«Подольски приходил на тренировку за 40 минут до начала. Берите с него пример!»

Футбол 07 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Нынешний год получился весьма травматичным для игроков премьер-лиги. Кто-то из-за повреждений не смог сыграть на чемпионате мира, кто-то выбыл из строя после яркого выступления на главном турнире четырехлетия. Сработали многие факторы – напряженный календарь, проведение игр на искусственном газоне и в холодную погоду.

А, может, в клубах РПЛ есть проблемы с физподготовкой? Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились Эрнесту Капышеву – известному российскому специалисту, который проводил тренировки звезд мирового футбола, стажировался в «Бешикташе» и «Фенербахче», возглавлял команду 17-летних в «Галатасарае», а недавно открыл свою футбольную школу в Грозном. Сейчас Капышев продолжает индивидуально работать со многими игроками премьер-лиги.

«ИНОСТРАНЦЫ ВЕЗУТ ТОННЫ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ»

– Начнем с наболевшего. В конце ноября и в декабре многие матчи российского чемпионата играются при минусовых температурах. Как это сказывается на футболистах?

– Вот этого я не понимаю. Можно же играть в Сочи, Махачкале, Грозном, других городах с более теплым климатом! Мышцы, связки и суставы застывают – и футболисты получают травмы. Усугубляется ситуация тем, что матчи проводятся еще и на искусственном поле. А там и отскок мяча другой, и мышцы иначе работают. Особенно тяжело иностранцам, которые никогда не видели ни зимы, ни травы искусственной. Они вообще пребывают в шоке. На морозе и тренироваться-то нельзя. Желательно заниматься в теплых манежах.

– А если, к примеру, клубу из европейской страны нужно играть в России в конце ноября или в феврале-марте в еврокубках?

– О, они начинают готовиться сильно заранее. Набивают багаж всевозможными теплыми вещами. Получается, порой, несколько тонн! В повседневной жизни иностранцы их даже не распаковывают.

– Как минимизировать вред здоровью?

– Нужно обязательно надеть термобелье. Есть даже такие носки со специальным составом, в которых ноги никогда не замерзнут. Также нужно пользоваться специальными растирками и мазями.

– Разминка перед тренировкой или матчем играет важную роль?

– Конечно. И к ней должны тщательно готовиться тренеры по физподготовке совместно с физиотерапевтами. Упражнения подбираются, в том числе, в зависимости от погоды.

«ДЗЮБА В ТУРЦИИ НЕ ВЫИГРАЛ БЫ КОНКУРЕНЦИЮ»

– Вы работали со многими звездами – Фредом, Виллианом, Дугласом Костой, Генрихом Мхитаряном, Фернандиньо, Тайсоном, Алексом Тейшейрой, Уэсли Снейдером, Лукасом Подольски… Чем они отличаются от рядовых игроков?

– Быстротой. Во всем! Они быстрее двигаются, быстрее соображают и схватывают новые движения. Даже под сильнейшими нагрузками они могут повторить любое упражнение с первого раза. По ним сразу видно: это звезды мирового футбола.

Также они очень серьезно относятся к тренировочному процессу. Подольски и Снейдер в «Галатасарае» уже заканчивали, но приходили за 40 минут до тренировки, а после занятия еще работали с физиотерапевтом и тренером по физподготовке. Профессионалы! При этом у каждого на руках был миллионный контракт. Лидеры больших турецких команд «Галатасарая», «Бешикташа», «Фенербахче», считаю, сильнее большинства российских футболистов. С них стоит брать пример.

– Ходили слухи, что Артем Дзюба может уехать в «Галатасарай».

– Не относился к этим слухам серьезно. Кого он там мог вытеснить из состава? Там конкуренция слишком высокая.

«ИСПАНЦЫ СИЛЬНЫ, НО НАДО ГОТОВИТЬ СВОИ КАДРЫ»

– Насколько велика в ведущих европейских клубах роль тренеров по физподготовке?

– В современном футболе она очень существенна. Если раньше эти специалисты проводили только разминку, то сейчас им доверяют 25-30 минут основной тренировки. И упражнения они дают уже через работу с мячом. От тренеров по физподготовке и физиотерапевтов во многом зависит количество травм.

– У нас готовят таких специалистов?

– Да, но в России для получения лицензии тренера по физподготовке нет никакой конкуренции. Может, потому что никому не хочется работать в этой сфере?

Поэтому наши клубы вынуждены приглашать иностранных специалистов. В основном, из Испании. Испанские физиотерапевты и тренеры по физподготовке есть во всех европейских чемпионатах и во многих ведущих клубах. За примерами далеко ходить не надо – в сборной России за физподготовку отвечает Паулино Гранеро, а физиотерапевтом работает Серхио Габриэль Сан Мартин.

Считаю, что такие специалисты должны обязательно иметь опыт игры в футбол на серьезном уровне. А то иногда получается: дают хорошие упражнения, но они игрокам не подходят.

– Испанцев в этом догнать и перегнать можно?

– Конечно. В том же «Шахтере» и киевском «Динамо» работают свои специалисты. И они – не хуже. Можете посмотреть статистику: в этих командах не бывает большого количества травм. А теперь вспомните, как в «Спартаке» сразу несколько человек в короткий период рвали крестообразные связки…

Думаю, проблемы с травмами в РПЛ, в том числе, решит подготовка своих специалистов. Нельзя полагаться исключительно на иностранцев. Надо учить своих. И понять, что физподготовка – одна из основ достижения результата как в клубах, так и в сборной.