Супер дерби! «Краснодар» и «Ростов» выдали «огненный» кубковый матч

Футбол 05 декабря 2018 21:59 Автор: Иванов Сергей

«Советский спорт» о матче «Краснодар» - «Ростов» (2:2) в рамках Кубка России.

В итоге все решил капитан гостей Гацкан. Юсупов, наконец, точно навесил со стандарта и молдаванин здорово подставил голову – 2:2!Счет, который уравнял шансы команд на выход в полуфинал. Но все решится в конце февраля, на «Ростов Арене».

15 тысяч на дерби

Южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром» - сейчас одна из самых ярких вывесок российского футбола. И речь не о текущем турнирном положении клубов. Во-первых, обе команды стилистически узнаваемы. Яркие в атаке «быки» с молодыми дарованиями впереди и желто-синие с бетонной обороной, дерзким Гацканом в центре поля.Каждый матч – отдельная история, которая дарит интересный сюжет. Стоит вспомнить хотя бы игру месячной давности, когда команды сыграли 2:2 и порой показывали скорости, достойные АПЛ.

Запомнилось прошлое дерби и полными трибунами. В этот раз зрителей было меньше. Виной всему будний день и холодная погода. «Ростов» же, тем не менее, все равно собрал полную выездную бесплатную электричку (1000 мест). Всего на гостевом секторе собралось около 2000 тысяч фанатов донской команды.

Эксперименты в составах

Изменились и составы команд по сравнению с прошлой встречей. В обороне «Ростова» вышел молодой швед Хаджикадунич, в центре поля - Салетрос и Майер. Появление последнего в старте желто-синих стало одной из главных неожиданностей. Словенец в текущем сезоне провел всего 90 минут. Случилось это в кубковом матче против «Сызрани 2003» (3:0). В атаке нашлось место исландцу Кьяртанссону.

«Краснодар» «ответил» появлением с первых минут Уткина в полузащите и Фьолосуна в обороне. Единственного «чистого» нападающего предстояло сыграть Игнатьеву.

Голы от молодежи

«Краснодар» провел дебют намного лучше гостей. Мяч у «быков» держался больше, атаковали они опаснее. Стало понятно, что гол в ворота «Ростова» неизбежен. Так и случилось на 17-й минуте. Классон сделал передачу в штрафную, а Игнатьев уверенно пробил в угол. Желто-синие оказались в нокдауне, а «быки» просто-напросто не выпускали соперника с их половины поля.

На 31-й минуте Салетрос сбил Уткина возле штрафной. К мячу подошел Куэва и буквально через секунду пробил точно в «девятку». До перерыва «Краснодар» мог сделать счет и вовсе разгромным. Не хватило везения.

«Ростов» все же пришел в себя. Паршивлюк навесил с фланга, мелкий Скопинцев выиграл борьбу и пробил головой. Сначала мяч попал в перекладину и отскочил в поле, но первым на добивании оказался именно полузащитник «Ростова».

После перерыва «Ростов» стал лучше «держать» мяч, но опасные моменты у ворот «Краснодара» не появились. Запомнился лишь «слалом» Скопинцева. Футболист обыграл троих соперников, сместился в центр, однако на этом атака гостей «захлебнулась».

Хозяева были близки к третьему мячу. Самый очевидный момент упустил Куэва. Полузащитник мощно ударил метров с 11, Песьяков успел выставить ногу.

Кубок России

¼ финала

«Краснодар» - «Ростов» 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – 17 Игнатьев, 2:0 – 31 Куэва, 2:1 – 40 Скопинцев, 2:2 - 89 Гацкан.

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Уткин (Сулейманов, 70), Каборе, Куэва, Газинский (Голубев, 46), Классон (Перейра, 70), Игнатьев.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Вилюш, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Ионов (Зуев, 45), Маер (Гацкан, 63), Ингасон, Кьяртанссон (Шомуродов, 78).

Предупреждения: Зуев (56), Маер (57).