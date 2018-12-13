Не удивляйтесь, если ЦСКА станет чемпионом. У Гончаренко на руках джокер!

Футбол 13 декабря 2018 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев считает, что 3:0 в Мадриде дали красно-синим даже больше, чем пропуск в плей-офф Лиги Европы, и перевернули расклады в чемпионате.

На первый взгляд, оглушительный результат, добытый ЦСКА в Мадриде, нет смысла принимать иначе, как с изрядной долей скепсиса. Потому что спортивной выгоды от него никакой.

Но это только на первый взгляд.

И я думаю, что именно эти 3:0 над «Реалом» вполне могут стать важнейшим элементом в фундаменте весенней победоносной кампании команды Виктора Гончаренко. Ибо в Мадриде ЦСКА решил сразу две ключевые стратегические задачи.

Первая: пусть даже в контексте льготного противодействия со стороны трехкратного триумфатора Лиги чемпионов, но ЦСКА все равно преодолел ментальный барьер. Что Чалов, что Щенников, что Сигурдссон забивали Мадриду настолько уверенно и мастеровито, что в сознании команды на зиму наверняка отложится: нет таких крепостей, которые мы бы не взяли!

Вторая: ЦСКА помимо собственного желания освободился от нагрузок второго, европейского, фронта. А это означает, причем с гарантией, следующее: весной красно-синие не будут сорить в чемпионате очками, что порой случалось у них осенью.

Откуда, спросите, такая уверенность? А изучим-ка матчасть.

Чемпионат-2016/17. У ЦСКА, по ходу сезона принятого Гончаренко от Слуцкого, лучший результат во втором круге. С единственным поражением от будущего чемпиона «Спартака» и с протяжной серией без пропущенных мячей.

Чемпионат-2017/18. У ЦСКА опять лучшее прохождение второй половины дистанции. Причем в единственном весеннем поражении – от «Динамо» – аукнулся крупный проигрыш в Лондоне «Арсеналу».

В обоих случаях ЦСКА проводил второй круг сильнее, чем первый. Зимняя подготовка – «коронка» Гончаренко.

А в этом сезоне, если вдуматься, исключена даже вероятность того, что будет как-то иначе. Потому что и состав, и игра выстраивались на ходу и на скорую руку. Притом колебания в качестве игры свелись к минимуму. А наиболее значительные очковые потери пришлись на стартовый отрезок – гостевые ничьи с «Енисеем» и «Крыльями» и домашнее поражение от «Ростова». Прибавьте недобранные тогда очки к табличному показателю – и где будет располагаться ЦСКА? То-то и оно!

Между тем «Зенит» и, по всей вероятности, «Краснодар» с февраля откроют второй фронт в Лиге Европы, что подразумевает и форсированную подготовку, и последующие издержки в прохождении дистанции чемпионата. Мы же видели, как измучился осенью «Зенит», напрягаясь на пределе возможного. А на «Краснодар» может повлиять его генетическая память, в которой спортивная составляющая ютится в уголке. Представьте, – схватка за лигочемпионскую путевку между красно-синими, считающими этот пропуск своим кровным, и «быками», вовсе такой радости пока не знавшими… И чья возьмет?