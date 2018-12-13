Рамина Зобнина: Когда в игре с Хорватией начали бить пенальти, выключила телевизор и спряталась

Роман Зобнин и его жена Рамина – очень красивая пара. На церемонии «Джентльмен года» Роман надел смокинг, а его вторая половинка была в ослепительном платье. После вручения всех призов и фотосессий Рамина ответила на вопросы корреспондента «Советского спорта», предварительно спросив разрешение у мужа.
– Рамина, у вас великолепное платье. Как долго вы готовились к церемонии вручения премии «Джентльмен года»?
– Пару дней. Хотелось бы, конечно, поготовиться побольше, но времени просто нет. Это – приятные хлопоты.
– Что раньше вы слышали про такую номинацию?
– Знала, что ее вручают ежегодно перед новогодними праздниками и что в 2017-м ее получил Артем Ребров. Еще знаю, что Роман стал восьмым спартаковцем-джентльменом года.
– Трудно быть женой футболиста?
– Очень. И даже не знаю, как это правильно объяснить.
– Какой Рома после побед «Спартака» или сборной и после поражений?
– Это – два разных человека. Когда команда победила, он уставший, но веселый. Но в случае поражения вообще не разговаривает. И уставший, и грустный. Одним словом, никакой.
– Как долго длится такое состояние?
– Утром более-менее все налаживается, возвращается настроение. Но все равно не такой, как обычно.
– Почти всю зиму игроки находятся на сборах. Как вы переносите длительные разлуки?
– Стараюсь отвлекаться на домашние дела, ребенка.
– Помощницы есть по дому?
– Только помогают с уборкой. С остальным сама справляюсь.
– Жены футболистов очень любят выкладывать свои фотографии в соцсети и соревнуются, у кого больше подписчиков.
– У меня такого пунктика нет. Есть понравившаяся фотка, выкладываю. И то, когда только есть время.
– За количеством лайков следите?
– Мне это без разницы. Правда. Иногда отвечаю, если вопросы адекватные и, опять же, если есть время. Но его часто просто нет.
– Кто задает вопросы?
– Болельщики. Особенно после игр «Спартака» и сборной России. Все стараются выплюнуть эмоции, поделиться настроением.
– Где вы смотрели матчи чемпионата мира?
– В Москве (Россия – Саудовская Аравия – 5:0, Россия – Испания – 1:1 и 4:3 по пенальти) и Самаре (Россия – Уругвай – 0:3) – на стадионе. А вот в Санкт-Петербург и Сочи выбраться не удалось.
– Для жен футболистов была предусмотрена специальная ложа?
– Нет-нет, мы сидели вместе с другими болельщиками на трибуне.
– Болеете эмоционально?
– Конечно. Кричу, прыгаю.
– Атрибуты настоящих фанатов у вас были?
– Да, флаг на щеке, майка с фамилией Зобнин.
– Узнавали простые болельщики?
– Если была в роминой майке, да.
– Что говорили?
– Просто желали удачи.
– Где смотрели четвертьфинал Россия – Хорватия?
– Дома по телевизору.
– Что делали во время серии послематчевых пенальти?
– Отворачивалась, не могла смотреть. Даже выключила телевизор и спряталась.
– Когда поняли, что Россия проиграла?
– Сразу после матча интернет наполнился новостями.
– Слезы полились рекой?
– Скорее, наступило внутреннее опустошение. И настроение, конечно, испортилось.
– Через пару дней муж вернулся домой. Стол накрыли?
– Нет, просто обрадовались друг другу. Праздник устраивать не стала, ведь Рома, естественно, был очень расстроен тем, что Россия не смогла выйти в полуфинал. А ведь он был так близко!
– На спартаковские игры ходите?
– Стараюсь не пропускать.
– А когда холод, снег или дождь?
– В такую погоду «Спартак» только последние встречи играл. Но Рома пропускал их из-за травмы.
– На стадион приезжаете с сыном Робертом?
– Пока без него. Он не любит сидеть на месте.
– Будет футболистом?
– Он у нас – разносторонняя личность. И поет, и танцует, и рисует, и ножницами пытается вырезать. Еще любит гимнастические трюки.
– А мяч-то футбольные в доме есть?
– Да.
– Настоящий, большой и твердый?
– Нет. Маленький и мягкий. У Роберта ножка маленькая. Может ему просто больно было бы бить.
– А футбольные ворота?
– Одни и тоже маленькие.
– Кто выступает в роли вратаря?
– По очереди, но, в основном, папа. Роберт у нас такой непостоянный. Постоит пару минут и папу просит сменить его.