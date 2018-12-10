Евгений Ловчев: Вижу первые штрихи человеческих отношений в «Спартаке»

Футбол 10 декабря 2018 16:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем, Ловчев Евгений

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги 17-го тура РПЛ.

АНЖИ – СПАРТАК – 0:3

Атакующий футбол всем приносит удовольствие

С приходом Кононова мы видим в команде определенную целостность. Уже не обсуждаем, кого выставили в основе, потому что видим, что тренер стабилизирует состав и ведет правильную политику в отношении ветеранов. Дает поиграть Александру Самедову, в этот раз с первых минут вышел Ивелин Попов… Это правильно, потому что особенность опытных игроков, не получающих игровую практику, в том, что они начинают будоражить внутреннее состояние команды.

Вижу первые штрихи человеческих отношений в «Спартаке». Например, когда был назначен первый пенальти, к точке подошел Луис Адриано, но Зе Луиш подошел к нему, что-то сказал, и бразилец, похлопав партнера по плечу, передал ему мяч. И когда Зе забил, Адриано прибежал его обнимать. Или другой эпизод. Джано, который долго не играл, вышел на замену и отдал великолепный пас Зе Луишу. Все похлопали его по голове, показывая: «Мы с тобой, парень! Ты красавец». Это главное. Команда из наэлектризованного состояния переходит в спокойное.

«Спартак» сейчас очень настроен на атаку. Из шести футболистов двух передних линий мы не назовем ни одного, кто хорошо бы действовал в обороне: Денис Глушаков, Ивелин Попов, Александр Ломовицкий, Софьян Ханни – все тяготеют к атакующему футболу.

Вообще всем футболистам нравится играть вперед. Может быть, кроме тех, кто играет у Курбана Бердыева. Хотя у меня был случай. Я тренировал московскую любительскую команду, в которой играли бывшие профессиональные футболисты – Алексей Мелешин, Дмитрий Хлестов, Эрик Корчагин – и очень жестко их держал (мы выиграли все 75 матчей). И после одной из игр наш футболист Михаил Синев, капитан «Рубина», бравший бронзу в 2003 году, сказал: «Серафимыч, я что у Бердыева не получал удовольствия, что у вас сейчас!». Так что даже выигрывая и играя в Европе, такой футбол не приносит удовольствия, а футбол спартаковский, атакующий, приносит.

ЦСКА – ЕНИСЕЙ – 2:1

Армейцы уже торопятся в номера

ЦСКА подустал, и игра команды поскучнела. К тому же выбыли несколько игроков, и стало заметно, что фигуры Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева играют большую роль. У армейцев молодой коллектив, для многих осенняя часть сезона стала первым опытом на таком высоком уровне, и они уже торопятся в номера – отдыхать.

Осенью ЦСКА был азартнее и интереснее, чем в последние годы, но у команды катастрофически короткая скамейка запасных. Армейцы играют малой обоймой футболистов, и этого не всегда хватает. Плюс обязательно надо помнить, что у молодых футболистов часто бывает всплеск в первый год, но на второй обязательно случается спад – все-таки им еще надо пройти огонь, воду и медные трубы. И только на третий год они станут играть так, как будут играть всю оставшуюся жизнь.

«Енисей» никто уже не считает за конкурента, а он вдруг стал боевой командой. Для него даже плохо, что завершается первая часть чемпионата. Но спасется он от вылета вряд ли, потому что для этого надо все время выигрывать. В марте у них будет холодно, играть будут опять на снегу, так что красноярцам придется тяжело. Но им не стоит отчаиваться – это нормальная ситуация для клубов, впервые попавших в РПЛ. Так было и с Тулой, и с Оренбургом. Это закон – с первого раза закрепиться в элите невероятно сложно и удается единицам.

ЛОКОМОТИВ – ОРЕНБУРГ – 2:1

«Железнодорожники» будут тлеть, а не полыхать

Александр Бородюк в одном из наших разговоров сказал, что не понимает, почему Юрий Семин начал использовать Джефферсона Фарфана, когда тот только пришел, справа, ведь он прирожденный и по-прежнему быстрый форвард. Показателен момент с его голом в ворота «Спартака», когда он опередил сразу двоих защитников. Так что удивляться его дублю в ворота «Оренбурга» совсем не стоит.

Проблема «Локомотива» в другом. Николай Старостин нам в свое время говорил: «Того, кто сгорел, не подожжешь», имея ввиду опытных ветеранов, которым сложно найти новые стимулы. Так было, например, с братьями Березуцкими в ЦСКА. В «Локо» аналогичная ситуация. Зажечься с первого тура они не могут, к тому же пришли еще два-три опытных футболиста, которых надо встраивать в игру. А молодые продолжали греться в лучах славы. И команда подсела.

Семин опытный тренер, не давит на игроков и не вызывает у них желания его не любить. И потихоньку игра начинает захватывать футболистов, в том числе и ветеранов. Здесь выиграли, там, и дело пошло. Мастерство-то никуда не делось. Но их уже не подожжешь надолго. Они не будут полыхать пламенем, а будут долго тлеть. Когда футболистам не хватает физических кондиций или эмоций, на первое место выходит класс. Конечно, у «Оренбурга» очень крепкая команда, но «Локомотив» должен разбивать такие команды на своем поле, а он мучается до последних минут.

ЗЕНИТ – РУБИН – 1:2

Эмоции стали уходить из «Зенита» после 0:4 в Минске

Результат этого матча сенсация только потому, что «Рубин» сумел забить два мяча. «Зенит» сдал в последнее время. О нем сегодня можно сказать то же, что говорилось выше о «Локомотиве». Видно, что устали, потускнели, иностранцам что-то не нравится, россияне прошли через чемпионат мира и выплеснули весь запас годовых эмоций намного раньше декабря. Это должно было сказаться. И все же уровень футболистов у «Зенита» настолько высок, что они набрали немало очков и завершили первую часть сезона на первом месте.

Когда-то Борис Аркадьев сказал крылатую фразу: «Команда не играет в силу своих игроков». Это в полной мере относится к сегодняшнему «Зениту». По именам это очень сильная команда, но пока не по игре. Потому что для этого должны быть на уровне техника, тактика, физическое состояние и эмоциональный запал. Как раз последнего с учетом ЧМ-2018 на конец года и не хватило. Пройдет перерыв, они наберут эмоций, и все будет в порядке, ведь по составу «Зенит» сильнейший в стране.

Становится заметно, что пока Сергею Семаку чего-то не хватает. Одно дело работать в «Уфе», когда на тебя смотрят, как на в недавнем прошлом капитана сборной России, выступавшего за ЦСКА и «ПСЖ», и совсем другое – работать в «Зените», где есть футболисты сборной Аргентины. Массимо Каррера в «Спартаке» ставил плохой футбол, но давал бешеные эмоции, а Семак эмоций дать не может. И началось это еще в Минске, когда проиграли 0:4. В ответной встрече удалось отыграться, Семак прыгал в кучу-малу, но затем становилось все тише и тише. Хотя трогать его нив коем случае не надо, он сам пока еще только учится.

КРАСНОДАР – УФА – 1:1

«Краснодару» можно задуматься о чемпионстве

В «Краснодаре» все делается по-умному. Молодых футболистов подпускают к основе, но время дают порционно и еще не делают звездами. И они, в первую очередь Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов, дают результат, забивают мячи. Они быстры и техничны, хорошо играют в атаке. А сзади у команды опытные ребята, которые нечасто ошибаются. Так что не считаю, что им рано думать о чемпионстве.

«Краснодар» воспользовался тем, что «Зенит» сдал и приблизился к лидеру на минимальное расстояние. Теперь все будет зависеть от того, как два молодых тренера Семак и Мурад Мусаев подготовят команды в зимний перерыв, особенно с учетом февральских матчей в Лиге Европы («Зенит» уже пробился в плей-офф, «Краснодару» предстоит добиться этого права в Севилье). Надо ведь будет форсировать подготовку. Для Семака и Мусаева подобный опыт будет вообще первым. А в «Зените» ранее и у куда более опытных тренеров были проблемы – у тех же Андре Виллаш-Боаша и Роберто Манчини весной команда не начинала играть лучше.