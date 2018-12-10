Модрич и другие. Эпоха Лео и Криша закончилась. Анонс свежего «ССФ»

Футбол 10 декабря 2018 16:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Во вторник, 11 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

ГЛУШАКОВ, ОПЯТЬ ПОХОРОНЫ?

Что происходит с лидерами нашего чемпионата? Пока все говорят о московских клубах и об их ярком дерби, «Зенит» с «Краснодаром», похоже, вступили в долговременное владение секретом успеха.

ЛУКА МОДРИЧ – КОНЬЯК ХОРОШЕЙ ВЫДЕРЖКИ

Криштиану Роналду и Лионель Месси больше не лучшие футболисты мира. Впервые с 2007 года обладателем «Золотого мяча» стал не португалец и не аргентинец. Лучший – хорват Лука Модрич. Тот самый, кому вручили в октябре в Лондоне премию по версии ФИФА – «The Best», после чего многие решили, что теперь-то Модричу «Золотой мяч» точно не светит.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» НАДО БЫЛО ОТДАТЬ ГРИЗМАННУ!

«ССФ» проверил все статистические данные и определил, что по статистике лучшим оказался не Модрич, а Антуан Гризманн. Именно ему, по нашей версии, надо было отдать «Золотой мяч».

ПУТЬ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Как только стали известны результаты жеребьевки отборочного цикла к Евро-2020, появилось огромное количество разноречивых оценок турнирных перспектив российской сборной. Есть ли шансы на выход из группы? Эксперты делятся своим мнением с читателями «ССФ».

СБОРНАЯ РОССИИ, ДОПИНГ И ЧМ-2018

Юрист и борец с допингом Ричард Макларен хотел инициировать расследование против сборной России. Но ему помешала ФИФА, утверждается в материалах, опубликованных Football Leaks и немецким изданием Der Spiegel. Разбираемся, как ФИФА могла препятствовать грандиозному расследованию.

КАЛЕНДАРЬ ОТБОРА СБОРНОЙ РОССИИ НА ЕВРО-2020

В качестве традиционного постера «ССФ» предлагает вам красочный календарь отбора сборной России на Евро-2020! Смело вырывайте его и сохраняйте на весь год!

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