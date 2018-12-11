Юрий Семин: Ни разу в этой Лиге чемпионов не играли трусливо

Футбол 11 декабря 2018 23:45 Источник: ФК «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о поражении от «Шальке» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы получили громадный опыт после 14-летнего отсутствия в Лиге чемпионов, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». – Здесь нужно бороться до 95-й минуты. Возможно, сыграл фон усталости, возможно, потеряли концентрацию и дух, из-за чего и проиграли. Я поздравляю «Шальке» с выходом в плей-офф. Все закономерно. Желаю им удачи.

– Вчера вы говорили, что только утром определитесь, сможет ли сыграть ряд футболистов. В их числе был Фернандеш?

– Фернандеш не смог сыграть из-за травмы, хотя мы на него надеялись.

– Вы решили сыграть в три центральных полузащитника. Почему?

– В большей степени мы танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Вышли те футболисты, которые были в хорошем состоянии.

– В этом матче запомнился только момент Денисова. Показалось, что «Локомотив» играл в трусливый футбол.

– Вы ошибаетесь. Мы ни разу в этой Лиге чемпионов не играли трусливо. Мы создавали моменты, атаковали и не ставили автобус. Но сегодня «Шальке» оказывал такое давление, что нам пришлось защищаться.

– Момент Денисова был решающим? Показалось, что до 60-й минуты все шло по плану «Локомотива», но потом «Шальке» перехватил инициативу.

– Этот момент сыграл определенную роль. Мне кажется, что «Шальке» последние минут 15 превосходил нас физически. Соперник после прошлого матча сделал больше перестановок в составе. Они были свежее.

– Почему заменили Эдера на Антона Миранчука в перерыве?

– В средней линии не хватало игрока, который мог разогнать атаку. Не нравилась ситуация на левом фланге, где играл Фарфан. В матче с «Оренбургом» мы перевели его в центр – это сработало. Сегодня нет. Главную роль сыграли единоборства. Молодые футболисты «Шальке» были в них сильнее. Других преимуществ у соперника не было.