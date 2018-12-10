Роланд Гиголаев: Дали какие-то копейки, чтобы домой доехать…

Футбол 10 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

«Спартак» после назначения Олега Кононова на пост главного тренера выиграл в РПЛ три матча из трех. В Каспийске красно-белые забили три гола, включая два – с пенальти, а их соперники завершали встречу в меньшинстве. Удаленный в субботу полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев поделился впечатлениями.

«ПРИ КОНОНОВЕ «СПАРТАК» ЗАИГРАЛ БЫСТРЕЕ»

– В первом круге в Москве вы на равных бились со «Спартаком» и уступили тогда с минимальным счетом, потеряв из-за удалений двоих футболистов. Почему дома получились 0:3?

– Счет не совсем по игре. В первом тайме «Анжи» действовал неплохо, но немного не дотерпели до перерыва. Ну а после второго пенальти и моего удаления отыгрываться было очень тяжело. «Спартак» перестроился, стал действовать на контратаках. И в концовке забил третий раз.

– «Спартак» с заменой Массимо Карреры на Олега Кононова изменился?

– Мне кажется, да. Они стали быстрее выходить в атаку. До этого – в той игре, которую вы упомянули, и потом, в Кубке, когда их тренировал Рауль Рианчо, красно-белые неторопливо раскатывали мяч. Сейчас команда бежит вперед на других скоростях, заставляет соперника терять позиции. Интенсивность на другом уровне.

– На установке учитывали эти перемены в игре «Спартака»?

– Разумеется. Мы примерно знали, какой футбол нам предложат. И, повторюсь, почти весь первый тайм успевали за соперником. Немного ошиблись в самой концовке. Пропускать «в раздевалку» всегда неприятно.

«В САМАРЕ РЕБЯТ ЗАХЛЕСТНУЛИ ЭМОЦИИ»

– Не считаете, что судьи в матчах «Спартака» и «Анжи» излишне суровы в отношении вашей команды? За два матча – два пенальти и три удаления…

– В первом круге судейство было не совсем объективным. И по субботнему матчу вопросы остаются. Я не спорю, что мяч попал мне в руку. Но умысла в моих действиях не было. Я же ничего не видел, мяч вылетел из гущи игроков. Наверное, пенальти все равно можно было ставить. Но вот вторая желтая – это перебор. Я ее не заслужил.

– В тот же день в матче «Крылья Советов» – «Ростов» судья удалил трех полевых игроков, а еще Валерия Карпина…

– Я смотрел эту игру. Пацаны рубились так, что три удаления – это даже мало… Видимо, команды посчитали, что раз матч – последний в году, надо выложиться по полной. Мы тоже выкладывались против «Спартака», но в рамках дозволенного. А в Самаре эмоции ребят захлестнули.

«НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ БЕЛОРУКОВА ОТСТРАНЯЛИ»

– Есть уверенность, что «Анжи» весной продолжит выступления в РПЛ? Долги зимой начнут погашать?

– Положение такое же плачевное. Дали какие-то копейки, чтобы можно было доехать до дома – и всё. Вот уже полгода нам обещают, но ничего не выполняют… Впрочем, мы с ребятами договорились доиграть этот год. А дальше – будь что будет.

– Почему не поддержали протест Дмитрия Белорукова, который еще перед игрой с ЦСКА призвал команду не выходить на поле до погашения долгов?

– На самом деле Белоруков не один предлагал. Это было коллективное решение. Но потом состоялось еще одно собрание – и мы все-таки посчитали, что не выходить на поле – значит сделать себе самим еще хуже. Вдруг нам из-за этого не заплатят то, что уже должны?

– Почему же Белоруков с тех пор не тренируется с командой?

– Не помню, чтобы его отстраняли. На матч с ЦСКА он был дисквалифицирован. Потом получил травму. Поэтому и не тренируется.

«ВРЯД ЛИ СОГЛАСИМСЯ ИГРАТЬ ВЕСНОЙ БЕСПЛАТНО»

– Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сказал о двух зимних сборах вместо трех. Значит, клуб продолжает жизнедеятельность?

– Президент клуба нам тоже сказал, что «Анжи» не прекращает существование. Но что это за существование? Без денег? Вряд ли игроки согласятся играть весной бесплатно. Если ситуация не изменится, многие после января начнут подыскивать себе другое место работы… При этом никто отсюда не рвется. Мне нравится в этой команде. Но когда тебе не платят месяц, два, три, четыре – это уже ни в какие ворота не лезет! Надо же думать и о семье.

– Как оцениваете спортивный результат первой части сезона?

– Нормальный результат. Очков могло быть и больше. Если бы, например, «Уфе» забили в концовке… Однако шансы на сохранение прописки в премьер-лиги мы уж точно не потеряли. В нынешней финансовой ситуации это уже достижение.