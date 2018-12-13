Деревенские были сильнее городских только 15 минут. «Манчестер Сити» переиграл «Хоффенхайм»

Футбол 13 декабря 2018 01:20 Автор: Зетилов Игорь

«Манчестер Сити» переиграл «Хоффенхайм» 2:1 и стал победителем группы F Лиги чемпионов. После ничьей в Киеве («Шахтер» - «Лион» - 1:1) определился второй клуб, который вышел в плей-офф. Это - «Лион». «Шахтер» сыграет весной в Лиге Европы.

МИЛЛИАРД С ХВОСТИКОМ

Википедия про «Хоффенхайм» пишет: «Немецкий футбольный клуб, представляющий бывшую деревню Хоффенхайм (население 3000 человек), котоая ныне является районом города Зинсхайм (35,5 тысяч человек) из земли Баден-Вюртемберг.

Клуб основан в позапрошлом веке (1899 год), но до Бундеслиги добрался лишь к сезону-2008/09. Еще девять лет ушло на то, чтобы «Хоффенхайм» добрался до еврокубков. В прошлом сезоне немцы играли в группе С Лиги Европы и заняли четвертое место, пропустив вперед португальскую «Брагу», болгарский «Лудогорец» и турецкий «Истамбул».

А в чемпионате Германии «деревенские» заняли третье место после «Баварии» и «Шальке 04», завоевали заслуженную бронзу и получили право играть сразу в групповом этапе Лиги чемпионов. Позади остались и «Боруссия», и «Байер», и еще 13 команд, большинство из которых представляют крупнейшие и богатейшие немецкие города и земли.

Про «МанСити» можно сказать одно. Стоимость игроков клуба – 1 миллиард и еще 90 миллионов евро. Это дешевле футболистов «Барселоны» (1,23 миллиарда), но дороже «Реала» 1,03 миллиарда) и гораздо дороже ПСЖ с его «жалкими» 867 миллиона евро. У французов почти половину от этой суммы (402 млн.) стоит дуэт Неймар-Мбаппе.

Этот «миллиард с хвостиком» в стартовой игре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 уступил французскому «Лиону» 1:2. На своем поле! Всем участникам группы F сразу стало не по себе – злые миллиардеры начали обыгрывать почти всех налево и направо. В Зинсхайме, к примеру, победили 2:1.

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Хозяева попытались взять мяч под контроль с первых же секунд, но натолкнулись на жесткое сопротивление соперника. Ведь немцам нужна была только победа. Лишь она вкупе с поражением «Шахтера» от «Лиона» выводила гостей в Лигу Европы.

К 16-й минуте «Хоффенхайм» создал три супермомента и заработал пенальти! Андрей Крамарич не промахнулся и гости повели – 0:1. Это его пятый гол в текущей Лиге чемпионов. К слову, именно Крамарич сравнял счет в памятном для нас четвертьфинале ЧМ-2018.

И тут «Сити» вспомнил, кто явный фаворит этого матча. А также то, что для завоевания первого места в группе ему нужна, как минимум, ничья. Пресс английского суперклуба сжимался все сильнее. К 45-й минуте мяч попадал и у штангу, и в перекладину ворот «Хоффенхайма», а однажды чудо-спасение устроил вратарь гостей Оливер Бауман. Но до перерыва красивый для немцев счет не дожил. Игрок сборной Германии Лерой Сане уложил со штрафного мяч впритирку со штангой – 1:1.

Во втором тайме англичане безраздельно владели преимуществом и могли забить не однажды. В одном из моментов три игрока «Сити» вышли против одного защитника и вратаря. Тогда гостям повезло. А вот на 61-й минуте Стерлинг и Сане завершили быструю атаку точным ударом последнего - 2:1.

СТАТИСТИКА

Манчестер Сити (Германия) – Хоффенхайм (Германия) - 2:1 (1:1).

Голы: КРАМАРИЧ, 16 – с пенальти – 0:1. САНЕ, 45+1 – 1:1. САНЕ, 61 – 2:1.