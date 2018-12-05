«Локомотив» победил «Рубин». Семин уничтожил Бердыева заменами и перестановками

Футбол 05 декабря 2018 21:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Локомотив» на своем поле победил «Рубин» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка России. О тренерской победе Юрия Семина – в репортаже «Советского спорта».

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ «ЛОКОМОТИВА»

А ведь еще недавно «Локомотив» демонстрировал уверенный футбол. В чемпионате России команда Юрия Семина не проигрывала и имела хорошие шансы влезть в чемпионскую гонку аккурат перед зимней паузой. Но помешал «Рубин». Именно выездная ничья (0:0) 11 ноября в Казани ознаменовала спад железнодорожников в РПЛ. Потому что дальше – поражение от «Урала» (1:2) и «Спартака» (0:2) в премьер-лиге. Правда еще была победа над «Галатасараем» в ЛЧ, но флер от нее прошел как-то незаметно. Поэтому пришлось поднимать настроение болельщикам веселыми роликами на мотив «Джентльменов удачи».

Кроме того на днях трагически погиб футболист молодежки «Локомотива» Алексей Ломакин, он находился в системе клуба с семи лет. 18-летнего хавбека нашли мертвым на берегу Москва-реки. Клуб уже выразил соболезнования в связи со смертью игрока. На матч против «Рубина» москвичи вышли с траурными повязками, а перед стартовым свистком стадион почтил память Ломакина минутой молчания.

«Локо» против «Рубина» предпочел полурезервный состав с уже не типичной формацией 3-5-2. Из необычного, с первых минут появились Борис Ротенберг и Михаил Лысов по краям, а также Дмитрий Тарасов в опорной зоне. В старт вернулся Мануэл Фернандеш. Проваливший дерби Федор Смолов остался на банке, уступив место острие Эдеру.

По количеству защитников «Рубин» даст фору кому угодно. На этой игре в стартовом составе их оказалось аж шесть человек! Помимо тройки центральных Сорокин-Навас-Уремович и крайних Калинина и Устинова функцию опорника (на самом деле еще одного защитника) выполнял Владимир Гранат. В середине – рыжий креативный дуэт Подберезкин-Могилевец, а впереди пара, похожих будто братья, форвардов Азмун-Байрамян.

НИКАКОГО ФУТБОЛА. ТОЛЬКО ТРАВМЫ

Страх нарваться на скуку и грусть в эту среду оказался леденящим душу и ноги. На улице все-таки не май месяц. Кажется, футболисты тоже были в курсе этой информации и не особо хотели выходить из теплых раздевалок на местами вытоптанный и подмерзший газон. «Рубин» со своим шестью защитниками в первые 20 минут не сделал ничего, что могло хоть как-то разогреть народ на трибунах. Казанцы всячески старались разрушать чужое, как бы паразитируя на футболе «Локомотива».

Поэтому футбола не было вовсе. Одни травмы. Сначала на 16-й минуте на ровном месте при попытке подать справа сломался Ротенберг, а еще через пару минут поле из-за повреждения покинул Подберезкин. На характер игры это никак не повлияло. Схемы, перестановки, акценты – ничего не изменилось. Вообще. Явный шанс забить был только у Эдера. Никто не выводил его на удар, не навешивал, нет. Егор Бабурин вынес мяч от ворот прямо в соперника, и португальца отлетело как забора немногим левее дальней штанги.

«Локомотив» напоминал чутка хамоватого и напористого парня, мечтающего втереться в доверие девушке всеми возможными способами. «Рубин», словно закрытая девушка без чувства юмора и с душой интроверта, отказывался идти на контакт. Выносы, забросы вперед на Азмуна (иногда успешные), оборона в шесть защитников – от всего этого хотелось плакать. Что тут скажешь, Бердыев style. Как это? Когда на выезде полностью устраивает ничья, ну а дома мы уж обязательно поборемся.

АНТОН МИРАНЧУК – ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Семину надоело сонное царство и он встряхнул команду заменой. После перерыва вместо Алексея Миранчука вышел его брат Антон, «Локо» перестроился на 4-2-3-1, Хеведес ушел направо, а Жемалетдинов поднялся выше. Ну а Миранчук моментально принес пользу. Антон один из лучших в лиге по продвижению мяча из глубины. На 52-й минуте он разогнал контратаку на правом полуфланге, где попал под фол Могилевца. Оттуда со штрафного навесил Фернандеш. Мяч на дальней штанге попал к нерасторопному Эдеру, оттуда в борьбе киксанул на Чорлуку, и Ведран забил с метра по сути в пустые ворота. Футбол жив!

В оборону железнодорожники частенько по старинке садились впятером, но при случае быстро трансформировались в новую схему. Миранчук продолжал приносить пользу на каждом участке поля. Антона не могли сдержать при выходе в атаку и не успевали закрывать в момент передач и дальних ударов. В один момент «Рубин» ожил и соперник. Даже огрызнулся. И забил! На 74-й минуте Гилерме отразил дальний удар Полоза, после чего Азмун четко сыграл на добивании. У иранца заметили очевидное положение «вне игры» и справедливо гол не засчитали.

Эту победу «Локомотива» с большой уверенностью можно назвать тренерской. Перестановки Семина, замена одного Миранчука на другого, выход Игоря Денисова на последние пару минут – все это сработало. Бердыев в качестве альтернативы ничего предложить не смог. Но проблема не только в отсутствии классных атакующих футболистов. Тут ведь еще важно, что, кроме как в разрушение чужой идеи, «Рубин» пока играть не может. Ответная игра состоится 23 февраля в Казани.

Кубок России

¼ финала

«Локомотив» - «Рубин» 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 54 Чорлука.

«Локомотив»: Гильерме, Лысов, Чорлука, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), Тарасов, Фернандеш (Денисов 89), Крыховяк, Кверквелия, Эдер.

«Рубин»: Бабурин, Калинин, Сорокин, Уремович, Гранат, Байрамян, Могилевец, Навас, Подберезкин (Полоз, 20), Устинов, Азмун.

Предупреждение: Навас (45).