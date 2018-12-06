В «Спартаке» минус один, в «Зените» минус три? Звезды бегут из России

Футбол 06 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Сразу несколько звездных футболистов могут покинуть российскую премьер-лигу летом следующего года, а может даже и зимой.

Российский футбол в последние несколько лет все больше становится донором для других чемпионатов. Все, накопленное таким большим трудом, утекает сквозь пальцы. Звезды год за годом уезжают из России, а к нам классные футболисты, если и едут, то с большой неохотой, когда податься уже некуда.

Клаудио Маркизио, пожалуй, можно считать исключением, которое только подтверждает правило. Он по большому счету единственный звездный футболист, которому реально было из чего выбирать и он выбрал Россию и «Зенит».

Но сейчас не о Маркизио, а о тех, кто готовится отчалить уже ближайшим летом, а может даже и зимой. Причем, большинство из футболистов уйдут бесплатно – просто по окончании срока действия контракта.

Леандро Паредес

Исключение может составить, пожалуй, лишь Паредес, у которого срок действия контракта истекает летом 2021 года, а он отчаянно рвется назад в Италию, если верить итальянским СМИ. Главным претендентом на аргентинского полузащитника, приходившего под Роберто Манчини, считается «Милан». Россонери еще летом пытались приобрести игрока. Очередная попытка намечена на январь. За игрока «Зенит» может получить порядка 25 млн евро. В свое время футболиста, которого оценивали в 13 млн из «Ромы» купили за 23 млн евро.

Луиш Нету

Если уж мы начали с «Зенита», то давайте продолжим. Летом 2019 года истекает срок действия контракта у португальского защитника сине-бело-голубых Луиша Нету. Пока игрок даже не обсуждает новое соглашение с клубом и лишь отделывается стандартными отговорками типа «думаю только о футболе» и «хочу стать чемпионом». Но мы и так понимаем, к чему все потихоньку идет. Футболист будет стараться подписать свой, возможно, последний в карьере выгодный контракт, а «Зенит» всеми силами будет пытаться сбить финансовые требования 30-летнего игрока. Если не удастся, Нету летом уедет бесплатно.

Бранислав Иванович

Ситуация с контрактом сербского защитника «Зенита» Бранислава Ивановича похожа на ту, в которую попал Нету. Однако у серба есть несколько особенностей. Во-первых, ему 34 года и «Зенит», если и будет предлагать ему контракт, то только на один год – стандартная практика для возрастных футболистов. Во-вторых, у Ивановича вроде как есть готовый вариант, чтобы уйти. Только уходить надо зимой, не дожидаясь лета. В противном случае возможность будет упущена. Речь о «Барселоне», которая из-за травм потеряла сразу несколько центральных игроков обороны и всерьез заинтересована в кандидатуре Ивановича. Так что, футболист может отправиться в Испанию уже в январе.

Шарль Каборе

В непростую ситуацию попал «Краснодар», дождавшись предельного срока по контракту Шарля Каборе. 30-летний полузащитник из Буркина-Фасо является основным в обойме быков. Его одиозный агент Дмитрий Селюк это прекрасно понимает и уже начал давить на руководство «Краснодара». Сергей Галицкий не очень любит давление. Все это может привести к тому, что к лету краснодарская команда будет искать себе нового опорника, а лучше сразу двух, а Каборе – новый клуб. Если игрок куда и уедет, то скорее всего во Францию, где он уже в свое время успел поиграть за «Марсель».

Маурисио Перейра

Срок действия контракта уругвайского атакующего полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейры тоже подойдет к концу предстоящим летом. 28-летний футболист регулярно появляется на поле, но все чаще уступает место либо дорогостоящим новичкам клуба вроде Куэвы, либо молодым воспитанникам академии. Все идет к тому, что летом, как только юноши повзрослеют, а новички окончательно адаптируются, Перейра покинет «Краснодар», а может и наш чемпионат.

Мануэл Фернандеш

Вряд ли по истечении срока действия контракта португальский полузащитник Мануэл Фернандеш останется в «Локомотиве». Одному из главных творцов прошлогоднего чемпионства контракт предложили, но игрок счел его оскорбительным и отказался ставить подпись под соглашением с ухудшенными условиями. Параллельно игрок судится с клубом, считая, что пару лет назад ему недоплатили 6 млн рублей. Нам остается надеяться, что Ману останется, если не в «Локо», то хотя бы в России, но шансов на это маловато.

Ивелин Попов

Потеря с большой долей вероятности ждет и московский «Спартак». За полгода, конечно, все может произойти, но пока причин продлевать соглашение у болгарского полузащитника Ивелина Попова не так и много. Он либо вообще не попадает в состав, либо выходит на замену. При этом всего полгода назад в «Рубине», который его арендовал, он был одной из главных звезд, в том числе и в игре со «Спартаком». Вполне возможно, что летом он уедет из России, правда, существует большая вероятность, что он уйдет только из «Спартака», но нас продолжит радовать красивым футболом – в «Рубине».