Парфенов – специалист по «Спартаку». «Урал» заслужил ничью на «Открытие Арене»

Футбол 05 декабря 2018 21:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

«Спартак» на полупустом стадионе довольствовался ничьей в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Уралом».

Полупустые трибуны

Первый кубковый матч между «Спартаком» и «Уралом» прошел в очень непривычной, можно даже сказать камерной, обстановке. Еще на подходе к стадиону по пустынной площади возле Гладиатора и скучающим на входе стюардам стало понятно, что болельщицких толп ждать не приходится. Но такой тишины в чаше арены Денис Глушаков сотоварищи наверное еще встречали.

Сыграл роль еще и тот факт, что обе фанатские трибуны за воротами были дисквалифицированы, и активной части болельщиков красно-белых пришлось ютиться в угловом секторе на втором ярусе. Там, где обычно располагаются фанаты гостей. Болельщиков «Урала» немного подвинули в еще меньший сектор, но им много места и не надо. Плюс эта игра не входила в абонементную программу.

По сравнению с матчем трехдневной давности против «Локомотива» (2:1) Олег Кононов, как и тогда, сделал два изменения в стартовом составе. И оба вынужденные – вместо получившего травму головы Артема Реброва в воротах появился Александр Максименко (его тезка Селихов продолжает восстановление и уже попадает в заявку, но пока выпускать его – большой риск), а Фернандо в середине поля заменил Артем Тимофеев.

Показательно, что несмотря на удаление в игре с «железнодорожниками» в старте вышел и Николай Рассказов. Кононов показывает, что доверяет своим футболистам даже если они ошибаются. Тем более, что эпизод с удалением получился спорным, и глава судейского корпуса Александр Егоров признал, что решение арбитра было слишком суровым.

У гостей отметим тот факт, что со скамейки запасных встречу начал джокер Дмитрия Парфенова Андрей Панюков. К слову, экс-спартаковец уже дважды обыгрывал хозяев на «Открытие Арене» в 2018 году – весной с «Тосно» выбил красно-белых в полуфинале Кубка, осенью брал три очка в РПЛ с «Уралом».

Ноль эмоций

Отсутствие фанатов на трибунах, как ни странно, положительно сказалось на игре критикуемого ими Дениса Глушакова. Пожалуй, это был первый матч капитана после увольнения Массимо Карреры, когда ему не свистели с секторов. Получив возможность вернуться в состав, он старательно пашет в каждом матче, доказывая свою необходимость. И агрессия постепенно стихает. «Локомотиву» Глушаков забил (впервые за последний год), и в матче с «Уралом» с первых минут стал пристреливаться к воротам Ярослава Годзюра.

Перед игрой в ложе прессы обсуждали, что спартаковцам придется тяжело в середине поля. Тимофеев, заменивший Фернандо в игре с «Локо», действовал слабо, много ошибался и оставил очень неоднозначное впечатление. Или даже очень однозначное. Игра с «Уралом» показала, что в отсутствие толкового партнера Глушаков в одиночку в середине поля атаку не тянет. А Тимофеев нередко ошибался на ровном месте, сделал несколько неточных передач и сорвал пару потенциально опасных контратак.

У «Урала» очень играющая команда, и на сей раз они не стали отказываться от своего стиля игры, встречая красно-белых на чужой половине поля. В одном из эпизодов гости вшестером прессинговали защитников «Спартака», не давая перевести мяч вперед. Пару раз прицельно по воротам Максименко пробил техничный Эль-Кабир. Не попал. С середины тайма игра выровнялась, и стало отчетливо заметно, что спартаковцам не хватает эмоций. Может быть, даже тех, которые дают им переполненные трибуны.

Расточительность Ханни и Ильина

Из раздевалки москвичи вышли куда более злыми и настроенными на гол и довольно быстро открыли счет. Софьян Ханни мог забивать сразу после перерыва, но, оказавшись в одиночестве на дальней штанге, пробил над перекладиной, но уже в следующей атаке сориентировался в хаосе чужой штрафной и отправил мяч в дальний угол. А вообще алжирец мог и на хет-трик идти, если бы аккуратнее относился к своим моментам.

Игра раскрылась. Владимир Ильин через пару минут убежал на свидание с Максименко, но запорол момент, пробив рядом со штангой. Все тот же Ильин мог наказывать «Спартак» в контратаке после изумительной передачи Эль-Кабира – вновь неточно. Особенно тяжело пришлось спартаковцам на флангах, где поднимавшиеся высоко Рассказов и Комбаров частенько не успевали за оппонентами, оставляя Георгия Джикию и Илью Кутепова на растерзание.

В конце концов это и принесло гостям успех. Меркулов разобрался на фланге с Рассказовым и точно подал на дальнюю штангу Ильину, который, перевисев оппонента, точно уложил мяч в дальний угол. К тому моменту счет запросто мог быть и 2:0, но Мельгарехо с восьми метров простил екатеринбуржцев, а в итоге – ответная атака, и 1:1.

«Спартак» бросился вперед и даже сумел забить из офсайда (Зе отозвался на заброс Ханни из глубины и класснейшим образом в касание перебросил мяч через вратаря), но на большее его не хватило. Кононов выпустил Ивелина Попова и Педро Рошу, но не угадал с заменами. Вышедшие футболисты игру не усилили. «Привез» своим обрезом убойный момент и вышедший в концовке Александр Ташаев, заменивший травмированного Комбарова.

В итоге «Урал» добился ничьей в первой гостевой встрече Кубка России и сохранил отличные шансы на выход в полуфинал. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге уже в следующем году.

Спартак – Урал – 1:1 (0:0)

Голы:Ханни, 48 – 1:0. Ильин, 67 – 1:1.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Роша, 71), Глушаков, Тимофеев (Попов, 65), Ханни, ЗеЛуиш, Адриано.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Брызгалов, Бикфалви, Бавин, Ильин (Панюков, 85), Кулаков, Димитров, Меркулов, Егорычев (Жигулев, 68), Эль-Кабир.

Предупреждения: Бавин, 13. Кутепов, 21.Комбаров, 40. Егорычев, 53. Глушаков, 55. Эль-Кабир, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).