Судьи лишили «Краснодар» титула зимнего чемпиона. Справедливая таблица РПЛ

Футбол 13 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Справедливая таблица РПЛ с учетом результативных судейских ляпов, повлиявших на исходы матчей.

Мы собрали все обнаруженные нами результативные ошибки арбитров в ходе осенней части РПЛ и разделили на те, которые повлияли на исход матча, и те, которые не отразились на ходе встречи, и составили свою версию справедливой таблицы чемпионата страны.

Результативные ошибки, не повлиявшие на исход встречи

Матч Результат Наша версия Результативная ошибка арбитра Спартак – Динамо 2:1 3:1 В компенсированное время не засчитан гол Промеса. ЦСКА – Локомотив 0:1 0:2 Не назначен пенальти за фол Бийола на Эдере. Спартак – Локомотив 2:1 2:1 Ошибочно назначен пенальти за «игру рукой» Рассказова. Смолов 11-метровый не реализовал. Урал – Уфа 1:1 1:1 При счете 1:1 на 86-й минуте Еськов ошибочно показал вторую желтую карточку Фидлеру. Ростов – ЦСКА 0:0 0:0 Ошибочно назначенный пенальти за фол Вилюша на Сигурдссоне, произошедший за пределами штрафной. Влашич 11-метровый не реализовал.

Результативные ошибки, повлиявшие на исход встречи

Матч Результат Наша версия Результативная ошибка арбитра Уфа – Локомотив 0:0 0:1 Не зачитан гол Эдера. Спартак – Крылья Советов 3:1 0:2 При счете 0:1 не назначен пенальти за игру рукой в штрафной Зе Луиша. С 0:2 красно-белым отыграться было бы значительно тяжелее. Спартак – Арсенал 2:3 2:0* На 3-й минуте не назначен пенальти и не удален Костадинов за фол на Боккетти. В большинстве у «Спартака» было бы куда больше шансов одержать победу. Локомотив – Ахмат 2:0 1:1 При счете 1:1 не назначен пенальти за игру рукой в штрафной Идову. Зенит – Спартак 0:0 0:1 Не назначен пенальти за фол Ивановича на Роше. Краснодар – Спартак 0:1 1:1 Не назначен пенальти за фол Промеса на Ари. ЦСКА – Спартак 1:1 1:2 При счете 0:1 не назначен пенальти за фол Бекао на Адриано. Краснодар – Ростов 2:2 3:2 При счете 1:1 не назначен пенальти за игру рукой Ингасона в собственной штрафной. Енисей – Спартак 2:3 2:2 При счете 1:1 ошибочно назначен пенальти за игру рукой Дугалича после удара Фернандо со штрафного. Локомотив – Арсенал 3:1 1:1 При счете 1:1 ошибочно засчитан гол Антона Миранчука. Ассистировавший ему Крыховяк за мгновение до передачи по-хоккейному вытолкнул руками Лесового в сторону «борта» Урал – Арсенал 2:1 1:1 При счете 1:0 Эль Кабир в контратаке получил мяч, совершил рывок и передачей на дальнюю штангу вывел на удар Панюкова, забивавшего уже в пустые ворота, но в самой первой фазе атаки забрался во вне игры. Енисей – ЦСКА 1:1 2:0 При счете 1:0 ошибочно назначен пенальти в результате фола Бодула на Фернандесе, состоявшемся на линии штрафной. Енисей – Крылья Советов 1:0 0:1 Не назначен пенальти за игру рукой Ятченко в своей штрафной. Рубин – ЦСКА 1:1 1:2 Не назначен пенальти за фол Устинова на Фернандесе. Арсенал – Ростов 0:1 0:0 Ошибочно назначен пенальти за фол на Ионове. Мгновением раньше мяч партнеру из положения «вне игры» скинул Сигурдссон.

* – результат встречи определить невозможно в силу раннего удаления у гостей, но очевидно, что вероятность победы команды, оставшейся в большинстве на 3-й минуте (да еще плюс пенальти), была бы намного выше. Условный результат для таблицы ниже – 2:0.

Справедливая таблица РПЛ

Команда И В Н П Мячи Очки 1 (+1). Краснодар 17 11 3 3 33-13 36 (+3) 2 (-1). Зенит 17 11 0 6 27-18 33 (-1) 3 (=). ЦСКА 17 9 3 5 23-10 30 (=) 4 (=). Спартак М 17 8 4 5 20-16 28 (=) 5 (=). Локомотив М 17 7 5 5 21-18 26 (-2) 6 (+2). Ахмат 17 6 6 5 16-16 24 (+1) 7 (-1). Рубин 17 5 9 3 17-15 24 (-1) 8 (+5). Крылья Советов 16 7 2 7 12-18 23 (+6) 9 (+1). Оренбург 16 6 4 6 17-15 22 (=) 10 (-3). Ростов 17 5 6 6 13-12 21 (-3) 11 (+1). Динамо М 17 4 8 5 16-13 20 (=) 12 (-1). Арсенал 17 4 8 5 20-21 20 (=) 13 (-4). Урал 17 5 5 7 17-28 20 (-2) 14 (=). Уфа 17 3 6 8 12-19 15 (-1) 15 (=). Анжи 17 4 3 10 9-25 15 (=) 16 (=). Енисей 17 2 4 11 11-26 10 (=)

Как мы считали. Мы учитывали ошибочно назначенные/неназначенные пенальти, неверно отмененные голы, несправедливо удаленных футболистов, если их присутствие могло помочь команде удержать тот счет, который был к моменту удаления.

– Как видно из приведенной выше таблицы, зимним чемпионом с учетом ошибок арбитров должен был стать «Краснодар», но вместо трех очков преимущества над конкурентом получил к решающей весенней стадии отставание в одно очко.

– А вот на турнирных перспективах «Спартака», в матчах которого обнаружено наибольшее количество судейских ляпов, ошибки арбитров не сказались никоим образом. Что в реальной, что в нашей «справедливой» таблице РПЛ он с 28 очками располагается четвертым, между ЦСКА и «Локомотивом».

– Больше всех от рук судей пострадали «Крылья Советов», не досчитавшиеся целых шести очков. В результате вместо комфортной позиции в середине турнирной таблицы самарцы оказались в подвале РПЛ. Больше других арбитры «помогли» «Ростову» (накинув лишние три очка) и «Уралу» (два очка и четыре строчки выше «правильной»).