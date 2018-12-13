Судьи лишили «Краснодар» титула зимнего чемпиона. Справедливая таблица РПЛ

Справедливая таблица РПЛ с учетом результативных судейских ляпов, повлиявших на исходы матчей.
Мы собрали все обнаруженные нами результативные ошибки арбитров в ходе осенней части РПЛ и разделили на те, которые повлияли на исход матча, и те, которые не отразились на ходе встречи, и составили свою версию справедливой таблицы чемпионата страны.
Матч
Результат
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Результативная ошибка арбитра
Спартак – Динамо
2:1
3:1
В компенсированное время не засчитан гол Промеса.
ЦСКА – Локомотив
0:1
0:2
Не назначен пенальти за фол Бийола на Эдере.
Спартак – Локомотив
2:1
2:1
Ошибочно назначен пенальти за «игру рукой» Рассказова. Смолов 11-метровый не реализовал.
Урал – Уфа
1:1
1:1
При счете 1:1 на 86-й минуте Еськов ошибочно показал вторую желтую карточку Фидлеру.
Ростов – ЦСКА
0:0
0:0
Ошибочно назначенный пенальти за фол Вилюша на Сигурдссоне, произошедший за пределами штрафной. Влашич 11-метровый не реализовал.
Матч
Результат
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Результативная ошибка арбитра
Уфа – Локомотив
0:0
0:1
Не зачитан гол Эдера.
Спартак – Крылья Советов
3:1
0:2
При счете 0:1 не назначен пенальти за игру рукой в штрафной Зе Луиша. С 0:2 красно-белым отыграться было бы значительно тяжелее.
Спартак – Арсенал
2:3
2:0*
На 3-й минуте не назначен пенальти и не удален Костадинов за фол на Боккетти. В большинстве у «Спартака» было бы куда больше шансов одержать победу.
Локомотив – Ахмат
2:0
1:1
При счете 1:1 не назначен пенальти за игру рукой в штрафной Идову.
Зенит – Спартак
0:0
0:1
Не назначен пенальти за фол Ивановича на Роше.
Краснодар – Спартак
0:1
1:1
Не назначен пенальти за фол Промеса на Ари.
ЦСКА – Спартак
1:1
1:2
При счете 0:1 не назначен пенальти за фол Бекао на Адриано.
Краснодар – Ростов
2:2
3:2
При счете 1:1 не назначен пенальти за игру рукой Ингасона в собственной штрафной.
Енисей – Спартак
2:3
2:2
При счете 1:1 ошибочно назначен пенальти за игру рукой Дугалича после удара Фернандо со штрафного.
Локомотив – Арсенал
3:1
1:1
При счете 1:1 ошибочно засчитан гол Антона Миранчука. Ассистировавший ему Крыховяк за мгновение до передачи по-хоккейному вытолкнул руками Лесового в сторону «борта»
Урал – Арсенал
2:1
1:1
При счете 1:0 Эль Кабир в контратаке получил мяч, совершил рывок и передачей на дальнюю штангу вывел на удар Панюкова, забивавшего уже в пустые ворота, но в самой первой фазе атаки забрался во вне игры.
Енисей – ЦСКА
1:1
2:0
При счете 1:0 ошибочно назначен пенальти в результате фола Бодула на Фернандесе, состоявшемся на линии штрафной.
Енисей – Крылья Советов
1:0
0:1
Не назначен пенальти за игру рукой Ятченко в своей штрафной.
Рубин – ЦСКА
1:1
1:2
Не назначен пенальти за фол Устинова на Фернандесе.
Арсенал – Ростов
0:1
0:0
Ошибочно назначен пенальти за фол на Ионове. Мгновением раньше мяч партнеру из положения «вне игры» скинул Сигурдссон.
* – результат встречи определить невозможно в силу раннего удаления у гостей, но очевидно, что вероятность победы команды, оставшейся в большинстве на 3-й минуте (да еще плюс пенальти), была бы намного выше. Условный результат для таблицы ниже – 2:0.
Команда
И
В
Н
П
Мячи
Очки
1 (+1). Краснодар
17
11
3
3
33-13
36 (+3)
2 (-1). Зенит
17
11
0
6
27-18
33 (-1)
3 (=). ЦСКА
17
9
3
5
23-10
30 (=)
4 (=). Спартак М
17
8
4
5
20-16
28 (=)
5 (=). Локомотив М
17
7
5
5
21-18
26 (-2)
6 (+2). Ахмат
17
6
6
5
16-16
24 (+1)
7 (-1). Рубин
17
5
9
3
17-15
24 (-1)
8 (+5). Крылья Советов
16
7
2
7
12-18
23 (+6)
9 (+1). Оренбург
16
6
4
6
17-15
22 (=)
10 (-3). Ростов
17
5
6
6
13-12
21 (-3)
11 (+1). Динамо М
17
4
8
5
16-13
20 (=)
12 (-1). Арсенал
17
4
8
5
20-21
20 (=)
13 (-4). Урал
17
5
5
7
17-28
20 (-2)
14 (=). Уфа
17
3
6
8
12-19
15 (-1)
15 (=). Анжи
17
4
3
10
9-25
15 (=)
16 (=). Енисей
17
2
4
11
11-26
10 (=)
Как мы считали. Мы учитывали ошибочно назначенные/неназначенные пенальти, неверно отмененные голы, несправедливо удаленных футболистов, если их присутствие могло помочь команде удержать тот счет, который был к моменту удаления.
– Как видно из приведенной выше таблицы, зимним чемпионом с учетом ошибок арбитров должен был стать «Краснодар», но вместо трех очков преимущества над конкурентом получил к решающей весенней стадии отставание в одно очко.
– А вот на турнирных перспективах «Спартака», в матчах которого обнаружено наибольшее количество судейских ляпов, ошибки арбитров не сказались никоим образом. Что в реальной, что в нашей «справедливой» таблице РПЛ он с 28 очками располагается четвертым, между ЦСКА и «Локомотивом».
– Больше всех от рук судей пострадали «Крылья Советов», не досчитавшиеся целых шести очков. В результате вместо комфортной позиции в середине турнирной таблицы самарцы оказались в подвале РПЛ. Больше других арбитры «помогли» «Ростову» (накинув лишние три очка) и «Уралу» (два очка и четыре строчки выше «правильной»).