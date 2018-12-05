Адвокат Кокорина: Может быть, это - показательная порка или казнь на Дворцовой площади - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:01Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Адвокат Кокорина: Может быть, это - показательная порка или казнь на Дворцовой площади

    Сразу после оглашения приговора к журналистам вышла Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    - Ожидаемое решение суда?
    - Да, я же вам перед началом заседания сказала, что возлагаем на него самые плохие надежды.

    - Будете обжаловать?
    - Обязательно.

    - Вам, порой, даже не давали говорить и приводить аргументы.
    - Вы сами все видели. Более того, судья в своем постановлении даже не разграничил роль каждого обвиняемого в этом, по его выражению тяжкого преступления. Все это грустно и печально. Отвечать надо за содеянное. А ребята, по мнению всей защиты и по тем доказательствам, которые находятся в деле, находятся под стражей незаконно.

    - С чем связываете направление защиты?
    - Мы настаивали в зале суда и сейчас повторю, что потерпевшие не дают правдивых показаний, а на этом строится все обвинение.

    - Почему?
    - Может быть, это связано с тем, что с самого начала история была сильно раздута в прессе, может быть, это показательная порка или казнь на Дворцовой площади. Я не в праве об этом говорить. Вы свидетели того, что здесь происходит. Я должна идти, поскольку мама (братьев Кокориных) сильно плачет. Она не очень хорошо себя чувствует.

    #мамаев павел#кокорин александр#Футбол-Россия
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