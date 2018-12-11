Глушаков угрожает жене. Кажется, его карьере точно конец (аудио 18+)

Футбол 11 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» рассказывает о новом эпизоде скандального сериала про бракоразводный процесс капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«МРАЗЬ ТЫ. И ВООБЩЕ ТЕБЕ ЖИЗНИ НЕ БУДЕТ»

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозаписи угроз Дениса Глушакова в адрес супруги Дарьи. Ранее адвокат жены футболиста заявил, что его клиент подала в суд на мужа по факту угроз и сослался на «доказательства». А позже и сами доказательства были опубликованы.

«Советский спорт» публикует расшифровку угроз Глушакова в адрес супруги, нецензурная лексика заменена на звездочки.

«И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому. К сожалению, ну надо выбирать, жизнь такая жесткая штука. Я вижу, как ты меня (обманываешь) **********, думаю, и я буду теперь тебя везде *****, пороть *****, тварь.

(голосовое сообщение)

Завтра понедельник, завтра все выходят Госдумы *****, *****, через очень серьезных людей я буду заходить туда (видимо речь о суде), через ФСО.

(голосовое сообщение)

Вот за эти слова, что ты сказала в суде, сука, мрази (ужасные) *******, будете с чехами (видимо речь о представителях чеченского народа) разговаривать, (конец) ***** вам *****.

(голосовое сообщение)

Если мирного (видимо речь о примирении между супругами) не будет ничего *****, тебе (конец) ******, тебе жизни не будет, клянусь тебе. Сука, (уничтожу) ******* (сильно) *****, мразь ты, *****, ты просто ***** ничтожество.

(голосовое сообщение)

Я тебе обещаю это! Тебе жизни не будет в Москве ***** и вообще тебе жизни не будет, тебе (конец) ***** будет *****.

(голосовое сообщение)

И денег дам, если ты ***** где-то, куда-то свое жало запилишь, я тебе клянусь, тебе ***** будет *****. Чтобы ты ***** сдохла, тварь ******. У меня первый был трогательный день, — это когда дядя умер *****, а второй – это ты *****, мразь ******.

(голосовое сообщение)

Чтобы ты ***** сдохла, тварь *******, ***** ******** ******, ****, предательница конченая. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок *****. ***** *******, шаболда *****, крыса *****. Чтобы ты сдохла, ****. Я того в рот ****, я тебя уничтожу *****.

Через какое-то время в общем доступе появилось еще несколько сообщений Глушакова. В них он ласково называет Аркадия Дворковича «Аркашей» и говорит, что готов обратиться за помощью к министру иностранных дел РФ и болельщику «Спартака» Сергею Лаврову.

«На юристов потрачу все деньги, но тебе, сука, не дам ни копейки. На юристов, на адвокатов, заплачу ****** какую сумму денег *****. Тех, которых Магомедовы сейчас помогают Магомедовым (видимо речь о деле братьев Магомедовых и группы «Сумма»), всех *****. Всем юристам дам деньги. С Аркашей поговорю *****. Все деньги отдам *****. Я себе еще заработаю, но тебе, сука, ***** ничего не дам *****».

(голосовое сообщение)

«Я тебе говорю, до самых верхних доберусь фейсов, до самых верхних. Я тебе клянусь! Лавров был бы на игре *****, к Лаврову подойду ****. Отвечаю, скажу, через самых верхних, вам ***** будет всем».

ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ? БАНЯ, ИЗМЕНЫ, ДУБЛЬ «СПАРТАКА»

Все началось с того самого лайка. Когда Глушаков и Ещенко лайкнули видео Дмитрия Назарова, со стишком в адрес тогдашнего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, по капитану красно-белых из всех орудий зарядила жена. Она выложила в интернет видео, на котором разоблачает мужа. Перед очередным матчем «Спартака» Дарья застала Дениса в бане с подругой детства. Дальше – обвинения в изменах и домашнем насилии посредством интервью и сливов журналистам другой сопутствующей информации.

Позже жена Глушакова подала в суд на развод, потребовала разделить совместно нажитое имущество и взыскать с мужа алименты.

ЧТО ГОВОРЯТ АДВОКАТЫ?

Интересы Дарьи Глушаковой представляет адвокат Сергей Жорин, активно берущийся за самые громкие дела последних лет с участием знаменитостей.

– Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в ее адрес, – приводит «Чемпионат.com» слова Жорина. – Эти угрозы связаны с судебным процессом, который проходит в Никулинском районном суде.

Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов. Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз

ЧТО ДЕЛАТЬ ГЛУШАКОВУ?

Можно сколько угодно обсуждать мотивы бывшей жены и ее окружения, занявшихся активным распространением компромата на Глушакова. Но сейчас это уже неважно.

Важно, что Денис своими действиями закапывает себя все глубже. Видимо, футболист не пользуется услугами юристов (или пользуется, но не слушает их советов). Временами кажется, что Денис Глушаков, просто не понимает, что играет не за команду родного Миллерово, а за самый популярный клуб страны, где за миллионные контракты надо платить повышенным внимание публики к каждому шагу футболистов. А Глушаков выносит на всеобщее обозрение трепыхающуюся как белье на веревке личную жизнь и не понимает, почему после этого его освистывают. Еще немного в том же духе – и его карьера закончится по нефутбольным причинам.

Глушаков становится «токсичным» – все новости, связанные с ним в последние месяцы, имеют отчетливо негативный характер. К его действиям на поле давно есть вопросы у специалистов и болельщиков, но теперь он начинает приносить «Спартаку» большие имиджевые потери своими действиями за пределами стадиона.

Можно всей командой надеть футболки в поддержку капитана, которого освистывают радикальные фанаты. Но многие ли согласятся надеть футболку в поддержку мужчины, который грозит своей жене наемными бандитами?

Кто-нибудь, скажите уже Глушакову, чтобы он научился молчать. И лучше бы ему отправиться на сборы и там выплеснуть все свои силы, а не сыпать угрозами. А то мем «Глушаков это похороны» сегодня перестал казаться смешным.