«Реал» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:50 мск - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 15:49Источник: «Советский спорт»

    «Реал» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:50 мск

    Московский ЦСКА в среду проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

    Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. Она начнется в 20:50 по московскому времени.

    Напомним, что ЦСКА занимает четвертое место в группе G. На счету армейцев только одна победа в турнира — над «Реалом» в матче 2-го тура (1:0). Для попадания в весеннюю стадию Лиги Европы московской команде нужно набрать на очко больше, чем наберет пльзеньская "Виктория" в параллельном матче против "Ромы".

    #фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
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