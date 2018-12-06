Дмитрий Балашов: Когда уходил Кононов, кандидатуру Аленичева не рассматривали

Футбол 06 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Генеральный директор «Арсенала» подвел предварительные итоги выступления тульского клуба в РПЛ и рассказал о решениях, принятых на Совете лиги.

«ПЕРЕД «ЗЕНИТОМ» АДЖОЕВ СКАЗАЛ: «СЕГОДНЯ ВЫИГРАЕМ»

- Проводили беседу с командой перед игрой с «Зенитом»?

- Ни в коем случае: ни я, ни президент клуба Гурам Захарович Аджоев с футболистами не беседовали. Главный тренер готовил команду в спокойной рабочей обстановке.

- Такие беседы помогают настроить игроков. Бывший президент «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников был мастером в этом деле. Вспоминается его классическая фраза «Ваши деньги зарыты в чужой штрафной». Накачки перед важными матчами не ваш метод?

- Да, было такое, эта фраза Овчинникова действительно стала классикой, - смеется Дмитрий Балашов. – Накачки - не наш метод, у нас все интеллигентнее. Иногда президент клуба посещает тренировки, проводит собрания. Такие вещи сплачивают коллектив, дают понять футболистам, что руководство всегда рядом.

- Опишите вечер после победы над «Зенитом». Первым делом вы пошли в раздевалку?

- В раздевалку заходили президент и спортивный директор Андрей Рудаков. Они поблагодарили ребят, все было довольно эмоционально. Я в это время занимался организационными вопросами. Затем в кабинет к президенту пригласили капитана Кирилла Комбарова и тренерский штаб. Минут десять посидели, наметили дальнейший план работы и все.

- Верили, что «Зенит» обыграете?

- Я всегда очень сильно нервничаю перед любым матчем, не только перед «Зенитом». Но когда Аджоев приехал на стадион, он был совершенно спокоен и сказал: «Сегодня выиграем». И излишнее напряжение ушло.

- В Туле очень хороший Музей оружия. Водили туда команду?

- Водили, и не только туда. Устраиваем для команды экскурсии по тульским оборонным предприятиям. Так что ребята в курсе, чем славится и гордится Тула.

- Иностранцы не удивляются таким экскурсиям?

- В городе очень серьезные предприятия, посетить их интересно любому. Ребята должны видеть, каким тяжелым трудом куется оборона страны, и не терять связи с жителями города.

- И даже Кангва понимает, что Тула – оружейная столица России?

- Прекрасно понимает.

«БАКАЕВ ЗИМОЙ В «СПАРТАК» НЕ ВЕРНЕТСЯ»

- Многие ваши футболисты находятся в аренде. Какова вероятность того, что Зелимхан Бакаев во время зимнего перерыва вернется в «Спартак»?

- Такая вероятность стремится к нулю. У нас все договоры аренды с клубами подписаны до конца сезона. Поэтому любое прекращение аренды, как говорил классик, это продукт полного непротивления сторон. Чтобы прервать такой договор, должно быть обоюдное решение клубов и желание самого футболиста.

- Если Бакаев или Джорджевич подойдут к вам и скажут: отпустите в «Спартак» или «Зенит». Пойдете навстречу?

- Не представляют себе такой ситуации, вряд ли такое может случиться. Ребята себя комфортно чувствуют в Туле. На сегодняшний день «Арсенал» является кузницей для футболистов и тренеров. У всех перед глазами примеры Артема Дзюбы, который в Туле вырос до основного игрока сборной на ЧМ-2018, и Олега Кононова.

- В чем секрет – пряниками кормите?

- Без пряников тоже не обходится, - смеется Дмитрий. – Мы очень тщательно подходим к приглашению футболистов. Берем игроков на конкретные позиции, изучаем характер новичка, его человеческие качества. Перед сезоном нам задавали вопросы, зачем мы взяли Резиуана Мирзова? Надеюсь, сейчас такие вопросы уже задавать не будут.

- В апреле Дзюба очень хотел сыграть с «Зенитом». Но для этого питерскому клубу нужно было выплатить 10 млн рублей. Говорят, что миллион Дзюба заплатил из своих средств. Это правда?

- Мы еще тогда договорились эту тему не обсуждать. Деньги «Зениту» поступили, претензий с его стороны не было.

- Как относитесь к такой практике: плати и играй?

- Считаю это неправильным. Если клуб отдал игрока в аренду, значит, он клубу не нужен, и соответственно он слабее тех, кто играет в данный момент. Чего же вы так боитесь, если ненужный вам футболист сыграет против вас?! В случае с Дзюбой «Зенитом» была прописана приемлемая сумма. Но после этого стали указывать суммы за гранью разумного.

- Бакаев со «Спартаком» не сыграл именно по этой причине?

- Да.

«СЕМШОВУ ПОЗВОНИЛ НЕ Я, А ПРЕЗИДЕНТ»

- Почему выбор пал на Игоря Черевченко?

- Ситуация с Кононовым возникла неожиданно, времени у нас было немного, чтобы спокойно заняться поисками кандидатов. Черевченко молодой перспективный специалист, имеющий опыт работы на высшем уровне. Мы решили, что в такой ситуации можем доверить ему команду. Я его давно знаю, человеческие качества Игоря Геннадьевича никогда не вызывали сомнений.

- Он ведь не стал вести разговор о деньгах…

- Абсолютная правда. Даже не спросил, какова сумма его контракта. Он просто хотел работать и оправдать то доверие, которое ему оказало руководство клуба и Тульской области.

- Есть мнение, что вы не стали искать более именитого тренера из-за ограниченного бюджета.

- Кого вы называете именитым?

- Условного Рашида Рахимова.

- Рахимов уже работал к тому времени. Сколько было примеров, когда, так называемые именитые тренеры не оправдывали надежд и не показывали результата.

- Когда стало ясно, что Кононов уходит, в Красноярске возникли проблемы у Дмитрия Аленичева. Его кандидатуру не рассматривали?

- Нет.

- Обычно новый тренер приводит с собой помощников. Черевченко приехал в Тулу один. Причина – в финансовых возможностях клуба или еще в чем-то?

- Финансы здесь ни при чем. Мы изначально знали, что одним из помощников будет Семшов. Мы его никуда не отпускали, он работал с нашей дочерней командой в Новомосковске. Поэтому мы договорились, что первый круг будем доигрывать с таким тренерским штабом, а во время перерыва будет сформирован тренерский штаб, который сочтет нужным Черевченко.

- Семшову вы звонили, как Михаил Горбачев академику Сахарову: «Игорь, возвращайся из ссылки»?

- Нет, звонил президент клуба. Мы с Игорем часто созваниваемся безо всякого повода.

- На вашем клубном сайте в разделе «тренеры» всего две фамилии – Черевченко и Семшов. Такого даже в командах второй лиги нет.

- Им помогают тренеры молодежки Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

«ЛЮБОЙ КЛУБ МОЖЕТ ПОТЯНУТЬ УСТАНОВКУ VAR»

- Недавно «Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом четвертьфинальном матче Кубка России - 4:2. Но ответная игра только в конце февраля. В Туле наверняка будет мороз?

- Во вторник на совете РПЛ как раз обсуждался этот вопрос. Поскольку решение о втором матче, начиная с четвертьфинала, уже было принято, его нужно исполнять. Втиснуть ответные игры Кубка в календарь можно было только на конец февраля. Это объективная реальность. Понятно, что почти наверняка в Туле будет холодно. Но мы сейчас играли с «Зенитом» при температуре ниже 10 градусов. И скажу вам, что поле было в отличном состоянии, а на трибунах поддерживали команду свыше 10 тысяч болельщиков. За месяц до матча начнем готовить поле. Думаю, все будет нормально.

- Совет лиги решил, что все клубы должны будут установить на своих стадионах VAR почти в принудительном порядке.

- Не сказал бы, что в принудительном. Все клубы проголосовали единогласно за внедрение VAR.

- 10 млн рублей на ее установку, существенная сумма для «Арсенала»?

- Думаю, сумма в районе 9-10 млн подъемная для любого клуба премьер-лиги. Мы потеряем больше, если не установим VAR.

- Президент РПЛ Сергей Прядкин объявил, что все клубы согласились, что нужно спасать «Анжи».

- Это правда.

- Но эта помощь будет осуществляться за счет доходов всех клубов, которые они вносят в бюджет лиги. А значит, и за счет доходов «Арсенала».

- У вас не совсем правильная информация. Помощь «Анжи» будет осуществляться не за счет доходов РПЛ. Каждый клуб за сезон зарабатывает какие-то деньги от продажи билетов, атрибутики, трансляций. Речь шла о том, чтобы кредитовать «Анжи» на эту сумму, которую клуб заработает в течение сезона, чтобы команда могла доиграть чемпионат.

- Какие главные трудности у генерального директора, когда он работает в условиях ограниченного бюджета?

- Такова реальность. Но мы входим в сезон, зная свой бюджет. Из этих реалий строим свою работу. Не могу сказать, что это сложно, мне кажется, наоборот, это дисциплинирует. Поэтому мы планируем заранее сборы, всю логистику. Мы тоже хотели бы провести сборы в Испании или Эмиратах, но нам это не по карману. Едем в Турцию и начинаем этим заниматься заранее, чтобы получить хорошие условия. В общем, живем по средствам. Но вместе с тем можно отметить, что все обещания мы выполняем, за что нужно поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

- Как оцените первую часть чемпионата, и какова задача на сезон?

- Задача есть, но не стану ее озвучивать. Если про нее говорить, то это может засесть в головах у игроков. Вот перевыполним ее и будет всем приятно. Как это случилось в прошлом сезоне. Что касается первой части, то мы потеряли несколько необязательных очков, особенно в домашних матчах. Но игра у команды есть, это самое главное.

- В начале 2000-х в «Арсенале» выделяли футболистам по 100 долларов на съем жилья. Остальное они должны были доплачивать сами. Но, учитывая тогдашние цены, 100 долларов были приличной суммой. Как сейчас обстоит дело?

- У каждого в контракте записаны индивидуальные условия по поводу жилья. Но могу сказать, что у всех футболистов есть съемные квартиры. Кроме этого, к их услугам комфортабельные номера на базе, где они могут оставаться после вечерних тренировок. Наша база расположена в черте города. Кроме этого, у клуба заключен договор с одной гостиницей, ребята могут жить и там. Выбор большой.