Адвокат Кокорина: Может быть, это - показательная порка или казнь на Дворцовой площади

Футбол 05 декабря 2018 18:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Сразу после оглашения приговора к журналистам вышла Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Ожидаемое решение суда?

- Да, я же вам перед началом заседания сказала, что возлагаем на него самые плохие надежды.

- Будете обжаловать?

- Обязательно.

- Вам, порой, даже не давали говорить и приводить аргументы.

- Вы сами все видели. Более того, судья в своем постановлении даже не разграничил роль каждого обвиняемого в этом, по его выражению тяжкого преступления. Все это грустно и печально. Отвечать надо за содеянное. А ребята, по мнению всей защиты и по тем доказательствам, которые находятся в деле, находятся под стражей незаконно.

- С чем связываете направление защиты?

- Мы настаивали в зале суда и сейчас повторю, что потерпевшие не дают правдивых показаний, а на этом строится все обвинение.

- Почему?

- Может быть, это связано с тем, что с самого начала история была сильно раздута в прессе, может быть, это показательная порка или казнь на Дворцовой площади. Я не в праве об этом говорить. Вы свидетели того, что здесь происходит. Я должна идти, поскольку мама (братьев Кокориных) сильно плачет. Она не очень хорошо себя чувствует.