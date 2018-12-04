Игорь Семшов: Советовался с Кононовым, а Семаку пожелал удачи

Футбол 04 декабря 2018 21:01 Автор: Зетилов Игорь

Известный в прошлом полузащитник сборной России, вошедший недавно в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Арсенале», рассказал о сенсационной победе туляков над «Зенитом» в минувшем туре (4:2).

«ПОРОЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО САМ ОТБЕГАЛ ПО ПОЛЮ 90 МИНУТ»

- «Арсенал» второй раз кряду победил 4:2. До этого с таким же счетом и тоже неожиданно был обыгран в гостях «Оренбург» в первом четвертьфинальном матче Кубка России. С чем связываете прогресс?

- В игре с «Зенитом» команда все 90 минут была единым коллективом. Ребята стремились доказать, что ничем не хуже признанного фаворита. К тому же мы прощались со своими болельщиками. Это был наш последний домашний матч в 2018 году. Не хотелось расстраивать зрителей.

- Что творилось в раздевалке после матча?

- Каких-то особых торжеств не было. Все-таки сезон продолжается. Тренеры и игроки поздравили друг с друга с большой победой. Президент «Арсенала» Гурам Аджоев передал слова благодарности команде от губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Но мы сразу напомнили ребятам, что чемпионат состоит не только из матчей с «Зенитом» и «Спартаком», который ранее тоже удалось победить. Надо набирать очки и в других играх. Никто ничего дарить нам не будет. А впереди до зимнего перерыва еще поединок с «Ахматом».

- Губернатор Дюмин был на трибунах. А всего в такую морозную погоду матч посетили более 10 тысяч человек. Удивлены высокой посещаемости?

- Нет. Футбол в Туле очень любят. Болельщики вместе с командой и в радости, и в горе. Были у «Арсенала» трудные времена, но верные поклонники всегда поддерживали клуб.

- Нынешнее положение «Арсенала» тоже нельзя назвать комфортным. Идете в таблице только десятыми…

- Постараемся подняться выше. Сейчас очки считать бессмысленно. Плотность в таблице очень высокая, многое может измениться и в лучшую, и в худшую сторону. Но у нас очень амбициозные футболисты. Многие арендованы у топ-клубов РПЛ. И каждый мечтает себя проявить с лучшей стороны.

Игрокам на поле в мороз проще - они находятся в движении. А каково тренерам?



- Мне лично в понедельник не было холодно. Во время игры у любого тренера адреналин бьет через край. Иногда кажется, что сам отбегал эти 90 минут.





«ЭМОЦИИ ЛЕВАШОВА ЕСТЕСТВЕННЫ»

- Успели пообщаться с бывшим партнером по сборной и «Зениту» Сергеем Семаком, который теперь тренирует питерский клуб?

- Конечно. После игры пожали друг другу руку и пожелали удачи. Она «Арсеналу» и «Зениту» точно не помешает.

- Семак сильно расстроился? Ведь «Зенит» упустил шанс досрочно оформить титул зимнего чемпиона. И впервые за три года пропустил в РПЛ три гола за матч…

- Любой тренер после поражений начинает копаться в себе - что было сделано не так, на какие ошибки нужно указать игрокам. Но Сергей не показывает эмоций на публике. И в понедельник тоже держался спокойно. Понятно, что «Зенит» не планировал проигрывать в Туле. Но у питерцев опытная команда. Думаю, они быстро оправятся от этой неудачи.

- А вот вратарь «Арсенала» Михаил Левашов эмоций не скрывал. После игры он устроил забег по полю - как Юрген Клопп после воскресной победы в дерби с «Эвертоном». Левашов на ходу сорвал с себя футболку, залез на высоченную ограду!

- Мне нравится такая искренность в игроках. И болельщикам «Арсенала» она тоже по душе. Они видят, что игроки не отбывают на поле номер и побеждают, в том числе, для зрителей.

- «Арсенал» не первый раз играл в холодную погоду. А вот «Зенит» от таких условий немного отвык - ведь на домашнем стадионе питерцев под крышей всегда тепло. Это помешало лидерам РПЛ сыграть в свою силу?

- Не люблю такие отговорки. Команды находились в равных условиях. А под своей крышей «Зенит» играет только последний год. Раньше в Питере все тоже мерзли.

«ДВУХМАТЧЕВЫЕ ДУЭЛИ В КУБКЕ - ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ»

- А какая, кстати, была температура в Оренбурге 28 ноября, когда вы играли там на Кубок? Спустя несколько дней матч в этом городе отменили из-за минус 17…

- Нет, тогда температура колебалась от нуля до минус двух, шел небольшой снежок, поле было немного влажное, но пригодное для футбола. Нашему комбинационному атакующему стилю газон не мешал.

- Тогда могли предположить, что матч «Оренбург» - «Крылья Советов» потом перенесут?

- Мы в России живем. Здесь за сутки может наступить зима. Поэтому прогнозы никто наперед не строит.

- Ответный матч с «Оренбургом» вы проведете 24 февраля. В этот день в Туле тепло точно не будет…

- И что? Назначили встречу на 24 февраля - значит, надо попробовать сыграть. Календарь один на всех. Невозможно подстроить его индивидуально.

- Как относитесь к тому, что кубковые четвертьфиналы и полуфиналы теперь проводятся из двух матчей?

- Так это же возвращение к истокам. Кубок по такой схеме уже проводили. Я сам в бытность футболистам так играл. Думаю, для болельщиков это лучше. Но важно, чтобы все матчи проходили в нормальных условиях.

- Будете в среду следить за матчами в других четвертьфинальных парах?

- Обязательно. Я много смотрю футбол, стараюсь подмечать нюансы и учиться.

- Кого считаете фаворитами?

- В двухматчевых противостояниях фаворитов назвать сложно. Тем более что в Кубке остались только клубы РПЛ. Вот если бы проводилась одна игра, то преимущество имели бы хозяева. А так - нет.

«ГЛУШАКОВУ ОСТАЕТСЯ ВЫХОДИТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ»

- Как чувствуете себя в новом тренерском штабе Черевченко?

- Как будто и не уходил на четыре месяца в фарм-клуб - «Химик» из Новомосковска. Всех ребят в «Арсенале», персонал и структуру клуба я прекрасно знаю. Работал здесь при Миодраге Божовиче.

- В тот период, пока вы отсутствовали, «Арсенал» тренировал Олег Кононов. Общались с ним после его ухода в «Спартак»?

- Вы же помните, что вопрос с уходом Кононова решился не за один день. Но когда стороны окончательно обо всем договорились, мы поговорили. Он, на правах гораздо более опытного тренера, дал мне несколько ценных футбольных советов по игре «Арсенала». Думаю, в нашей с Черевченко работе эти советы пригодятся.

- В «Спартаке» у Кононова получился?

- Должно получиться. Все предпосылки для этого есть.

- А что думаете о ситуации вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова? Как вести себя, когда значительная часть болельщиков против тебя ополчилась?

- Есть только один способ вернуть расположение трибун - выходить и доказывать на поле, что ты можешь принести пользу. В последнем матче Глушаков забил «Локомотиву». И Олег Георгиевич Кононов правильно защищает своего капитана. Тренер обязан это делать. Независимо от того, что говорят вокруг. Иначе можно потерять команду.