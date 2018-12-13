«Кошмар перед Рождеством»: испанские СМИ сочувствуют ЦСКА и уничтожают «Реал»

Футбол 13 декабря 2018 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» изучил заголовки испанских газет после разгрома, который ЦСКА учинил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

El Pais: Русский бал на «Бернабеу»

«Реал» не просто позорно проиграл ЦСКА в ночь, которая запомнится, как самое крупное домашнее поражение «сливочных» в еврокубках. Он также осознал, что блеск команды в континентальных турнирах, который раньше поддерживал его в минуты эмоциональной слабости, уже поблек. Несмотря на первое место в группе, второе поражение от российской команды – достаточно неожиданный сценарий.

Теперь становится понятно, что в этой игре в прятки, которая характеризует построналдовский период, результат до последнего момента остается неизвестным. «Реал» сегодня – это отлично выглядящая лодка с креном на правый борт, склонностью к морской болезни и риском затонуть в любой момент. В этот вечер «Бернабеу» опустил свой большой палец вниз, освистав команду в перерыве и после игры.

Marca: Мадрид терпит историческое поражение

Превратности футбола. ЦСКА, который выиграл оба матча у «Реала» на групповом этапе, оказался последним в группе, уступив место в Лиге Европы «Виктории» из Пльзени, победившей «Рому». В то же время «сливочные» – первые в группе, несмотря на шесть потерянных в матчах с русскими очков.

Команда Солари получила хорошую затрещину в конце, хоть и без последствий для своего места в группе и попадания в плей-офф Лиги чемпионов. Это все, конечно, не очень обычно. Если честно, последнее домашнее поражение в еврокубках «Реал» терпел в сезоне 2009/10, когда проиграл «Милану». А оба матча на групповом этапе в последний раз Мадрид проигрывал в 2008 году «Ювентусу».

0:3 – это вообще самое крупное домашнее поражение «Реала» в еврокубках в его истории! То что начиналось, как ничего не значащая формальность, может оказаться серьезным испытанием и иметь самые глубокие последствия для клуба. «Реал» начал неплохо, но, получив два гола в свои ворота перед перерывом, так и не смог оправиться.

«Бернабеу» не привык проигрывать таким образом в Лиге чемпионов. Те, кто остался на трибунах до конца, испытывали отвращение, а большая часть публики и вовсе покинула стадион еще до финального свистка. Даже первое место в группе в эту горькую ночь не может служить утешением.

Mundo Deportivo: Цвета ЦСКА затмили «Реал» на «Бернабеу»

«Реал» финишировал на первом месте в группе Лиги чемпионов под саундтрек свиста «Бернабеу» после поражения от ЦСКА, выигравшего у Мадрида оба матча. Московский матч был началом конца Хулена Лопетеги, а мадридский возымеет такие же катастрофические последствия для Солари. Это – не самая приятная новость накануне старта клубного чемпионата мира.

Резервисты не справились со своей задачей и показали, что они пока не достойны основы, как и Иско, который продолжит служить в пушечным мясом, лишь изредка приподнимаясь со скамейки запасных. И дело не в том, что андалусиец играл плохо, а в том, что он не был лидером, коим должен был стать, опорой команды. Неудивительно, что во втором тайме «Бернабеу» освистывал каждое его неудачное действие.

Мадрид не потерпел неудачу в турнире, но в очередной раз продемонстрировал свое бессилие в обороне. Во втором тайме было понятно, что «Реал», который все еще продолжал атаковать, уже не верит в то, что удастся исправить положение. Поэтому трибуны проводили Солари громким свистом. Мадрид потерпел историческое поражение, до этого не проиграв ни одного домашнего матча в Европе с 2009 года. Жаль, что этот памятный триумф не помог ЦСКА попасть даже в Лигу Европы после того, как «Виктория» обыграла «Рому».

AS: Пятно на истории

Это был кошмар перед Рождеством. Матч, который изначально не был достоин громких заголовков, оказался настоящей катастрофой для Мадрида, а особенно для Иско, став новым витком его вражды с фанатами и тихим ужасом для Бейла. «Реал» не соответствовал ни своему статусу, ни своей номинальной стоимости. Зато игра стала утешением для Винисиуса, в жизни которого после этого матча все может поменяться.

Звуки гимна Лиги чемпионов обычно даже в самые темные дни становятся отрадой для Мадрида, но сейчас они не несли в себе праздника с сальсой и украшениями.

Было так больно, что Солари после перерыва пытался что-то поменять: выпускал Бейла, Крооса, Карвахаля… Но это не помогло. После того, как Иско упустил великолепную возможность, созданную Винисиусом, трибуны засвистели. Его жест все только усугубил. Непонятно, кому он был адресован, трибунам или судье, но фанаты его уничтожали до самого конца. ЦСКА после победы со счетом 3:0 даже не попал в Лигу Европы, а Мадрид ждет как минимум три дня кабинетного кризиса после этого исторического поражения на «Бернабеу».