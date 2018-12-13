Рамина Зобнина: Когда в игре с Хорватией начали бить пенальти, выключила телевизор и спряталась - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 17:00Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Рамина Зобнина: Когда в игре с Хорватией начали бить пенальти, выключила телевизор и спряталась

    Роман Зобнин и его жена Рамина – очень красивая пара. На церемонии «Джентльмен года» Роман надел смокинг, а его вторая половинка была в ослепительном платье. После вручения всех призов и фотосессий Рамина ответила на вопросы корреспондента «Советского спорта», предварительно спросив разрешение у мужа.

    «ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЙ РОМА МОЛЧИТ»

    – Рамина, у вас великолепное платье. Как долго вы готовились к церемонии вручения премии «Джентльмен года»?
    – Пару дней. Хотелось бы, конечно, поготовиться побольше, но времени просто нет. Это – приятные хлопоты.

    – Что раньше вы слышали про такую номинацию?
    – Знала, что ее вручают ежегодно перед новогодними праздниками и что в 2017-м ее получил Артем Ребров. Еще знаю, что Роман стал восьмым спартаковцем-джентльменом года.

    – Трудно быть женой футболиста?
    – Очень. И даже не знаю, как это правильно объяснить.

    – Какой Рома после побед «Спартака» или сборной и после поражений?
    – Это – два разных человека. Когда команда победила, он уставший, но веселый. Но в случае поражения вообще не разговаривает. И уставший, и грустный. Одним словом, никакой.

    – Как долго длится такое состояние?
    – Утром более-менее все налаживается, возвращается настроение. Но все равно не такой, как обычно.

    – Почти всю зиму игроки находятся на сборах. Как вы переносите длительные разлуки?
    – Стараюсь отвлекаться на домашние дела, ребенка.

    – Помощницы есть по дому?
    – Только помогают с уборкой. С остальным сама справляюсь.

    – Жены футболистов очень любят выкладывать свои фотографии в соцсети и соревнуются, у кого больше подписчиков.
    – У меня такого пунктика нет. Есть понравившаяся фотка, выкладываю. И то, когда только есть время.

    – За количеством лайков следите?
    – Мне это без разницы. Правда. Иногда отвечаю, если вопросы адекватные и, опять же, если есть время. Но его часто просто нет.

    – Кто задает вопросы?
    – Болельщики. Особенно после игр «Спартака» и сборной России. Все стараются выплюнуть эмоции, поделиться настроением.

    «ЖЕНЫ ФУТБОЛИСТОВ СМОТРЕЛИ МАТЧИ НА ПРОСТОЙ ТРИБУНЕ»

    – Где вы смотрели матчи чемпионата мира?
    – В Москве (Россия – Саудовская Аравия – 5:0, Россия – Испания – 1:1 и 4:3 по пенальти) и Самаре (Россия – Уругвай – 0:3) – на стадионе. А вот в Санкт-Петербург и Сочи выбраться не удалось.

    – Для жен футболистов была предусмотрена специальная ложа?
    – Нет-нет, мы сидели вместе с другими болельщиками на трибуне.

    – Болеете эмоционально?
    – Конечно. Кричу, прыгаю.

    – Атрибуты настоящих фанатов у вас были?
    – Да, флаг на щеке, майка с фамилией Зобнин.

    – Узнавали простые болельщики?
    – Если была в роминой майке, да.

    – Что говорили?
    – Просто желали удачи.

    – Где смотрели четвертьфинал Россия – Хорватия?
    – Дома по телевизору.

    – Что делали во время серии послематчевых пенальти?
    – Отворачивалась, не могла смотреть. Даже выключила телевизор и спряталась.

    – Когда поняли, что Россия проиграла?
    – Сразу после матча интернет наполнился новостями.

    – Слезы полились рекой?
    – Скорее, наступило внутреннее опустошение. И настроение, конечно, испортилось.

    – Через пару дней муж вернулся домой. Стол накрыли?
    – Нет, просто обрадовались друг другу. Праздник устраивать не стала, ведь Рома, естественно, был очень расстроен тем, что Россия не смогла выйти в полуфинал. А ведь он был так близко!

    БУДЕТ ЛИ РОБЕРТ ФУТБОЛИСТОМ, КАК ПАПА?

    – На спартаковские игры ходите?
    – Стараюсь не пропускать.

    – А когда холод, снег или дождь?
    – В такую погоду «Спартак» только последние встречи играл. Но Рома пропускал их из-за травмы.

    – На стадион приезжаете с сыном Робертом?
    – Пока без него. Он не любит сидеть на месте.

    – Будет футболистом?
    – Он у нас – разносторонняя личность. И поет, и танцует, и рисует, и ножницами пытается вырезать. Еще любит гимнастические трюки.

    – А мяч-то футбольные в доме есть?
    – Да.

    – Настоящий, большой и твердый?
    – Нет. Маленький и мягкий. У Роберта ножка маленькая. Может ему просто больно было бы бить.

    – А футбольные ворота?
    – Одни и тоже маленькие.

    – Кто выступает в роли вратаря?
    – По очереди, но, в основном, папа. Роберт у нас такой непостоянный. Постоит пару минут и папу просит сменить его.

    #зобнин роман#фк спартак#Футбол-Россия#рпл#сборная россии по футболу#Джентльмен года#зобнина рамина
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