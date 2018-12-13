Рамина Зобнина: Когда в игре с Хорватией начали бить пенальти, выключила телевизор и спряталась

Футбол 13 декабря 2018 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Роман Зобнин и его жена Рамина – очень красивая пара. На церемонии «Джентльмен года» Роман надел смокинг, а его вторая половинка была в ослепительном платье. После вручения всех призов и фотосессий Рамина ответила на вопросы корреспондента «Советского спорта», предварительно спросив разрешение у мужа.

«ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЙ РОМА МОЛЧИТ»

– Рамина, у вас великолепное платье. Как долго вы готовились к церемонии вручения премии «Джентльмен года»?

– Пару дней. Хотелось бы, конечно, поготовиться побольше, но времени просто нет. Это – приятные хлопоты.

– Что раньше вы слышали про такую номинацию?

– Знала, что ее вручают ежегодно перед новогодними праздниками и что в 2017-м ее получил Артем Ребров. Еще знаю, что Роман стал восьмым спартаковцем-джентльменом года.

– Трудно быть женой футболиста?

– Очень. И даже не знаю, как это правильно объяснить.

– Какой Рома после побед «Спартака» или сборной и после поражений?

– Это – два разных человека. Когда команда победила, он уставший, но веселый. Но в случае поражения вообще не разговаривает. И уставший, и грустный. Одним словом, никакой.

– Как долго длится такое состояние?

– Утром более-менее все налаживается, возвращается настроение. Но все равно не такой, как обычно.

– Почти всю зиму игроки находятся на сборах. Как вы переносите длительные разлуки?

– Стараюсь отвлекаться на домашние дела, ребенка.

– Помощницы есть по дому?

– Только помогают с уборкой. С остальным сама справляюсь.

– Жены футболистов очень любят выкладывать свои фотографии в соцсети и соревнуются, у кого больше подписчиков.

– У меня такого пунктика нет. Есть понравившаяся фотка, выкладываю. И то, когда только есть время.

– За количеством лайков следите?

– Мне это без разницы. Правда. Иногда отвечаю, если вопросы адекватные и, опять же, если есть время. Но его часто просто нет.

– Кто задает вопросы?

– Болельщики. Особенно после игр «Спартака» и сборной России. Все стараются выплюнуть эмоции, поделиться настроением.

«ЖЕНЫ ФУТБОЛИСТОВ СМОТРЕЛИ МАТЧИ НА ПРОСТОЙ ТРИБУНЕ»

– Где вы смотрели матчи чемпионата мира?

– В Москве (Россия – Саудовская Аравия – 5:0, Россия – Испания – 1:1 и 4:3 по пенальти) и Самаре (Россия – Уругвай – 0:3) – на стадионе. А вот в Санкт-Петербург и Сочи выбраться не удалось.

– Для жен футболистов была предусмотрена специальная ложа?

– Нет-нет, мы сидели вместе с другими болельщиками на трибуне.

– Болеете эмоционально?

– Конечно. Кричу, прыгаю.

– Атрибуты настоящих фанатов у вас были?

– Да, флаг на щеке, майка с фамилией Зобнин.

– Узнавали простые болельщики?

– Если была в роминой майке, да.

– Что говорили?

– Просто желали удачи.

– Где смотрели четвертьфинал Россия – Хорватия?

– Дома по телевизору.

– Что делали во время серии послематчевых пенальти?

– Отворачивалась, не могла смотреть. Даже выключила телевизор и спряталась.

– Когда поняли, что Россия проиграла?

– Сразу после матча интернет наполнился новостями.

– Слезы полились рекой?

– Скорее, наступило внутреннее опустошение. И настроение, конечно, испортилось.

– Через пару дней муж вернулся домой. Стол накрыли?

– Нет, просто обрадовались друг другу. Праздник устраивать не стала, ведь Рома, естественно, был очень расстроен тем, что Россия не смогла выйти в полуфинал. А ведь он был так близко!

БУДЕТ ЛИ РОБЕРТ ФУТБОЛИСТОМ, КАК ПАПА?

– На спартаковские игры ходите?

– Стараюсь не пропускать.

– А когда холод, снег или дождь?

– В такую погоду «Спартак» только последние встречи играл. Но Рома пропускал их из-за травмы.

– На стадион приезжаете с сыном Робертом?

– Пока без него. Он не любит сидеть на месте.

– Будет футболистом?

– Он у нас – разносторонняя личность. И поет, и танцует, и рисует, и ножницами пытается вырезать. Еще любит гимнастические трюки.

– А мяч-то футбольные в доме есть?

– Да.

– Настоящий, большой и твердый?

– Нет. Маленький и мягкий. У Роберта ножка маленькая. Может ему просто больно было бы бить.

– А футбольные ворота?

– Одни и тоже маленькие.

– Кто выступает в роли вратаря?

– По очереди, но, в основном, папа. Роберт у нас такой непостоянный. Постоит пару минут и папу просит сменить его.