Кто король на Юге? "Ростов" или "Краснодар"

Футбол 05 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

В среду в первом четвертьфинальном матче Кубка России встретятся «Краснодар» и «Ростов». «Советский спорт» об одном из самых интересных противостояний российского футбола.

На матче ожидается около 20 тысяч болельщиков. «Ростов» поддержат до 3 тысяч человек.

Текущее положение

В нынешнем чемпионате России «Краснодар» и «Ростов» приятно удивляют своих болельщиков. «Быки» после 16-го тура вплотную подобрались к лидирующему «Зениту» в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» по-прежнему борется за место в еврокубках на будущий сезон.

Правда, в последнее время краснодарцы все же выглядят предпочтительнее. Команда Мурада Мусаева сильна не только результатами (три «сухих» выигрыша подряд), но и характером. Волевые победы стали визитной карточкой «Краснодара». Забитые мячи «быков» вновь вызывают восторг, а болельщики клуба уже всерьез мечтают о чемпионстве.

У «Ростова» же после очень удачного старта наступил кризис. Четыре игры подряд без побед в РПЛ, отсутствие забитых мячей, но, тем не менее, бетонная оборона. Надежная защиты и быстрые атаки – по-прежнему визитная карточка Валерия Карпина и его подопечных.

Титулы

«Краснодару» всего 10 лет, но клуб уже успел выиграть «бронзу» чемпионата России, а также зарекомендовать себя хорошим бойцом в Лиге Европы. В этом сезоне «быки» практически обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Однако футбольных титулов в копилке «Краснодара» пока что нет.

«Ростов» же за последнее время может похвастаться тремя значимыми достижениями. Победа в Кубке России (в финале был обыгран как раз «Краснодар»), серебро чемпионата России и участие в Лиге чемпионов. До подобных достижений «быки» еще не добрались.

Главные тренеры

Мурад Мусаев – «продукт» «Краснодара». Сначала молодой тренер занимался с детьми в местной академии, следом ему доверили молодежку, с которой он успешно выступал не только в турнире «дублей», но и в Юношеской лиге УЕФА. Следующей ступенью оказался основной состав «быков». Первое время к решению Сергея Галицкого относились скептически, но Мусаев своей работой доказал, что молодым можно и нужно давать дорогу.

Валерий Карпин – звезда футбола 90-х, и уже по-настоящему опытный тренер. Серебряные медали со «Спартаком», провалы с «Мальоркой» и армавирском «Торпедо», а следом работа в «Ростове», где пока что у него все получается.

В тренерском противостоянии Карпин выглядит опытнее коллеги. С харизмой у Валерия Георгиевича дела обстоят тоже лучше.

Молодые звезды

Когда-то Сергей Галицкий заявило том, что настанет день, и в его клубе будут играть лишь воспитанники. Сначала идея казалось какой-то утопией, но время показало, что «Краснодар» плавно движется к этой цели. Сейчас в составе клуба можно выделить троих футболистов, которые постоянно получают игровую практику. Речь идет о вратаре Матвее Сафонове и, конечно же, о нападающих Иване Игнатьеве и Магомеде-Шапи Сулейманове. Последний и вовсе поражает своей скорострельностью. На счету юного форварда 5 голов в РПЛ за 157 минут.

У «Ростова» же главной молодой звездой является Дмитрий Скопинцев. Игрок постоянно выходит на фланге обороны желто-синих и уже привлек внимание российских топ-клубов. В этом году Скопинцев один из номинантов на премию «Первая пятерка».

Стадионы

Стадион «Краснодара» - настоящее произведение искусства. Современная, аккуратная арена, на которую хочется раз за разом возвращаться. Здесь не хочется мусорить, боишься что-то случайно испортить.

В конце прошлого сезона новой ареной обзавелся и «Ростов». Стадион на Левом берегу был построен к ЧМ-2018. Пока что донской клуб там лишь арендатор, но в будущем вполне возможно именно желто-синие станут полноправными хозяевами «Ростов Арены», которая вмещает 45 тысяч зрителей.

Сравнивать современные стадионы бессмысленно. Они по-своему хороши и смотреть футбол с их трибун сплошное удовольствие.

Болельщики

Здесь безоговорочную победу одерживает «Ростов». У команды Валерия Карпина самая мощная поддержка на юге нашей страны. На недавний кубковый матч в Краснодар приехали 5 тысяч фанатов ростовчан, которые в одну калитку перекричали местных любителей футбола.

Для поклонников команды руководство клуба на выезд в Краснодар всегда делает бесплатную электричку, билеты на которую расходятся за несколько дней. Кубковый матч не станет исключением.

У «быков» же все более академично. Ни о каких фанатах не идет и речи. Большая часть трибун на домашних матчах занята спокойными взрослыми людьми и детьми, которые редко «срывают» голос за свой любимый клуб.

Обходит «Ростов» «Краснодар» и по посещаемости домашних матчей. На желто-синих в среднем ходит по 30 тысяч человек, на «быков» - 23 тысячи.

Расклады перед матчем

«Ростов» прибыл в Краснодар в полном составе. Исключение – Тимофей Калачев. Белорус продолжает восстанавливаться после операции на колене. У «быков» из-за травм матч, скорее всего, пропустят Ари и Вандерсон.