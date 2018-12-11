Ждать ли РЖД помощи от «Газпрома»? - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 08:30Источник: «Советский спорт»Автор: Безъязычный Алексей

    Ждать ли РЖД помощи от «Газпрома»?

    Для российских участников еврокубков наступает решающая неделя, которая определит, кто продолжит борьбу весной.

    Для российских участников еврокубков наступает решающая неделя, которая определит, кто продолжит борьбу весной. В 1/8 финала Лиги чемпионов наших точно не будет. В 1/16 финала Лиги Европы заранее пробился «Зенит», а присоединиться к нему могут «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак». Первыми в борьбу сегодня вступят железнодорожники.

    НАДЕЖДА НА «ПОРТУ» И «РОМУ»

    Команда Юрия Семина, начавшая Лигу чемпионов с четырех поражений, все еще может финишировать в группе D на третьем месте. А это, напомним, путевка в Лигу Европы. Задача для чемпионов России формулируется просто: надо побеждать с любым счетом в Гельзенкирхене «Шальке» и надеяться на то, что в параллельном матче «Галатасарай» в Стамбуле не обыграет «Порту».

    Может ли «Шальке» не сильно выкладываться в игре с «Локо»? Может. Немцы при любом раскладе не сдвинутся со второго места. И, кстати, за досрочную путевку в 1/8 финала ЛЧ они должны благодарить наш клуб, который в 5-м туре победил в Москве «Галатасарай». Тогда твиттер «Шальке» сказал «Локо» спасибо. А мы ответили: «Теперь вы знаете, что делать 11 декабря»…

    Подобный намек на «неспортивную борьбу», конечно, не понравился «Галатасараю». Но это проблемы турок. К тому же спонсор «Шальке» - «Газпром». Так почему бы гельзенкирхенцам и не помочь РЖД?.. Впрочем, этой помощи все равно может не хватить. Ведь если «Галатасарай» победит «Порту», то «Локо» останется в группе четвертым. А мотивации у португальцев - не больше, чем у «Шальке». В Стамбул они пожаловали, уже гарантировав себе первое место - а, значит, право провести ответную игру 1/8 финала на своем поле.

    ЦСКА, которому завтра играть в Мадриде с «Реалом», находится почти в таком же положении, как и «Локо». Победа гарантирует москвичам выход в весну, только если «Виктория» в параллельном матче не обыграет «Рому». Соперники армейцев и их чешских конкурентов мотивации, как и «Шальке» с «Порту», лишены. Но есть одно «но». ЦСКА может хватить и ничьей на «Сантьяго Бернабеу», если «Виктория» проиграет римлянам. Другое дело - стоит ли рассчитывать на помощь «Ромы», которая наверняка выставит завтра второй состав?

    При равенстве же очков ЦСКА останется ниже «Виктории». Не надо было проигрывать чехам в «Лужниках»…

    СУДЬБА СПАЛЛЕТТИ - В РУКАХ «БАРСЫ»

    Если брать другие группы Лиги чемпионов, то самый интригующий расклад сложился в квартетах «В» и «С». Только сегодня выяснится, кто окажется лишним в паре «Интер» - «Тоттенхэм». Пока итальянцы идут ниже англичан по голам на чужом поле в личных встречах (2:1, 0:1), но команду Лучано Спаллетти ждет относительно простой домашний матч с ПСВ, а «шпорам» играть на «Ноу Камп» с «Барселоной». Да, каталонцы уже не мотивированы. Но вряд ли они захотят проигрывать «Тоттенхэму», а тому для выхода в плей-офф, скорее всего, не хватит и ничьей.

    В закрутке «Наполи» (9 очков), «ПСЖ» (8) и «Ливерпуля» (6) самое комфортное положение у парижан. Им достаточно не проиграть в Белграде «Црвене Звезде». А вот лидерам АПЛ для выхода в 1/8 финала необходимо побеждать неаполитанцев. Причем с разностью в два мяча. В гостях команда Юргена Клоппа уступила «Наполи» 0:1, а общий баланс забитых и пропущенных у нее хуже.

    В других группах бои в основном идут за первые и вторые места. Исключение - квартет «F», где завтра выяснится, будет ли представлена в 1/8 финала ЛЧ Украина. «Шахтер» принимает прямого конкурента - «Лион» - в Киеве. Победа позволит горнякам подняться на второе место, ничья оставит на третьем, а поражение может лишить даже Лиги Европы. Если в параллельной игре «Ман Сити» уступит дома «Хоффенхайму».

    «СПАРТАК» ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ САМОГО СЕБЯ

    Ну а что же Лига Европы? Там «Зенит» - уже в 1/16 финала. Причем с первого места, то есть без риска нарваться в плей-офф сразу на выходца из ЛЧ. Перед «Краснодаром» стоит задача не проиграть в гостях «Севилье». В этом случае «быки» сохранят текущее лидерство в группе. Зато поражение может отбросить их как на вторую строчку, так и на третью. Зависит от того, с какими счетами они уступят в Севилье, а «Стандард» победит в гостях «Беледиеспор». Учитывая отсутствие мотивации у турок, краснодарцам нельзя расслабляться. Бельгийцы способны обеспечить себе нужную фору в 3-4 мяча.

    Наконец, «Спартак» обязан побеждать на выезде «Вильярреал». Получится - и команда Олега Кононова займет в группе второе место. Нет - попрощается с Европой.

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