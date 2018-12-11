Ждать ли РЖД помощи от «Газпрома»?

Футбол 11 декабря 2018 08:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

Для российских участников еврокубков наступает решающая неделя, которая определит, кто продолжит борьбу весной.

Для российских участников еврокубков наступает решающая неделя, которая определит, кто продолжит борьбу весной. В 1/8 финала Лиги чемпионов наших точно не будет. В 1/16 финала Лиги Европы заранее пробился «Зенит», а присоединиться к нему могут «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак». Первыми в борьбу сегодня вступят железнодорожники.

НАДЕЖДА НА «ПОРТУ» И «РОМУ»

Команда Юрия Семина, начавшая Лигу чемпионов с четырех поражений, все еще может финишировать в группе D на третьем месте. А это, напомним, путевка в Лигу Европы. Задача для чемпионов России формулируется просто: надо побеждать с любым счетом в Гельзенкирхене «Шальке» и надеяться на то, что в параллельном матче «Галатасарай» в Стамбуле не обыграет «Порту».

Может ли «Шальке» не сильно выкладываться в игре с «Локо»? Может. Немцы при любом раскладе не сдвинутся со второго места. И, кстати, за досрочную путевку в 1/8 финала ЛЧ они должны благодарить наш клуб, который в 5-м туре победил в Москве «Галатасарай». Тогда твиттер «Шальке» сказал «Локо» спасибо. А мы ответили: «Теперь вы знаете, что делать 11 декабря»…

Подобный намек на «неспортивную борьбу», конечно, не понравился «Галатасараю». Но это проблемы турок. К тому же спонсор «Шальке» - «Газпром». Так почему бы гельзенкирхенцам и не помочь РЖД?.. Впрочем, этой помощи все равно может не хватить. Ведь если «Галатасарай» победит «Порту», то «Локо» останется в группе четвертым. А мотивации у португальцев - не больше, чем у «Шальке». В Стамбул они пожаловали, уже гарантировав себе первое место - а, значит, право провести ответную игру 1/8 финала на своем поле.

ЦСКА, которому завтра играть в Мадриде с «Реалом», находится почти в таком же положении, как и «Локо». Победа гарантирует москвичам выход в весну, только если «Виктория» в параллельном матче не обыграет «Рому». Соперники армейцев и их чешских конкурентов мотивации, как и «Шальке» с «Порту», лишены. Но есть одно «но». ЦСКА может хватить и ничьей на «Сантьяго Бернабеу», если «Виктория» проиграет римлянам. Другое дело - стоит ли рассчитывать на помощь «Ромы», которая наверняка выставит завтра второй состав?

При равенстве же очков ЦСКА останется ниже «Виктории». Не надо было проигрывать чехам в «Лужниках»…

СУДЬБА СПАЛЛЕТТИ - В РУКАХ «БАРСЫ»

Если брать другие группы Лиги чемпионов, то самый интригующий расклад сложился в квартетах «В» и «С». Только сегодня выяснится, кто окажется лишним в паре «Интер» - «Тоттенхэм». Пока итальянцы идут ниже англичан по голам на чужом поле в личных встречах (2:1, 0:1), но команду Лучано Спаллетти ждет относительно простой домашний матч с ПСВ, а «шпорам» играть на «Ноу Камп» с «Барселоной». Да, каталонцы уже не мотивированы. Но вряд ли они захотят проигрывать «Тоттенхэму», а тому для выхода в плей-офф, скорее всего, не хватит и ничьей.

В закрутке «Наполи» (9 очков), «ПСЖ» (8) и «Ливерпуля» (6) самое комфортное положение у парижан. Им достаточно не проиграть в Белграде «Црвене Звезде». А вот лидерам АПЛ для выхода в 1/8 финала необходимо побеждать неаполитанцев. Причем с разностью в два мяча. В гостях команда Юргена Клоппа уступила «Наполи» 0:1, а общий баланс забитых и пропущенных у нее хуже.

В других группах бои в основном идут за первые и вторые места. Исключение - квартет «F», где завтра выяснится, будет ли представлена в 1/8 финала ЛЧ Украина. «Шахтер» принимает прямого конкурента - «Лион» - в Киеве. Победа позволит горнякам подняться на второе место, ничья оставит на третьем, а поражение может лишить даже Лиги Европы. Если в параллельной игре «Ман Сити» уступит дома «Хоффенхайму».

«СПАРТАК» ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ САМОГО СЕБЯ

Ну а что же Лига Европы? Там «Зенит» - уже в 1/16 финала. Причем с первого места, то есть без риска нарваться в плей-офф сразу на выходца из ЛЧ. Перед «Краснодаром» стоит задача не проиграть в гостях «Севилье». В этом случае «быки» сохранят текущее лидерство в группе. Зато поражение может отбросить их как на вторую строчку, так и на третью. Зависит от того, с какими счетами они уступят в Севилье, а «Стандард» победит в гостях «Беледиеспор». Учитывая отсутствие мотивации у турок, краснодарцам нельзя расслабляться. Бельгийцы способны обеспечить себе нужную фору в 3-4 мяча.

Наконец, «Спартак» обязан побеждать на выезде «Вильярреал». Получится - и команда Олега Кононова займет в группе второе место. Нет - попрощается с Европой.