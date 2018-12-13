Игорь Захаров: У Лапочкина в этом сезоне как-то не пошло

Футбол 13 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров подвел судейские итоги 2018 года.

«ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕЙСТВА ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ»

- Каким для российских судей выдался 2018 год?

- Неоднозначным. Были и хорошие игры, и провальные. Считаю, у нас не совсем верная оценка работа арбитража. Что я имею в виду? Назначения судей на матчи в первую очередь связаны с качеством работы, и количество отработанных арбитром матчей зависит от этого критерия. Но лично я вижу в этой части нестыковки, и не понимаю, почему так происходит.

- Как выглядит российское судейство на фоне арбитража на чемпионате мира?

- Не стоит забывать, что на ЧМ-2018 судьям помогал VAR. Конечно, будь он в РПЛ, некоторых ошибок удалось бы избежать. Но эта система пока далеко не совершенна, и чтобы ее запускать, нужны не только деньги, но и специалисты, которые смогут на ней работать.

- Что является сильной стороной российского арбитража?

- Сильной стороной считаю то, что в российские судьи по-прежнему часто идут бывшие футболисты. Это надо всячески поощрять и поддерживать. Это позволяет нашим арбитрам лучше понимать, например, единоборства.

- А в чем слабые стороны?

- Они тоже есть. Например, в единой трактовке правил всеми арбитрами РПЛ. Также, как я уже говорил, вижу проблемы в системе оценки качества судейства и распределения арбитров на матчи. Здесь надо что-то делать. Кроме того, конечно, должна существовать корпоративная этика, но департамент судейства и инспектирования должен стать более открытым, чем сейчас.

А самое главное – специалист, который дает ту или иную публичную оценку конкретным эпизодам, должен быть крайне внимательным. Чтобы по каждому эпизоду мы понимали, что есть черное, а что – белое. Если же эпизод спорный, надо отдавать пленку группе специалистов, пусть они принимают единое решение. Но оно должно быть понятно для всех. Чтобы в будущем подобные эпизоды трактовались аналогичным образом.

Уверен, что в ближайшие месяцы в департаменте судейства и инспектирования РФС будут изменения, ведь уже скоро исполком РФС. Возможно, уже там будут приняты какие-то важные решения. Во всяком случае, то, что происходит между лигами, футболистами и клубами, можно охарактеризовать как ситуацию, близкую к взрывоопасной. Поэтому любая игра может привести к какому-нибудь неприятному моменту. Это моя точка зрения.

- Чем объяснить обилие желтых карточек (4,61 за матч) в сезоне и особенно в последнем туре (6,13)?

- Последний в году тур действительно получился агрессивным, всем нужны очки. В основном, все карточки были предъявлены по делу. Ведь что такое карточка? Один из способов управления игрой. Эпизоды бывают не только очевидные, когда надо предъявлять карточку, но и пограничные. И различные арбитры в такие моменты по-разному управляют игрой. Есть те, кто старается много карточек не предъявлять. Я, например, придерживался такого стиля судейства.

Помню, когда ездил судить в Европу, надо было перестраиваться, потому что там несколько иные требования, чем у нас. И когда возвращался в наши далеко не простые реальности, требовалось вновь перестраиваться – все-таки у нас немножко другой футбол. Я сам через это проходил, и это очень важно, потому что если ты не успеешь перестроиться, можешь потерять нити игры.

- Национальные особенности это хорошо или должны быть унифицированные правила для всех турниров во всех странах мира?

- Безусловно, правила должны едины. Но у нас достаточно опытных арбитров, которые судят на международном уровне и могут быть носителями европейской манеры судейства. Что меня в этой связи действительно печалит, так это тот факт, что мы потеряли одно место в ФИФА и теперь можем заявлять меньше судей на международный уровень, чем раньше. Это плохая тенденция.

- Почему это произошло?

- В ФИФА свои критерии оценки. Они отслеживают работу арбитров, оценивают уровень судейства в целом – все в комплексе. Может, качество арбитров их не устроило, а может, количество классных судей. Причины могут быть разные, их много. Надо быть в теме.

«БЕЗ ОШИБОК НИКТО НЕ ОБОШЕЛСЯ»

- Список российских арбитров в ФИФА на 2019 год выглядит следующим образом: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Владимир Москалев и Михаил Вилков. Это все российские арбитры, готовые судить на международном уровне?

- На мой взгляд, это оптимальный состав, но все равно жаль, что мы потеряли возможность заявить еще одного судью.

- Кого?

- Надо посмотреть, кто судил в этом году больше матчей. Тут же логика простая: хорошо судишь – получаешь назначения, плохо судишь – назначений почти не получаешь. (Представленные выше арбитры по количеству проведенных игр опережают большинство своих коллег по цеху, а больше всех среди тех, кто не попал в заветный список ФИФА, в осенней части сезона провел Роман Галимов, 9 матчей – прим. ред.)

- От работы арбитров в РПЛ зависят их назначения в еврокубках?

- У нас есть троица арбитров, которая имеет в ФИФА категорию элитной и постоянно ездит на сборы: Карасев, Еськов и Безбородов. Они получают хорошие назначения и работают на матчах в футбольных странах с участием серьезных команд. Остальные ездят по другим странам, судят в турнирах попроще.

- Кто из арбитров осенью проявил себя с наилучшей стороны?

- Я смотрел достаточно много матчей, и у меня сложилось впечатление, что без отрицательных оценок не обошелся никто. Те, кто были лидерами, ими и остались, в этом плане ничего не изменилось.

Другое дело, что пора увеличивать уровень конкуренции, как делали это в прошлом Николай Левников и Сергей Хусаинов. Надо подключать более молодых ребят и подводить их к РПЛ, чтобы они могли создать здоровую – подчеркну это слово – конкуренцию. Левников в свое время сразу восемь человек так ввел, и мы через год уже составляли конкуренцию нашим топовым в те времена арбитрам.

Да, это риски, но от этого не уйти. Надо провести кропотливую работу в низших лигах, усилить работу программы «Таланты и наставники», которая сейчас, к сожалению, забуксовала. Российское судейство – это ведь не только премьер-лига, там ведь огромное количество ребят, которым можно доверять более серьезные игры. Таланты есть, у нас талантливая страна.

- Наши лучшие арбитры – Карасев, Еськов и Безбородов?

- Да. Еще в прошлом году к ним можно было добавить Лапочкина, но в этом сезоне у него как-то не пошло. Было много ошибок. Впрочем, не только у него. Как я уже говорил, ошибок никто не избежал, поэтому сейчас никого конкретно выделять не стал бы. До конца сезона у них есть время. Зимой они отдохнут, подготовятся, переосмыслят свою работу, сделают выводы, услышат новые установки и рекомендации и постараются хорошо отработать 2019 год.

- Весной в РПЛ решающая часть сезона, когда раздаются путевки в еврокубки и ФНЛ. Накал борьбы будет запредельным. Возможно ли в такой ситуации отсудить без ошибок?

- Конечно, нет. Ошибки были, есть и будут. Другое дело, что, может, подключится VAR, который планируют протестировать в матчах на Кубок России. Надо понять, как это будет.

Мне бы очень хотелось, чтобы ошибок было меньше, особенно в простых моментах, потому что зачастую мне очень сложно объяснить природу такой ошибки.

«К КРИТИКЕ НАДО ОТНОСИТЬСЯ ОСТОРОЖНО»

- Как относитесь к запрету на критику работы арбитров?

- Критика критике рознь. Бывает критика объективная, а бывает (и нередко) абсолютно некомпетентная. Зависит от того, от кого она исходит. Если от участника матча по горячим следам, это одна история. Все-таки надо очень осторожно относиться к своим словам и думать, что говоришь. Другое дело, что существуют моменты, когда судья очевидно прав или неправ. Об этом обязательно надо говорить. В какой форме? У каждого свой стиль руководства.

- Могут ли обсуждать судейство не только лица, уполномоченные департаментом судейства и инспектирования, но и другие участники футбольного процесса?

- Конечно, но надо делать это спокойно и компетентно. И прежде, чем публично выражать свое мнение, стоит иногда посоветоваться со знающими людьми, со старшими товарищами. Потому что бывают моменты, по которым нельзя принимать решение единолично, только коллегиально. Это мое убеждение.

Раньше была передача «Свисток», ее закрыли. Считаю, это неправильно. С другой стороны, есть опыт ЧМ-2018, где судьи были ограждены от критики. Но это позиция ФИФА, она всегда была такой. Хотя на ЧМ тоже допускались ошибки.

- Весной в России в некоторых матчах появится VAR. Какова ваша позиция по данному нововведению?

- Моя позиция со временем изменилась. Лет пять назад, когда только разговор об этом только начался, я говорил о том, что в VAR больше минусов, чем плюсов. Но с развитием технологий возможности системы расширились, и становится понятно, что в будущем она будет использоваться. Хотя скажу вам, что и ее еще нужно дорабатывать.

Есть и другие нюансы. Например, был разговор о том, что ФИФА хочет, чтобы за пультом сидел действующий арбитр. А у нас даже не наберется столько действующих арбитров.