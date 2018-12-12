Евгений Ловчев – о Романе Зобнине: Горжусь этим парнем!

Футбол 12 декабря 2018 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Роман Зобнин была признан «Джентльменом года». О его человеческих качествах рассказал легендарный спартаковец, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев.

- Зобнин — это олицетворение того, как спорт воспитывает достойнейших людей и как эти люди должны вести себя в обществе. Он слепил себя сам, а все остальное, наверное, родители в него вложили.

Я горжусь этим парнем! Он – прекрасный молодой человек с красивой и скромной женой. Роман ворвался в нашу сложную футбольную среду. Он отлично отыграл чемпионат мира. Потом у большинства игроков случается спад. Но Роман продолжал тащить на себе весь «Спартак». Он немногословен, но все говорит на поле, на языке футбола.

- При этом Роман родился в нефутбольном Иркутске.

- У нас сборная в этот раз с широкой географией. Роман – из Иркутска, Юра Газинский – из Комсомольска-на-Амуре, Федя Кудряшов – из Иркутской области, Владимир Гранат – из Улан-Удэ… Это же здорово! Есть самородки в глубинке. Раньше такого представить себе было невозможно. Футбол был только в Москве и Питере.



- О чем вы говорили с ним перед началом церемонии награждения?

- О футболе. Сейчас немало голов забиваются со стандартных положений. Многие научились, как Лионель Месси, перекидывать стенку. Я рассказал Роману, как научился справляться с такими ударами Анзор Кавазашвили, который несколько раз признавался лучшим вратарем СССР. Он на тренировках раздвигал стенку, и сам смотрел на бьющего в образовавшийся проем! Таким образом, Анзор все видел и контролировал. Позже он перенес эту уловку и в официальные матчи. В том числе и на знаменитую встречу «Динамо» (Киев) – «Спартак» в чемпионате СССР 1969 года. Для меня удивительно, что эту уловку никто не берет на вооружение.



Также высказал свое мнение на защиту при выполнении соперником угловых ударов. Чтобы «Спартак» после них не пропускал. То же самое я сказал и новому главному тренеру красно-белых Олегу Кононову.

КСТАТИ

Роман стал восьмым футболистом «Спартака», получившим данную награду. До него лауреатами премии становились Федор Черенков (1994), Андрей Тихонов (1996 и 2006), Дмитрий Аленичев (1997), Егор Титов (2000), Андрей Дикань (2012), Денис Глушаков (2013) и Артем Ребров (2017).