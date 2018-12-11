Игорь Акинфеев: В кино меня бы сыграл Том Круз - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 18:45Источник: «Советский спорт»

    Игорь Акинфеев: В кино меня бы сыграл Том Круз

    Многолетний основной вратарь ЦСКА и сборной России перед матчем в Мадриде дал большое интервью официальному сайту УЕФА. Вот основные тезисы.

    ОБ УХОДЕ ИЗ СБОРНОЙ

    – Причина моего решения – на поверхности. Я мог объявлять о завершении карьеры в национальной команде сразу после чемпионата мира, вместе с другими ветеранами. Однако тогда еще оставались сомнения. Окончательную точку поставило обследование в Германии. Тогда понял, что 15 лет выступлений за клуб и сборную – достаточно. Надо следить за здоровьем. Когда я вообще закончу с футболом, хочу передвигаться на своих ногах.

    О БУДУЩЕМ ПОСЛЕ ЦСКА

    – Временных рамок себе не ставлю. Планировать на 5-10 лет вперед бессмысленно. Но надеюсь еще немножко помучить болельщиков и руководителей ЦСКА. Хочу отдать максимум сил родному клубу. Это мой дом, здесь я прожил почти всю жизнь, недавно подписал новый контракт. Счастлив, что судьба связала меня с этой командой, которой всегда буду благодарен.

    О РЕКОРДНОЙ СЕРИИ МАТЧЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ С ПРОПУЩЕННЫМИ МЯЧАМИ

    – Да, я пропускал в 43 матчах подряд. Но это всего лишь статистика. Бывают удачные серии, бывают неудачные. Нельзя зацикливаться на цифрах. И на критику, мемы в интернете я никогда не обращал внимания. Ну и что, что 11 лет я не мог сыграть в Лиге чемпионов на ноль? Зато минувшей осенью не пропустил от «Реала»… А тем, кто критикует, советую посмотреть в зеркало.

    О САМОМ СЛОЖНОМ ОППОНЕНТЕ

    – Если брать статистику последних лет, назову Аарона Рэмзи. Этот нападающий забивал мне и за сборную Уэльса, и за лондонский «Арсенал». В матчах против моих команд ему везет.

    О СКРЫТЫХ ТАЛАНТАХ

    – По-моему, я неплохой рыбак. Сейчас, после ухода из сборной, появилось больше времени для этого хобби. Хотя, главное для меня – почаще видеть родных и близких. Предпочту рыбалке детские садики, кружки. Я – отец. И должен воспитать детей так, чтобы они выросли в хороших людей.

    О КИНО

    – Если бы кто-то решил снять фильм об Акинфееве, я бы предпочел жанр комедии. А то в нашей жизни мало веселья, все грустные, надо чаще улыбаться. И сыграть меня мог бы Том Круз. Думаю, у него хорошо получилось бы.

    #акинфеев игорь#фк цска#рпл#Футбол-Россия#сборная россии по футболу#лига чемпионов
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