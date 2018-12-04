В РПЛ поумнели? Лига отказалась от «минусовых» матчей и утвердила видеоповторы

Футбол 04 декабря 2018 19:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» в тезисах – о главных решениях РПЛ по итогам заседания общего собрания клубов премьер-лиги.

ВИДЕОПОВТОРАМ – БЫТЬ. ВОЗМОЖНО СО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА

О том, что клубы наконец договорились об использовании видеоповторов, сообщил лично президент РПЛ Сергей Прядкин. По его ловам внедрение VAR обойдется каждому клубу в 9-10 миллионов рублей. Также понадобится единый центр видеопомощи в Москве. Рабочая группа должна подготовить отчет по этой теме до рождественских праздников.

В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ПЕРЕСТАНУТ ИГРАТЬ В МОРОЗ

Лига в ручном режиме скорректирует календарь сезона-2019/20. Клубы из северных регионов не будут проводить домашние матчи в холодное время года. Все клубы поддержали идею корректировки календаря вручную. Напомним, что на выходных «Енисей» и «Ахмат» (1:1) провели игру 16-го тура РПЛ в 15-градусный мороз.

СУПЕРКУБОК ПРОЙДЕТ 6 ИЮЛЯ. ПОКА НЕ ЯСНО ГДЕ

Руководство лиги приняло решение начать сезон-2019/20 6 июля матчем за Суперкубок России. Место проведения будет определено позднее. По словам Прядкина, возможные стадион начнут рассматривать ближе к полуфиналам Кубка России. Помимо денежной составляющей РПЛ планирует подумать о болельщиках и выбрать удобный с логистической точки зрения стадион. Выбирать будут из арен, принимавших ЧМ-2018.

Также возможен вариант с Суперкубком за рубежом. В таком случае матч за него сыграют после окончания первой части чемпионата, а не перед ее началом.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН? НЕПОНЯТНО

В руководстве премьер-лиги хотели бы закончить основную часть сезона 17 мая, а стыковые матчи провести 24-го. Планируется, что следующий чемпионат России уйдет на паузу 1 декабря, до Нового года будет сыграно 18 туров. Раннее окончание сезона связано с возможной подготовкой сборной России к финальной части Евро-2020 (в том числе подготовкой Санкт-Петербурга как городом-участником).

ЛИГА ПОДДЕРЖИТ БЕДНЫЙ «АНЖИ»

В случае финансового краха, РПЛ поможет «Анжи» доиграть этот сезон до конца. Лига поможет махачкалинцам за счет своих заработков. Многие клубы выступили в поддержку данного решения. Ранее «Анжи» отказали в доступе на «Анжи-Арену» из-за долгов перед владельцами поля, футболисты месяцами не получают зарплату. Гендиректор клуба Олег Флегонтов не исключает, что «Анжи» может сняться с чемпионата после зимнего перерыва.

О СОКРАЩЕНИИ ЛИГИ ДУМАЛИ, НО ЭТОГО НЕ БУДЕТ

Прядкин заявил, что для достойного выступления в премьер-лиге клубу в год нужен миллиард рублей, чтобы выживать – 750 миллионов. Руководитель признался, что мысли об уменьшении числа участников РПЛ были, но «этого не будет».