например, Георгия Джикию мы не видели полгода. По «женским правилам» обоих игроков уже бы вышвырнули из клубов.

    Когда у Марен Мьельде, футболистки «Челси» и капитана сборной Норвегии, спросили, что она думает по поводу этих пунктов в контрактах, она сказала: «Да, у нас есть такой пункт. Что поделать. Очень жаль, что в наших контрактах предусмотрена такая опция для клубов. С этим надо бороться». Правда, была ли хоть одна девушка уволена из команды по причине травмы, статистика умалчивает. Но если даже футболистку оставят, то это сильно ударит по ее карману.

    Тут уже в дело вступают пункты с 34 по 37: «Полная оплата труда возможна только в течение полугода после получения травмы. В дальнейшем предполагаются лишь минимальные выплаты». А в это время в мужской премьер-лиге полностью платят зарплату 18 месяцев, а затем до конца лечения – половину.

    Английская футбольная ассоциация отказалась прокомментировать сексистское содержание стандартного контракта футболистки-женщины.

    При подготовке статьи использованы материалы Der Spiegel и EuropeanInvestigativeCollaborations (EIC).

    #апл
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