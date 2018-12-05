Парфенов – специалист по «Спартаку». «Урал» заслужил ничью на «Открытие Арене»

«Спартак» на полупустом стадионе довольствовался ничьей в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Уралом».
Первый кубковый матч между «Спартаком» и «Уралом» прошел в очень непривычной, можно даже сказать камерной, обстановке. Еще на подходе к стадиону по пустынной площади возле Гладиатора и скучающим на входе стюардам стало понятно, что болельщицких толп ждать не приходится. Но такой тишины в чаше арены Денис Глушаков сотоварищи наверное еще встречали.
Сыграл роль еще и тот факт, что обе фанатские трибуны за воротами были дисквалифицированы, и активной части болельщиков красно-белых пришлось ютиться в угловом секторе на втором ярусе. Там, где обычно располагаются фанаты гостей. Болельщиков «Урала» немного подвинули в еще меньший сектор, но им много места и не надо. Плюс эта игра не входила в абонементную программу.
По сравнению с матчем трехдневной давности против «Локомотива» (2:1) Олег Кононов, как и тогда, сделал два изменения в стартовом составе. И оба вынужденные – вместо получившего травму головы Артема Реброва в воротах появился Александр Максименко (его тезка Селихов продолжает восстановление и уже попадает в заявку, но пока выпускать его – большой риск), а Фернандо в середине поля заменил Артем Тимофеев.
Показательно, что несмотря на удаление в игре с «железнодорожниками» в старте вышел и Николай Рассказов. Кононов показывает, что доверяет своим футболистам даже если они ошибаются. Тем более, что эпизод с удалением получился спорным, и глава судейского корпуса Александр Егоров признал, что решение арбитра было слишком суровым.
У гостей отметим тот факт, что со скамейки запасных встречу начал джокер Дмитрия Парфенова Андрей Панюков. К слову, экс-спартаковец уже дважды обыгрывал хозяев на «Открытие Арене» в 2018 году – весной с «Тосно» выбил красно-белых в полуфинале Кубка, осенью брал три очка в РПЛ с «Уралом».
Отсутствие фанатов на трибунах, как ни странно, положительно сказалось на игре критикуемого ими Дениса Глушакова. Пожалуй, это был первый матч капитана после увольнения Массимо Карреры, когда ему не свистели с секторов. Получив возможность вернуться в состав, он старательно пашет в каждом матче, доказывая свою необходимость. И агрессия постепенно стихает. «Локомотиву» Глушаков забил (впервые за последний год), и в матче с «Уралом» с первых минут стал пристреливаться к воротам Ярослава Годзюра.
Перед игрой в ложе прессы обсуждали, что спартаковцам придется тяжело в середине поля. Тимофеев, заменивший Фернандо в игре с «Локо», действовал слабо, много ошибался и оставил очень неоднозначное впечатление. Или даже очень однозначное. Игра с «Уралом» показала, что в отсутствие толкового партнера Глушаков в одиночку в середине поля атаку не тянет. А Тимофеев нередко ошибался на ровном месте, сделал несколько неточных передач и сорвал пару потенциально опасных контратак.
У «Урала» очень играющая команда, и на сей раз они не стали отказываться от своего стиля игры, встречая красно-белых на чужой половине поля. В одном из эпизодов гости вшестером прессинговали защитников «Спартака», не давая перевести мяч вперед. Пару раз прицельно по воротам Максименко пробил техничный Эль-Кабир. Не попал. С середины тайма игра выровнялась, и стало отчетливо заметно, что спартаковцам не хватает эмоций. Может быть, даже тех, которые дают им переполненные трибуны.
Из раздевалки москвичи вышли куда более злыми и настроенными на гол и довольно быстро открыли счет. Софьян Ханни мог забивать сразу после перерыва, но, оказавшись в одиночестве на дальней штанге, пробил над перекладиной, но уже в следующей атаке сориентировался в хаосе чужой штрафной и отправил мяч в дальний угол. А вообще алжирец мог и на хет-трик идти, если бы аккуратнее относился к своим моментам.
Игра раскрылась. Владимир Ильин через пару минут убежал на свидание с Максименко, но запорол момент, пробив рядом со штангой. Все тот же Ильин мог наказывать «Спартак» в контратаке после изумительной передачи Эль-Кабира – вновь неточно. Особенно тяжело пришлось спартаковцам на флангах, где поднимавшиеся высоко Рассказов и Комбаров частенько не успевали за оппонентами, оставляя Георгия Джикию и Илью Кутепова на растерзание.
В конце концов это и принесло гостям успех. Меркулов разобрался на фланге с Рассказовым и точно подал на дальнюю штангу Ильину, который, перевисев оппонента, точно уложил мяч в дальний угол. К тому моменту счет запросто мог быть и 2:0, но Мельгарехо с восьми метров простил екатеринбуржцев, а в итоге – ответная атака, и 1:1.
«Спартак» бросился вперед и даже сумел забить из офсайда (Зе отозвался на заброс Ханни из глубины и класснейшим образом в касание перебросил мяч через вратаря), но на большее его не хватило. Кононов выпустил Ивелина Попова и Педро Рошу, но не угадал с заменами. Вышедшие футболисты игру не усилили. «Привез» своим обрезом убойный момент и вышедший в концовке Александр Ташаев, заменивший травмированного Комбарова.
В итоге «Урал» добился ничьей в первой гостевой встрече Кубка России и сохранил отличные шансы на выход в полуфинал. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге уже в следующем году.
Спартак – Урал – 1:1 (0:0)
Голы:Ханни, 48 – 1:0. Ильин, 67 – 1:1.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Роша, 71), Глушаков, Тимофеев (Попов, 65), Ханни, ЗеЛуиш, Адриано.
«Урал»: Годзюр, Ароян, Брызгалов, Бикфалви, Бавин, Ильин (Панюков, 85), Кулаков, Димитров, Меркулов, Егорычев (Жигулев, 68), Эль-Кабир.
Предупреждения: Бавин, 13. Кутепов, 21.Комбаров, 40. Егорычев, 53. Глушаков, 55. Эль-Кабир, 90+1.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).