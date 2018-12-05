Резиуан Мирзов: Левашов так убежал, что мы его до сих пор ищем

Футбол 05 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

25-летний полузащитник «Арсенала» в этом сезоне специализируется на грандах. Он забил в Москве победный гол «Спартаку», а в 16-м туре стал автором эффектного мяча в ворота «Зенита», когда туляки повели 2:1.

«ПАЦАНЫ ГОВОРЯТ, ДЗЮБА ЗАПЛАТИЛ ВЕСНОЙ МИЛЛИОН»

- Успели эмоционально отойти от победы над лидером чемпионата?

- Радости было много. Не только из-за трех набранных очков. Важно, что мы предложили «Зениту» свой футбол и добились результата, не подстраиваясь под соперника. Некоторые и один гол Питеру забить не могут. А «Арсенал» оформил покер!

Думаю, зрителям все это очень понравилось. И они не пожалели о том, что пришли на трибуны в такой мороз.

- По вашему вратарю Михаилу Левашову после матча казалось, что он выиграл минимум финал Лиги чемпионов. Он так носился по полю…

- Мишаня в очень близких отношениях с болельщиками. Я могу понять его эмоции, он сам из Тулы. Фанаты его любят, поддерживают. Он так убежал, что мы его до сих пор ищем. (Смеется.)

- Дзюба в понедельник играл против «Арсенала», а в прошлом сезоне он помог тульской команде сыграть с «Зенитом» 3:3. Как его принял город?

- Когда Артем играл в «Арсенале», меня в команде еще не было. Но пацаны рассказывали, что он действительно выложил свой миллион, чтобы выйти тогда на поле против «Зенита». Говорят, мотивация у него была просто запредельная!

В Туле о нем сохранилась хорошая память. Встретили трибуны его нормально.

«ЧЕРЕВЧЕНКО НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОРТИТЬ ИГРУ КОНОНОВА»

- «Арсенал» побеждает «Зенит» и «Спартак», но теряет много очков с середняками и аутсайдерами. В чем причина такой нестабильности?

- Согласен, мы теряли очки там, где этого можно было избежать. Особенно это касается домашних матчей с «Уфой», «Рубином» и «Оренбургом». С казанцами мы вообще вели 2:0, наверное, не хватило концентрации. У «Урала» тоже вели в счете, но получили 1:2… Что ж, впредь будем мудрее. Надеюсь, во втором круге все свое вернем.

- «Арсенал» продолжает показывать атакующую игру, как при Олеге Кононове. Его багаж по-прежнему чувствуется?

- Безусловно это багаж Кононова. Он работал с командой три сбора, плюс 14 туров, и мы играем в тот футбол, который привил нам Олег Георгиевич. Когда пришел Игорь Черевченко, то сразу сказал: «Я не буду портить эту игру, мне нравится то, как вы играете, поэтому делайте, то, что делали…».

Да и зачем в принципе что-то менять? Футбол, в который мы играем, нравится и руководству, и болельщикам. Причем не только в Туле.

- Команду огорчил уход Кононова в «Спартак»?

- Долгая история. Сначала пошли слухи, что он может уйти, потом - что остается. Мы сами толком понять не могли, что происходит… Пару недель оставались в подвешенном состоянии. Если говорить обо мне, я вообще приехал в «Арсенал» из-за Кононова, зная какой футбол он исповедует. Он поставил нам классную игру, которая, повторюсь, сейчас не поменялась. Конечно, я не обрадовался уходу тренера. Но и сейчас играть за «Арсенал» мне интересно.

«ПОБЕДУ НАД «АНЖИ» ПОСВЯТИЛИ ТРЕНЕРУ»

- Вы бы пошли в «Спартак» за Кононовым?

- В такой клуб зовут один раз в жизни. «Спартак» - народная команда, за которую болеет большинство граждан нашей страны. Поэтому я бы не отказался туда попасть… Но по крайней мере до конца нынешнего сезона все мои мысли связаны с «Арсеналом». Да и не могу я никуда уйти. У меня было уже два перехода, а права на меня принадлежат «Ростову».

- Как Кононов попрощался с командой?

- Сказал о своем решении перед матчем с «Анжи». Если честно, было больно это слышать. Мы же стали одной семьей… Но он напомнил, что такова футбольная жизнь. Сегодня ты здесь, а завтра в другой команде. Победой над «Анжи» мы отблагодарили Кононова за всё.

- Как себя зарекомендовал Черевченко?

- Как я уже сказал, он не рушит идеи Кононова. Игорь Геннадьевич работал в «Локомотиве», выигрывал Кубок, и у него есть опыт сотрудничества с прекрасными футболистами. Квалифицированный специалист, который ясно и четко понимает, куда должна двигаться команда.

- Вам нравится Тула как место для жизни?

- Город достаточно спокойный, тихий. Здесь любят футбол, много болельщиков, поддержка в каждом матче просто колоссальная. Поражаюсь их мужеству: выдержать 90 минут на морозе… Мы-то хоть двигались, а зрители просто отстояли весь матч, и никто не ушел.

Что касается свободного времени, то мы иногда собираемся с ребятами и смотрим вместе еврокубковые матчи. А вот гулять по Туле сейчас сложновато. Холодно.