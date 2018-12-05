Андрей Червиченко: В Ростове всегда считали Краснодар деревней

Футбол 05 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Коренной ростовчанин, экс-президент «Спартака» - о предстоящем южном дерби в ¼ Кубка России «Краснодар» - «Ростов».

«ДОХЛОГО ЗА УШИ ПО КЛАДБИЩУ ТАСКАТЬ НЕ БУДУТ»

- С недавних пор в нашем футболе появилось еще одно дерби - южное. Что скажете?

- Это хорошо для любого чемпионата, поднимает интерес к футболу в этом регионе.

- В советские времена такого дерби не было?

- В Краснодаре была только «Кубань», она курсировала между высшей и первой лигами. А главная команда Ростова – СКА – все же в основном играла в вышке, хотя тоже периодически вылетала в первую лигу. «Ростсельмаш» всегда играл во второй лиге. Можно сказать, что тогда южное дерби не сложилось. Но все меняется и футбол тоже.

Думаю, предстоящий матч будет самым интересным на этой стадии Кубка. Да вы вспомните последнюю игру этих команд в чемпионате. Какой футбольный спектакль получился (игра завершилась со счетом 2:2. – Прим. ред.)!

- «Краснодар», тем временем, на втором месте идет…

- Сергей Галицкий (президент ФК «Краснодар». – Прим. ред.) не стал приглашать тренера с именем, доверил местному молодому специалисту Мураду Мусаеву, и тот дает результат. Ну а в «Ростове» амбициозный тренер и амбициозные футболисты. В общем, ждем интересный матч. Уверен, что дохлого за уши по кладбищу таскать не будут.

- Я бывал в Краснодаре, там очень трепетно относятся к негласному соперничеству с Ростовом за право называться неофициальной столицей юга России. Часто слышал фразу «Ростов – деревня». В вашей ростовской юности такое противостояние тоже было?

- Да ну бросьте, никто про Краснодар даже не думал, деревня – она и есть деревня. Уже во времена моего детства Ростов был городом-миллионником. Это были южные ворота России, про Краснодар тогда мало кто вспоминал. Это сейчас Краснодар поднял свой статус – Сочи, Олимпиада, мощная реклама курортов.

- Что из себя представлял футбол в Ростове в вашем детстве?

- Каждый матч был событием для города. Это сейчас можно до самого стадиона добраться, а тогда все маршруты городского транспорта в день игры обрывались за несколько остановок до стадиона. Поэтому приходилось идти до арены довольно долго. Толпа в район стадиона двигалась внушительная, было похоже на первомайскую демонстрацию.

А в Центральном парке существовал пятачок для болельщиков, в народе его называли брехаловка. Там постоянно собирались люди, спорили, обсуждали последние новости.

Сколько стоил билет на матч?



- Не помню. Я ведь бесплатно проходил, как воспитанник местной футбольной школы. Делали нам такую поблажку.

«АЛАНИЯ» ДЕРЖАЛАСЬ НА ВОДОЧНЫХ ДЕНЬГАХ»

- Уже в российские времена существовало одно южное дерби, но приказало долго жить: «Алания» - «Ротор».

- Мне непонятно, почему так получилось с «Ротором». Город большой, люди футбол любят. Да, все держалось на одном человеке (Владимире Горюнове. – Прим. ред.), но почему никто не подхватил упавшее знамя из его рук, когда у него начались проблемы?

С «Аланией» более понятная история: тогда был развит полулегальный водочный бизнес, это позволяло содержать команду. Когда это бизнес закончился, закончилась и «Алания». Осетия – небогатая республика, лишних денег нет. Да и работы там особой нет, как и в других кавказских республиках.

- Вы пару месяцев назад мне говорили, что уже без малого десять лет не были на исторической родине. После этого удалось вырваться в Ростов?

- Нет, я и в Москве-то сейчас редко бываю.

- Ваш земляк Баста в самой рейтинговой программе страны «Голос» постоянно напоминает, что он из Ростова.

- Я «Голос» не смотрю. Но мне, как ростовчанину, приятно, что мой родной город звучит на федеральных каналах. Но у Басты ведь проблемы с клубом была из-за его концерта на новом стадионе. Опасались, что газон сильно пострадает.

- Вроде бы обошлось – поле в хорошем состоянии. Новое южное дерби не повторит судьбу предыдущего – «Алания» - Ротор»?

- Не думаю. В Ростове ведь люди тоже менялись, но футбол сохранился. А сейчас новый стадион очень хорошо заполняется. Академия местная, конечно, с краснодарской, спартаковской или армейской не сравнится, но кадры все же готовит. Посмотрите, как Хорен Байрамян раскрылся. Тот же Денис Глушаков, вокруг которого столько шума, тоже воспитанник ростовского футбола. Время от времени появляются способные ребята.

«КАРПИНУ СТОИТ ТОЛЬКО АПЛОДИРОВАТЬ»

- С Ростовом разобрались. В Краснодаре положение еще лучше – похоже, Галицкий никогда не бросит клуб.

- Человек фанатично любит футбол, в хорошем смысле слова. Галицкий живет этим. Вкладывает личные деньги и душу. Пока там все очень хорошо работает.

- Остается только пожелать, чтобы у Галицкого деньги не закончились.

- Ну слушайте, при правильной работе деньги как раз и не должны заканчиваться. Если ты вкладываешь с умом, то в какой-то момент деньги должны возвращаться. Правда, я слышал, что Галицкий вообще никого не собирается продавать. Делает ставку на своих воспитанников, на свои тренерские кадры. Что мы сейчас и видим на примере Мусаева.

- Мусаев все больше доверяет своим молодым игрокам, и они здорово играют. Взять два последних матча с турецким «Ахкисаром» и «Уралом» - голы на загляденье.

- Зачем изобретать велосипед? Все ведущие клубы мира давно занимаются своими ребятами. А у нас все пытаются найти в Африке неограненные алмазы, чтобы потом из них делать бриллианты.

Молодой тренер доверяет молодым, и команда идет на втором месте. Я смотрел матч Лиги Европы с «Ахкиасаром». «Краснодар» проигрывал, но видно, что он на голову сильнее соперника и совершенно справедливо одержал победу. Не в пример нашим двум столичным командам, которые вели 1:0 в еврокубках, но в результате проиграли дома.

- Что скажете про Карпина?

- Валерию стоит только поаплодировать. Вызывает уважение, когда человек ставит перед собой цель и твердо к ней идет. Он уже приобрел некий опыт, учел все свои ошибки. И сейчас у него в «Ростове» очень хорошо получается.

- Как вам новый регламент Кубка России, когда, начиная с ¼ финала, проводятся два матча? Первые матчи проходят в эти дни, а ответные состоятся только в конце февраля вряд ли в пригодных для футбола условиях.

- Не нашли подходящего окна для ответных встреч. А для поднятия интереса к турниру два матча лучше, чем один. В одном матче еще можно дурака повалять, но в двух уже неприлично.

- Напоследок хотел уточнить: вы за «Ростов» болеете?

- Конечно, болею. Команда из моего родного города, вдобавок в руководстве клуба работают мои друзья.