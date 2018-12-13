Судьи лишили «Краснодар» титула зимнего чемпиона. Справедливая таблица РПЛ - Советский спорт
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Футбол13 декабря 2018 11:00Источник: «Советский спорт»Автор: Зибрак Артем

Судьи лишили «Краснодар» титула зимнего чемпиона. Справедливая таблица РПЛ

Справедливая таблица РПЛ с учетом результативных судейских ляпов, повлиявших на исходы матчей.

Мы собрали все обнаруженные нами результативные ошибки арбитров в ходе осенней части РПЛ и разделили на те, которые повлияли на исход матча, и те, которые не отразились на ходе встречи, и составили свою версию справедливой таблицы чемпионата страны.

Результативные ошибки, не повлиявшие на исход встречи

Матч

Результат

Наша версия

Результативная ошибка арбитра

Спартак – Динамо

2:1

3:1

В компенсированное время не засчитан гол Промеса.

ЦСКА – Локомотив

0:1

0:2

Не назначен пенальти за фол Бийола на Эдере.

Спартак – Локомотив

2:1

2:1

Ошибочно назначен пенальти за «игру рукой» Рассказова. Смолов 11-метровый не реализовал.

Урал – Уфа

1:1

1:1

При счете 1:1 на 86-й минуте Еськов ошибочно показал вторую желтую карточку Фидлеру.

Ростов – ЦСКА

0:0

0:0

Ошибочно назначенный пенальти за фол Вилюша на Сигурдссоне, произошедший за пределами штрафной. Влашич 11-метровый не реализовал.

Результативные ошибки, повлиявшие на исход встречи

Матч

Результат

Наша версия

Результативная ошибка арбитра

Уфа – Локомотив

0:0

0:1

Не зачитан гол Эдера.

Спартак – Крылья Советов

3:1

0:2

При счете 0:1 не назначен пенальти за игру рукой в штрафной Зе Луиша. С 0:2 красно-белым отыграться было бы значительно тяжелее.

Спартак – Арсенал

2:3

2:0*

На 3-й минуте не назначен пенальти и не удален Костадинов за фол на Боккетти. В большинстве у «Спартака» было бы куда больше шансов одержать победу.

Локомотив – Ахмат

2:0

1:1

При счете 1:1 не назначен пенальти за игру рукой в штрафной Идову.

Зенит – Спартак

0:0

0:1

Не назначен пенальти за фол Ивановича на Роше.

Краснодар – Спартак

0:1

1:1

Не назначен пенальти за фол Промеса на Ари.

ЦСКА – Спартак

1:1

1:2

При счете 0:1 не назначен пенальти за фол Бекао на Адриано.

Краснодар – Ростов

2:2

3:2

При счете 1:1 не назначен пенальти за игру рукой Ингасона в собственной штрафной.

Енисей – Спартак

2:3

2:2

При счете 1:1 ошибочно назначен пенальти за игру рукой Дугалича после удара Фернандо со штрафного.

Локомотив – Арсенал

3:1

1:1

При счете 1:1 ошибочно засчитан гол Антона Миранчука. Ассистировавший ему Крыховяк за мгновение до передачи по-хоккейному вытолкнул руками Лесового в сторону «борта»

Урал – Арсенал

2:1

1:1

При счете 1:0 Эль Кабир в контратаке получил мяч, совершил рывок и передачей на дальнюю штангу вывел на удар Панюкова, забивавшего уже в пустые ворота, но в самой первой фазе атаки забрался во вне игры.

Енисей – ЦСКА

1:1

2:0

При счете 1:0 ошибочно назначен пенальти в результате фола Бодула на Фернандесе, состоявшемся на линии штрафной.

Енисей – Крылья Советов

1:0

0:1

Не назначен пенальти за игру рукой Ятченко в своей штрафной.

Рубин – ЦСКА

1:1

1:2

Не назначен пенальти за фол Устинова на Фернандесе.

Арсенал – Ростов

0:1

0:0

Ошибочно назначен пенальти за фол на Ионове. Мгновением раньше мяч партнеру из положения «вне игры» скинул Сигурдссон.

* – результат встречи определить невозможно в силу раннего удаления у гостей, но очевидно, что вероятность победы команды, оставшейся в большинстве на 3-й минуте (да еще плюс пенальти), была бы намного выше. Условный результат для таблицы ниже – 2:0.

Справедливая таблица РПЛ

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1 (+1). Краснодар

17

11

3

3

33-13

36 (+3)

2 (-1). Зенит

17

11

0

6

27-18

33 (-1)

3 (=). ЦСКА

17

9

3

5

23-10

30 (=)

4 (=). Спартак М

17

8

4

5

20-16

28 (=)

5 (=). Локомотив М

17

7

5

5

21-18

26 (-2)

6 (+2). Ахмат

17

6

6

5

16-16

24 (+1)

7 (-1). Рубин

17

5

9

3

17-15

24 (-1)

8 (+5). Крылья Советов

16

7

2

7

12-18

23 (+6)

9 (+1). Оренбург

16

6

4

6

17-15

22 (=)

10 (-3). Ростов

17

5

6

6

13-12

21 (-3)

11 (+1). Динамо М

17

4

8

5

16-13

20 (=)

12 (-1). Арсенал

17

4

8

5

20-21

20 (=)

13 (-4). Урал

17

5

5

7

17-28

20 (-2)

14 (=). Уфа

17

3

6

8

12-19

15 (-1)

15 (=). Анжи

17

4

3

10

9-25

15 (=)

16 (=). Енисей

17

2

4

11

11-26

10 (=)

Как мы считали. Мы учитывали ошибочно назначенные/неназначенные пенальти, неверно отмененные голы, несправедливо удаленных футболистов, если их присутствие могло помочь команде удержать тот счет, который был к моменту удаления.

– Как видно из приведенной выше таблицы, зимним чемпионом с учетом ошибок арбитров должен был стать «Краснодар», но вместо трех очков преимущества над конкурентом получил к решающей весенней стадии отставание в одно очко.

– А вот на турнирных перспективах «Спартака», в матчах которого обнаружено наибольшее количество судейских ляпов, ошибки арбитров не сказались никоим образом. Что в реальной, что в нашей «справедливой» таблице РПЛ он с 28 очками располагается четвертым, между ЦСКА и «Локомотивом».

– Больше всех от рук судей пострадали «Крылья Советов», не досчитавшиеся целых шести очков. В результате вместо комфортной позиции в середине турнирной таблицы самарцы оказались в подвале РПЛ. Больше других арбитры «помогли» «Ростову» (накинув лишние три очка) и «Уралу» (два очка и четыре строчки выше «правильной»).

#Футбол-Россия#рпл
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