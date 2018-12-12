«Реал» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:50 мск

Футбол 12 декабря 2018 15:49 Источник: «Советский спорт»

Московский ЦСКА в среду проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. Она начнется в 20:50 по московскому времени.

Напомним, что ЦСКА занимает четвертое место в группе G. На счету армейцев только одна победа в турнира — над «Реалом» в матче 2-го тура (1:0). Для попадания в весеннюю стадию Лиги Европы московской команде нужно набрать на очко больше, чем наберет пльзеньская "Виктория" в параллельном матче против "Ромы".