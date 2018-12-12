Роман Зобнин: Футболистам – здоровья, болельщикам – терпения

Футбол 12 декабря 2018 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Роман Зобнин во вторник был признан «Джентльменом года» и получил соответствующую награду. Чуть позже он ответил на вопросы журналистов.

- Посвящаю эту награду моим маме, папе и, конечно, жене Рамине, с которой я всегда могу посоветоваться по любым вопросам. Это очень важно.

- Как думаете, за какие качества вас признали «Джентльменом года»?

- Нужно у организаторов спросить. Мне папа и мама всегда говорили: в любых ситуациях нужно оставаться человеком. Такое воспитание. И я стараюсь идти по этому пути.



- С кем в сборной сложились дружеские отношения?

- С братьями Миранчуками хорошо общаемся, Далером Кузяевым, Юрой Газинским, спартаковцами… Да можно всех перечислить. В сборной прекрасная атмосфера. Мы очень сплотились, когда готовились к чемпионату мира и во время турнира.



- Кто еще из сборников достоин премии «Джентльмен года»?

- Да все уже получили (смеется). Могу вам Илью Кутепова (с Кутеповым Зобнин обучался в футбольной академии имени Коноплева) порекомендовать.



- А кто из старшего поколения был примером?

- Сергей Игнашевич. Я буквально восхищался, как он работает на тренировках и отдает все силы.



- Сейчас у вас травма. Матчи российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы по телевизору будете смотреть?

- Спартак» точно посмотрю, остальных – по настроению.



- Вы родились в Иркутске. Как из глубинки попасть в большой футбол?

- В российскую премьер-лигу попасть нелегко, а в «Спартак» - еще сложнее (улыбается). Здесь много факторов, но прежде всего – огромное желание и любовь к футболу. Еще, конечно, необходимо везение.



- Когда вы задумались, что футбол станет вашей основной профессией?

- С раннего детства мои мысли были только о футболе. Поэтому я здесь. И в смокинге, который мне очень нравится (улыбается).



- Что будет со смокингом? Когда в следующий раз его наденете?

- Когда в театр выберемся.



- Кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

- Мне больше нравится, как играет Месси.

- Что перед Новым годом пожелаете партнерам по «Спартаку» и сборной России?

- Самое главное – здоровья и обойтись без травм.



- А болельщикам?

- Терпения. Поддерживайте нас в любых ситуациях.