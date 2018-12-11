«Порту» помог, а Семин не смог. «Шальке» нехотя победил, «Локо» – без евровесны

Футбол 11 декабря 2018 22:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Шальке» дома победил «Локомотив» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО

На выходных «Локомотив» и «Шальке» провели по очень крутому и мощному матчу. Москвичи по какому-то нереальному стечению обстоятельств победили «Оренбург» (2:1), а гельзенкирхенцы уступили в Рурском дерби дортмундской «Боруссии» (1:2). Исходя из этого можно было предположить, в каком настроении подойдет к этой встрече каждый из ее участников. Проиграй оренбуржцам на выходных, «Локо» все равно бы приехал сверхзаряженным. «Шальке» подзарядка была не нужна, со второго места в группе они никуда не денутся. А вот железнодорожникам чтобы оказаться в плей-офф Лиги Европы, важно было побеждать. При этом «Галатасарай» должен был проиграть «Порту». Короче говоря, все или ничего.

«Локомотив» прилетел в Гельзенкирхен с двумя экс-игроками «Шальке» – Джефферсоном Фарфаном и Бенедиктом Хеведесом, оба оказались в старте, еще до матча их тепло встретили и наградили памятными досками. Также с первых минут появились вратарь Маринато Гилерме, защитники Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев, хавбеки Гжегож Крыховяк, Игорь Денисов, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов и форвард Эдер. Привычные 4-2-3-1 и непонятно, почему на скамейке остался Федор Смолов.

У «Шальке» серьезные кадровые проблемы. К игре не готовились ключевые Марк Ут и Бриль Эмболо. Но уже по стартовому составу стало ясно, что Доминико Тедеско дал отдохнуть лидерам ненужном матче. В запасе остался ранее незаменимый Даниэль Калиджури, а Гвидо Бургшталлер и Набиль Бенталеб (лучший бомбардир – 6 голов) даже не попали в заявку. Из тех, кто играет постоянно, выделялись голкипер Ральф Ферманн, защитники Налдо и Матия Настасич, Бенжамин Стамбули, Евгений Коноплянка и Алессандро Шопф.

НУ И ГДЕ НАПОР, «ЛОКОМОТИВ»?

Хотелось, чтобы «Локомотив» рвал и метал, но команда подходила к штрафной соперника и останавливалась. Будто в финальной фазе у чужих ворот импульсы из мозгового центра (Крыховяк, Миранчук) не доходили до конечностей (Эдер, Фарфан). Вместо этого – ненужные перекаты мяча и слишком мало неожиданных вспышек. Спустя 20 минут «Шальке» разобрался в ситуации. Соперник понял, что «Локо» нужен дефибриллятор и может тогда что-то изменится.

Может, кто-то с бровки сообщал футболистам «Локомотива» о голах «Порту» в ворота «Галатасарая»? Только этим можно было объяснить инфантильность москвичей в атакующей фазе. На предматчевой пресс-конференции Юрий Семин признался, что не надеется на снисходительность соперника в сложившейся ситуации, что «Локомотив» самостоятельно постарается выковать такую важную выездную победу. Ну и где подтверждение слов делом? Ну и где напор, «Локомотив»?

В итоге самый опасный момент у ворот Ферманна случился на последней минуте первого тайма. Баринов отлично просочился через двух соперников к правому углу вратарской, оттуда выдал пас во второй темп на Денисова, а тот с 11 метров сходу умудрился запустить мяч в небеса, а не в открытый дальний угол.

ЗАБИЛИ НЕХОТЯ. НО НЕ МЫ

После перерыва Семин перестроил игру и слегка освежил состав. Вместо Эдера вышел Антон Миранчук, Фарфан выдвинулся на место центрфорварда, игра стала больше напоминаться 4-3-3 без нападающего. Но безуспешно. Тедеско перевел «Шальке» на агрессивный стиль, немцы стали выше прессинговать и на какое-то время даже заперли москвичей на своей половине поля. Шансы забить были, но Гилерме за вторые 45 минут выручил немногим меньше, чем в предыдущей встрече против «Оренбурга».

Несколько раз гельзенкирхенцы жестко проваливались, теряя мяч на чужой половине поля. Миранчуки отлично доставляли мяч к чужой штрафной, но там либо его теряли, либо били издали. В одной из таких атак Ферманн отразил классный дальний выстрел Алексея. Скоростные атаки хоть как-то смотрелись. А вот позиционные…

«Локомотиву» не везло в течение всей Лиги чемпионов, но удача повернулась к команде в последней встрече. Сначала Коноплянка на 61-й минуте едва не забил в ближний угол, затем через пять минут Суат Сердар еще раз вынудил Гилерме спасти, а на 75-й минуте за гостей сыграла штанга. После розыгрыша углового последовал навес на дальнюю штангу, где Налдо скинул мяч вдоль ворот, а все тот же Сердар с метра перевел мяч не в пустые ворота, а в каркас.

И пока «Порту» делал все, побеждая «Галатасарай» 3:2, для железнодорожников, Семин бросил на последние 10 минут Смолова. Ну давай Федя, решай! Ты же переходил в «Локомотив» ради игры в Лиге чемпионов. В итоге Федор запомнился только неточным ударом в девятку из пределов штрафной. А «Локомотив» в этой Лиге чемпионов запомнился разбазаренными моментами, упущенными возможностями и весьма посредственным футболом на фоне откровенных еврокубковых середняков.

А, ну еще в добавленное время забил «Шальке». Когда это было не нужно. От слова совсем. На 91-й минуте после удара Сердара в ближний угол с близкого расстояния на добивании четко проявил себя Шопф.

«Шальке» – «Локомотив» – 1:0 (0:0)

Гол: Шопф, 90+1

«Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль (Баба, 16), Настасич, Стамбули, Маскарель, Голлер (Харит, 59), Сердар, Шопф, Коноплянка, Тойхерт (Кутуджу, 72)

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Ал. Миранчук, Баринов, Крыховяк, Денисов, Эдер (Ан. Миранчук, 46), Фарфан (Смолов, 80)

Предупреждения: Сердар, 27; Голлер, 45+3; Стамбули, 87 – Денисов, 45+1; Хеведес, 65; Фарфан, 80