Роман Зобнин: Футболистам – здоровья, болельщикам – терпения - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 14:15Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Роман Зобнин: Футболистам – здоровья, болельщикам – терпения

    Роман Зобнин во вторник был признан «Джентльменом года» и получил соответствующую награду. Чуть позже он ответил на вопросы журналистов.

    - Посвящаю эту награду моим маме, папе и, конечно, жене Рамине, с которой я всегда могу посоветоваться по любым вопросам. Это очень важно.

    - Как думаете, за какие качества вас признали «Джентльменом года»?
    - Нужно у организаторов спросить. Мне папа и мама всегда говорили: в любых ситуациях нужно оставаться человеком. Такое воспитание. И я стараюсь идти по этому пути.

    - С кем в сборной сложились дружеские отношения?
    - С братьями Миранчуками хорошо общаемся, Далером Кузяевым, Юрой Газинским, спартаковцами… Да можно всех перечислить. В сборной прекрасная атмосфера. Мы очень сплотились, когда готовились к чемпионату мира и во время турнира.

    - Кто еще из сборников достоин премии «Джентльмен года»?
    - Да все уже получили (смеется). Могу вам Илью Кутепова (с Кутеповым Зобнин обучался в футбольной академии имени Коноплева) порекомендовать.

    - А кто из старшего поколения был примером?
    - Сергей Игнашевич. Я буквально восхищался, как он работает на тренировках и отдает все силы.

    - Сейчас у вас травма. Матчи российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы по телевизору будете смотреть?
    - Спартак» точно посмотрю, остальных – по настроению.

    - Вы родились в Иркутске. Как из глубинки попасть в большой футбол?
    - В российскую премьер-лигу попасть нелегко, а в «Спартак» - еще сложнее (улыбается). Здесь много факторов, но прежде всего – огромное желание и любовь к футболу. Еще, конечно, необходимо везение.

    - Когда вы задумались, что футбол станет вашей основной профессией?
    - С раннего детства мои мысли были только о футболе. Поэтому я здесь. И в смокинге, который мне очень нравится (улыбается).

    - Что будет со смокингом? Когда в следующий раз его наденете?
    - Когда в театр выберемся.

    - Кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси?
    - Мне больше нравится, как играет Месси.

    - Что перед Новым годом пожелаете партнерам по «Спартаку» и сборной России?
    - Самое главное – здоровья и обойтись без травм.

    - А болельщикам?
    - Терпения. Поддерживайте нас в любых ситуациях.

    #зобнин роман#фк спартак#рпл#Футбол-Россия#Джентльмен года
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